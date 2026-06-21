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70% लोग ट्रैवल के दौरान करते हैं ये 6 गलतियां, हो जाते हैं हादसे का शिकार, जानें क्या ना करें

Aparajita लाइव हिन्दुस्तान
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Travel Safety Mistakes: कैब, बस, ट्रेन या फिर फ्लाइट, ट्रैवल किसी भी साधन से कर रहे हो ये 6 तरह की गलतियां अक्सर लोगों को करते देखा जाता है। जिसकी वजह से काफी सारे लोग बुरे एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। जानें कौन सी गलतियां ना करें….

70% लोग ट्रैवल के दौरान करते हैं ये 6 गलतियां, हो जाते हैं हादसे का शिकार, जानें क्या ना करें

सफर तो हमेशा यादगार होता है। लेकिन ये बुरी यादों का सफर ना बन जाए इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हर रोज करोड़ों लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। हजारों दुर्घटना का शिकार होते हैं। कई बार कुछ एक्सीडेंट लोगों की लापरवाही की वजह से होते हैं और चोर, उचक्कों और गलते नीयत वालों को उनकी लापरवाही से मौका मिल जाता है। जैसे ट्रेन, बस, कैब, फ्लाइट किसी से भी सफर के दौरान ये 6 गलतियां भूलकर भी नहीं करना चाहिए। नहीं तो हादसे का शिकार होंगे और लाइफटाइम पछताना पड़ेगा।

रुकी हुई ट्रेन में बाथरूम यूज करना

ट्रेन में यात्रा के दौरान अगर आपको बाथरूम यूज करना है तो कभी भी ट्रेन के रुकने का इंतजार ना करें। खासतौर पर ट्रेन जब स्टेशन के आसपास रुकी हो तो बाथरूम बिल्कुल ना जाएं। क्योंकि यहीं वो मौका रहता है जब चोर-उचक्के ट्रेन में घुसकर आपके पर्स और सामान को चोरी कर तेजी से ट्रेन से बाहर निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा।

अनजान शख्स से बैग ना लें

ट्रैवल का ये नियम हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ लागू होता है। आप किसी भी अनजान शख्स से ट्रेन, बस, एयरपोर्ट पर बैग ना लें। अगर किसी शख्स ने कहा है कि प्लीज उसके बैग को देखते रहिए वो वाशरूम से होकर आ रहा तो बिल्कुल भी ये काम ना करें। क्योंकि नहीं पता कि उस बैग में गैरकानूनी सामान हो सकता है और पुलिस सबसे पहले आपके हाथों में बैग देखकर पकड़ेगी।

कैब में बैठते समय सावधानी

कैब में बैठकर रात के वक्त सफर करना पड़ रहा है तो हमेशा कैब ड्राईवर के ठीक पीछे ना बैठें। बल्कि उसके दूसरी साइड बैठें। जिससे आप देख सकें वो मैप को पूरी तरह से फॉलो कर रहा या नहीं। साथ ही वो किसी से कोड वर्ड में बातें तो नहीं कर रहा। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि ड्राइवर ने आपकी विंडो का शीशा तो लॉक नहीं किया है।

ट्रेन के गेट पर ना खड़े हों

ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंचने वाली है तो आउटर सिग्नल के पास से ही गेट पर सामान लेकर ना खड़े हो जाएं। नहीं तो चोर-उचक्के तेजी से सामान हाथ और फोन हाथ से छीनकर भाग जाएंगे और आप चलती ट्रेन में होने की वजह से उसका पीछा भी नहीं कर पाएंगे।

सामान की रिकॉर्डिंग करें

बस से ट्रैवल कर रहे तो अपने सामान को डिक्की में रखवाते समय रिकॉर्डिंग जरूर कर लें। नहीं तो बिना टैग लगे आपका बैग कोई और पैसेंजर ले जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे।

एक बैग में ना रखें डॉक्यूमेंट्स

सफर के दौरान कभी भी एक ही बैग में सारे डॉक्यूमेंट्स ना रखें। अगर वो बैग चोरी हो गया तो आपके सारे जरूरी कागज, आईडी एक बार में ही चले जाएंगे।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

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