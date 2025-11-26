Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राUttar Pradesh most favorite tourist destinations for youth
फन +फूड +हिस्ट्री: युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश की परफेक्ट यात्रा लिस्ट

फन +फूड +हिस्ट्री: युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश की परफेक्ट यात्रा लिस्ट

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश युवाओं के लिए इतिहास, आध्यात्मिकता और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट मिश्रण पेश करता है। यहां वाराणसी, लखनऊ से लेकर नोएडा और कानपुर तक कई ऐसे डेस्टिनेशन हैं जो एडवेंचर, संस्कृति और मजे का बेहतरीन अनुभव देते हैं।

Wed, 26 Nov 2025 05:03 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश भारत का सांस्कृतिक दिल माना जाता है लेकिन आज यह सिर्फ पारंपरिक और धार्मिक यात्राओं तक सीमित नहीं है। युवाओं के लिए यूपी में इतिहास, फूड, एडवेंचर, नाइटलाइफ, शॉपिंग और मॉडर्न एंटरटेनमेंट का शानदार विकल्प मौजूद है। यहां की विविधता हर तरह के यात्री को कुछ ना कुछ खास अनुभव देती है। कॉलेज स्टूडेंट हों, युवा कपल हों या फ्रेंड्स ग्रुप- यूपी आपको हर तरह की यात्रा का मजा एक ही राज्य में दे देता है। आइए जानते हैं यूपी की वे जगहें जो युवाओं की 'टॉप फेवरेट लिस्ट' में शामिल हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1. वाराणसी – संस्कृति, आध्यात्मिकता और युवा वाइब्स

  • गंगा आरती, घाट और सुबह की नाव यात्रा युवाओं के लिए एक अनोखा अनुभव है।
  • बनारसी स्ट्रीट फूड, गलियों की रौनक और काशी की आध्यात्मिक ऊर्जा हर किसी को आकर्षित करती है। यहां का बोहो कैफे कल्चर भी युवाओं को खूब पसंद आता है।

2. आगरा – इतिहास और आइकॉनिक वास्तुकला

  • ताज महल दुनिया की सबसे रोमांटिक और फोटोफ्रेंडली जगहों में से एक है।
  • आगरा फोर्ट, मेहताब बाग और स्ट्रीट मार्केट युवाओं को एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं।
  • दिल्ली और मथुरा के नजदीक होने से यह आसान वीकेंड गेटवे बन जाता है।

3. लखनऊ – तहजीब, इतिहास और शानदार फूड

  • इमामबाड़ा, रूमी गेट और ब्रिटिश काल की इमारतें युवाओं को आकर्षित करती हैं।
  • टुंडे कबाबी, स्ट्रीट फूड और अमीनाबाद/हजरतगंज शॉपिंग का स्वर्ग है।
  • शहर का विकसित कैफे कल्चर युवाओं को खूब पसंद आता है।

4. नोएडा – मॉडर्न एंटरटेनमेंट हब

  • वर्ल्ड्स ऑफ वंडर वॉटर पार्क, एस्केप रूम्स, एडवेंचर पार्क और बड़ी-बड़ी मॉल्स युवाओं के लिए मजेदार जगह हैं।
  • रात में घूमने और खाने के लिए कई सेफ और शानदार विकल्प मौजूद हैं।
  • Buddha International Circuit मोटरस्पोर्ट्स प्रेमियों के लिए खास आकर्षण है।

ये भी पढ़ें:विंटर सीजन में करें रोमांचक जंगल सफारी- ये हैं बेस्ट जगहें

5. कानपुर – थीम पार्क और फन एक्टिविटीज

  • ब्लू वर्ल्ड थीम पार्क और जू युवा यात्रियों को एडवेंचर का अनुभव देते हैं।
  • शहर में बढ़ते कैफे और रिवरसाइड स्पॉट युवाओं को यहां आने के लिए प्रेरित करते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Travel Places

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।