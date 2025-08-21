30 की उम्र से पहले जरूर घूम आएं ये 5 जगहें, शानदार लगने लगेगी जिंदगी Travel These 5 Destinations Before 30 for a Life Changing Experience, Travel news in Hindi - Hindustan
30 की उम्र से पहले जरूर घूम आएं ये 5 जगहें, शानदार लगने लगेगी जिंदगी

Must Visit Travel Places: भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जहां हर किसी को कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए। खासकर 30 की उम्र से पहले इन जगहों का सफर आपकी जिंदगी को और भी रंगीन बना देगा।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 01:21 PM
जिंदगी को खुलकर जीना है तो घूमना-फिरना बेहद जरूरी है। घूमने-फिरने से हमें ना सिर्फ नई जगहें देखने को मिलती हैं बल्कि नया एक्सपीरियंस भी मिलता है। पहाड़ों की ठंडी हवाएँ, कभी समुद्र की इठलाती लहरें, बहती नदियां, हरे-भरे पेड़-पौधे ये सभी नेचुरल चीजें दिल को खूब सुकून देती हैं। सफर से जुड़ी यादें जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें बन जाती हैं। भारत में ऐसी कई जगहें हैं, जहां हर किसी को कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए। खासकर 30 की उम्र से पहले इन जगहों का सफर आपकी जिंदगी को और भी रंगीन बना देगा। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही जगहों के बारे में जहां 30 की उम्र से पहले जरूर घूम लें।

मनाली में हिमाचल की खूबसूरत वादियाँ

हिमाचल प्रदेश में बसा मनाली शहर हर मौसम में पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। गर्मियों में यहां का सुहावना मौसम ट्रेकिंग और घूमने के लिए काफी अच्छा होता है, वहीं सर्दियों में बर्फ से ढकी पहाड़ियों पर स्कीइंग करना काफी मजेदार होता है। ब्यास नदी के किनारे बसा ये हिल स्टेशन हनीमून कपल्स और एडवेंचर लवर्स, दोनों के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहां के नजारों की खूबसूरती दिल को सुकून देती है। मनाली का हर कोना तस्वीरों में कैद करने लायक है।

मसूरी है पहाड़ों की रानी

उत्तराखंड के मशहूर हिल स्टेशन मसूरी को नाम मिला है 'पहाड़ों की रानी' और ये एक रानी की तरह ही खूबसूरत भी है। देवदार के घने जंगलों, झरनों और पहाड़ियों से घिरी हुए इस जगह पर नेचर की खूबसूरती देखने लायक है। मसूरी लेक, मॉल रोड और लाल टिब्बा जैसी खूबसूरत डेस्टिनेशन यहां के सफर को खास बनाती हैं। दिल्ली और आसपास के शहरों से लोग यहां वीकेंड बिताने आते हैं। मसूरी की पहाड़ियों के बीच से सूरज की पहली किरणें देखना और शाम को मॉल रोड पर घूमना हर टूरिस्ट के लिए एक खूबसूरत एक्सपीरियंस होगा।

शिलांग में देखें मेघालय की शांति और सुंदरता

मेघालय की राजधानी शिलांग अपनी हरियाली और अनोखी संस्कृति के लिए फेमस है। यहां की उमियम झील और एलीफेंट फॉल्स जैसी जगहें टूर को और भी खास बना देती हैं। अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है, तो यहां का डेविड स्कॉट ट्रेल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वहीं शिलांग पीक से आप पूरे शहर के खूबसूरत नजरे को देख सकते है। यहां का शांत वातावरण और ठंडी हवा हर किसी को सुकून का अहसास कराती है। शिलांग उन लोगों के लिए परफेक्ट टूर डेस्टिनेशन है जो भीड़ से दूर रहकर नेचर के बीच समय बिताना चाहते हैं।

दार्जिलिंग में चाय के बागानों की खुशबू

पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग अपनी चाय के बागानों और हिमालयन रेलवे (टॉय ट्रेन) के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। कंचनजंगा पर्वत की बर्फ से ढकी पहाड़ियों का नजारा यहां आने वालों को के मन को मोह लेता है। टाइगर हिल से सूर्योदय का सीन बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन यहां का खास अट्रैक्शन है, जिसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगर आप खुशबसूरत और शांत जगह पर जाना चाहते हैं, तो आपको एक बार दार्जिलिंग की ट्रिप जरूर प्लान करनी चाहिए।

स्पीति वैली में खूबसूरत और एडवेंचरस सफर

हिमाचल प्रदेश की स्पीति वैली अपने खूबसूरत और शांत नजारों के लिए जानी जाती है। यह जगह उन लोगों के लिए बेहद खास है, जो भीड़ से दूर रहकर नेचर को उसके असली रूप में देखना चाहते हैं। किब्बर गांव और चंद्रताल झील यहां के मेन अट्रैक्शन हैं। यहां का सफर एडवेंचरस तो है ही, साथ ही जीवनभर याद रहने वाला एक्सपीरियंस भी देता है। ऊंचे पहाड़, नीला आसमान और ठंडी हवाएं इस जगह को बेहद खास बना देती हैं। स्पीति वैली का हर कोना एक खूबसूरत पेंटिंग जैसा लगता है।

