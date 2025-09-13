होटल का कौन सा फ्लोर होता है सबसे ज्यादा सेफ, ट्रैवल करने वाले जरूर जान लें
Travel Tips: अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं या फिर महिला होकर अकेले होटल में रुकना है तो काम की बात जरूर जान लें। होटल के कमरे में रुकना है तो होटल का कौन सा फ्लोर सबसे ज्यादा सेफ होता है। जान लें काम की बात।
अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं। एक शहर से दूसरे शहर, देश जाते रहते हैं। या फिर काम के सिलसिले में अक्सर होटलों में चेक इन करना ही पड़ता है। तो सारी तरह की सेफ्टी रूल्स फॉलो करने के साथ इस बात को भी जान लें कि आखिर होटल का कौन सा फ्लोर सबसे ज्यादा सेफ होता है। जहां से आपके जानमाल को कम खतरा होगा।
रूम लोकेशन का पड़ता है असर
होटल के अंदर आपकी रूम लोकेशन बेहद जरूरी है। क्योंकि जब आप अकेले फीमेल होकर ट्रैवल करती हैं या फिर फैमिली के साथ होटल में रुकते हैं। तो सुविधाओं के साथ सुरक्षा का भी ख्याल रखना जरूरी है। ऐसे में जान लें कौन सा फ्लोर होटल का सुरक्षित होता है।
कौन सा फ्लोर है सबसे ज्यादा सुरक्षित
होटल के तीसरे फ्लोर से लेकर छठवें फ्लोर के बीच के फ्लोर को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना गया है। क्योंकि ये तीन से चार फ्लोर ना नीचे से आसानी से पहुंच में रहते और ना ही ऊपर की तरफ से पहुंच में रहते हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो किसी होटल की बिल्डिंग में बीच के फ्लोर सेफ माने जाते हैं।
इन कारणों से सेफ हैं बीच के फ्लोर
अगर होटल में कभी आग लग गई तो ज्यादा ऊंचे के फ्लोर तक फायर ट्रक वगैरह की पहुंच मुश्किल हो जाती है। वहीं नीचे के फ्लोर आसानी से किसी भी आने जाने वाले के लिए एक्सेसिबल होते हैं। किसी चोर के लिए बड़े ही आसानी से बिना किसी लिफ्ट में गए, कैमरे की नजर में आए कमरे तक पहुंचना आसान होता है। ऐसे कमरों की खिड़कियों तक भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। जो सेफ्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए होटल की बिल्डिंग के मिडिल फ्लोर पर रुकना समझदारी है। जो लोअर ग्राउंड से ऊपर हों और छत से भी जिनकी दूरी हो।
