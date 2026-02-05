वैलेंटाइन वीक को बनाए यादगार, पार्टनर के साथ फ्री में घूमें दिल्ली की ये 5 रोमांटिक जगहें
Free Entry Places In Delhi : वैलेंटाइन वीक के दौरान अगर आप अपने पार्टनर के साथ बजट में रहकर कुछ खूबसूरत लम्हें बिताना चाहते हैं तो दिल्ली की ये 5 जगहें अपनी खूबसूरती और शांति से आपको इंप्रेस कर सकती हैं।
भागदौड़ और शोर-शराबे वाली जिंदगी से दूर, अगर आप अपने इस वैलेंटाइन वीक को पार्टनर के साथ यादगार बनाना चाहते हैं तो दिल्ली की ये 5 जगहें आपका इंतजार कर रही हैं। जी हां, वैलेंटाइन का मतलब सिर्फ महंगे कैफे या चमक-धमक वाले मॉल ही नहीं होता। असली रोमांस तो उन शांत रास्तों और ढलती शाम के उस सुकून में है जहां आप मखमली घास पर चलते हुए बस एक-दूसरे का हाथ थामे अपने दिल की बात एक दूसरे से करते हैं। दिल्ली की ये 5 जगहें बिना एक रुपया खर्च किए आपको वो 'मैजिकल वाइब' देती हैं, जिसकी तलाश हर कपल को होती है। तो बस, एक दूसरे का हाथ थामिए और निकल पड़िए दिल्ली की इन गलियों में प्यार के नए रंग तलाशने।
पार्टनर के साथ फ्री में घूमें दिल्ली की ये 5 रोमांटिक जगहें
अग्रसेन की बावली (इतिहास और रोमांस का संगम)
कनॉट प्लेस की भीड़भाड़ के बीच छिपी यह ऐतिहासिक बावली शांति और सुकून का अहसास कराती है। कंक्रीट के जंगलों के बीच जमीन के अंदर धंसी यह सीढ़ीदार बावली आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। वैलेंटाइन डे पर अगर आप कुछ 'विंटेज वाइब्स' चाहते हैं, तो यहाँ जरूर जाएं। यह दिल्ली के सबसे रहस्यमयी और सेल्फी परफेक्ट स्पॉट्स में से एक है। बॉलीवुड फिल्म 'पीके' के बाद यह जगह युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुई। सीढ़ियों पर बैठकर घंटों बातें करना और बावली की गहराइयों को निहारना बहुत सुकून भरा होता है। यहां आने के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है और नजदीकी मेट्रो स्टेशन बाराखंभा रोड है।
मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क (सुकून भरी सैर)
कुतुब मीनार के बिल्कुल पास स्थित यह पार्क इतिहास प्रेमियों के लिए जन्नत है। यहां आपको कई पुराने मकबरे और खुली हरियाली के साथ 1000 साल का इतिहास एक साथ देखने को मिलता है। कुतुब मीनार की तुलना में यहां भीड़ बहुत कम होती है, जिससे आप और आपके पार्टनर शांति से वॉक कर सकते हैं। यहां 'जमाली-कमाली' मस्जिद और 'राजों की बावली' सबसे ज्यादा आकर्षक हैं। यहां आने वाले लोगों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है।
बुद्धा जयंती पार्क (प्रकृति की गोद में)
अगर आप शहर के शोर-शराबे से दूर जंगल जैसा अनुभव चाहते हैं, तो रिज रोड पर स्थित यह पार्क बेस्ट है। यहां आपको बड़े-बड़े घास के मैदान, रंग-बिरंगे फूल और तालाब जैसी रोमांटिक पिकनिक स्पॉट देखने को मिलेंगे। यह पार्क भगवान बुद्ध की 2500वीं जयंती के उपलक्ष्य में बनाया गया था। यहां की हरियाली और बनावट बहुत ही प्राकृतिक है। पार्क के बीचों-बीच एक छोटा सा द्वीप (Island) है जहां बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित है। अगर आप भीड़ से दूर अकेले में बैठकर लंबी बातचीत करना चाहते हैं, तो यह जगह आपको पसंद आने वाली है। यहां आने वाले लोगों के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है।
इंडिया गेट और कर्तव्य पथ
वैलेंटाइन की शाम को इंडिया गेट के लॉन में टहलना और वहां की आइसक्रीम खाना एक क्लासिक रोमांस है। रात की रोशनी में जगमगाता कर्तव्य पथ और फव्वारे आपके पल को और भी खास बना देंगे। यहां पहुंचने के लिए नजदीकी मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। रात के समय जब इंडिया गेट तिरंगे की रोशनी में नहाता है, तो वह दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। यहां की 'फायर कुल्फी' और 'चाट' का स्वाद लेना न भूलें।
लोधी गार्डन (खूबसूरत लैंडस्केप)
दिल्ली के सबसे पॉश और खूबसूरत पार्कों में से एक, लोधी गार्डन अपने ऐतिहासिक गुंबदों और व्यवस्थित बगीचों के लिए जाना जाता है। यहां 'बोनसाई पार्क' और 'बत्तख झील' के किनारे बैठकर आप घंटों बातें कर सकते हैं। यहां पहुंचने के लिए नजदीकी मेट्रो स्टेशन जोर बाग / एलओसी (LOK) कल्याण मार्ग है। यहां फूलों की क्यारियां और पुराने गुंबदों की छाया इसे एक परफेक्ट डेट स्पॉट बनाती है। यहां आपको कई जोड़े प्री-वेडिंग शूट कराते हुए भी दिख जाएंगे।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।