होटल का कौन सा फ्लोर होता है सबसे ज्यादा सेफ, ट्रैवल करने वाले जरूर जान लें

Travel Tips: अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं या फिर महिला होकर अकेले होटल में रुकना है तो काम की बात जरूर जान लें। होटल के कमरे में रुकना है तो होटल का कौन सा फ्लोर सबसे ज्यादा सेफ होता है। जान लें काम की बात।

अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं। एक शहर से दूसरे शहर, देश जाते रहते हैं। या फिर काम के सिलसिले में अक्सर होटलों में चेक इन करना ही पड़ता है। तो सारी तरह की सेफ्टी रूल्स फॉलो करने के साथ इस बात को भी जान लें कि आखिर होटल का कौन सा फ्लोर सबसे ज्यादा सेफ होता है। जहां से आपके जानमाल को कम खतरा होगा।

रूम लोकेशन का पड़ता है असर होटल के अंदर आपकी रूम लोकेशन बेहद जरूरी है। क्योंकि जब आप अकेले फीमेल होकर ट्रैवल करती हैं या फिर फैमिली के साथ होटल में रुकते हैं। तो सुविधाओं के साथ सुरक्षा का भी ख्याल रखना जरूरी है। ऐसे में जान लें कौन सा फ्लोर होटल का सुरक्षित होता है।

कौन सा फ्लोर है सबसे ज्यादा सुरक्षित होटल के तीसरे फ्लोर से लेकर छठवें फ्लोर के बीच के फ्लोर को सबसे ज्यादा सुरक्षित माना गया है। क्योंकि ये तीन से चार फ्लोर ना नीचे से आसानी से पहुंच में रहते और ना ही ऊपर की तरफ से पहुंच में रहते हैं। सीधे तौर पर देखा जाए तो किसी होटल की बिल्डिंग में बीच के फ्लोर सेफ माने जाते हैं।