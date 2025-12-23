बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं, तो बैग में जरूर रखें ये दवाइयां, पीडियाट्रिशियन ने दी सलाह!

संक्षेप: पीडियाट्रिशियन डॉ रवि मालिक ने कुछ जरूरी मेडिसिन की लिस्ट बताई है, जो बच्चों के साथ ट्रेवलिंग करते हुए आपके पास जरूर होनी चाहिए। इतनी तैयारी के साथ जाएंगे तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से आसानी से निपट लेंगे।

बच्चों के साथ ट्रेवलिंग करना हमेशा एक्साइटिंग होता है, लेकिन साथ ही जरूरत होती है थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की भी। अचानक बदलता मौसम, बाहर का खाना, थकान या लंबा सफर बच्चों की सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं। ऐसे में अगर अचानक बुखार, उल्टी, दस्त या एलर्जी हो जाए और पास में डॉक्टर या मेडिकल स्टोर ना मिले, तो परेशानी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए कभी भी ट्रैवल पर निकलने से पहले कुछ जरूरी मेडिसिन अपने साथ रखना बहुत जरूरी है। पीडियाट्रिशियन डॉ रवि मालिक ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कुछ जरूरी मेडिसिन और चीजों की लिस्ट बताई है, जो बच्चों के साथ ट्रेवलिंग करते हुए आपके पास जरूर होनी चाहिए। इतनी तैयारी के साथ जाएंगे तो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से आसानी से निपट लेंगे। आइए जानते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बुखार और दर्द की दवा हमेशा रखें साथ डॉक्टर रवि मलिक कहते हैं कि सफर के दौरान बच्चों को बुखार आ जाना या शरीर में दर्द होना आम बात है। ऐसे में पैरासिटामॉल सिरप या टैबलेट आपके पास जरूर होनी चाहिए। ये दवा बुखार और हल्के दर्द में देना सही रहता है।

उल्टी की समस्या से निपटने की रखें तैयारी डॉ मालिक के अनुसार ट्रैवल के दौरान मोशन सिकनेस, बाहर का खाना या थकान बच्चों में उल्टी की वजह बन सकती है। ऐसी स्थिति में Domperidone (डॉम्पेरिडोन) या Ondansetron (ओन्डैनसेट्रॉन) है जैसी दवाइयां बहुत काम आती हैं। ये दवाएं उल्टी को कंट्रोल करने में मदद करती हैं और बच्चे को आराम देती हैं।

दस्त के लिए रखे ये दवा डॉक्टर रवि मलिक के अनुसार ट्रैवल के दौरान अपने साथ डायरिया के लिए ORS और जिंक सिरप जरूर रखें। ORS शरीर में पानी और नमक की कमी पूरी करता है, जबकि जिंक दस्त की अवधि को कम करने में मदद करता है। ऐसे में ट्रैवल के दौरान अगर बच्चे को दस्त हो जाते तो उसे थोड़े-थोड़े समय पर ORS पिलाते रहें। इससे बच्चे को कमजोरी नहीं आएगी।

सर्दी, खांसी और एलर्जी की दवा रखे साथ ट्रैवल के दौरान मौसम बदलने या धूल-मिट्टी की वजह से बच्चों को जुकाम, खांसी या एलर्जी हो सकती है। पीडियाट्रिशन मलिक के मुताबिक ऐसे में Cetrizine (सेटिरीज़िनया) Levocetirizine (लेवोसिटिरीज़िन) जैसी एंटी-हिस्टामिन दवाएं साथ में रखना चाहिए। ये दवाएं छींक, नाक बहना और एलर्जी के लक्षणों को कम करती हैं।

नाक, आंख और कान की देखभाल के लिए रखें दवाएं सफर के दौरान नाक बंद होना, आंखों में जलन या कान में हल्की परेशानी हो सकती है। इसलिए नैसल ड्रॉप, आई ड्रॉप और ईयर ड्रॉप अपने साथ जरूर रखें। ये छोटी-छोटी चीजें बच्चे को तुरंत आराम दिला सकती हैं और बड़ी परेशानी से बचा सकती हैं।