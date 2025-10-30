Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राTravel Places Top Family Adventures to Explore in Dubai
फैमिली के साथ दुबई में एडवेंचर और मस्ती- मिस ना करें ये स्पॉट्स

फैमिली के साथ दुबई में एडवेंचर और मस्ती- मिस ना करें ये स्पॉट्स

संक्षेप: दुबई फैमिली ट्रैवल के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है जहां रोमांच और मनोरंजन दोनों का संगम है। अगर आप अपने बच्चों के साथ यादगार एडवेंचर चाहते हैं तो दुबई की इन जगहों पर जरूर जाएं।

Thu, 30 Oct 2025 01:33 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दुबई सिर्फ शॉपिंग और लग्जरी के लिए नहीं बल्कि फैमिली एडवेंचर के लिए भी दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है। यहां बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ खास है। चाहे बात हो थीम पार्क्स, वाइल्डलाइफ सफारी, इनडोर स्नो वर्ल्ड या नेचर एडवेंचर हब्स की- दुबई हर पल आपको नए अनुभव से भर देता है। अगर आप फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं जहां मस्ती, एडवेंचर और खूबसूरत यादें एक साथ मिलें तो दुबई आपका परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। आइए जानते हैं, ऐसी कौन-सी जगहें हैं जिन्हें आप अपने परिवार के साथ जरूर एक्सप्लोर कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
  • लेगोलैंड दुबई (LEGOLAND Dubai): दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स में स्थित लेगोलैंड बच्चों और फैमिली के लिए सबसे मजेदार जगहों में से एक है। यहां 40 से ज्यादा राइड्स, लाइव शोज और कलरफुल थीम्स देखने को मिलते हैं। खासकर 3 से 12 साल के बच्चों के लिए यह एक जादुई वर्ल्ड जैसा है।

टिप: वीकडे में जाएं ताकि भीड़ कम मिले और आप पूरे पार्क को आराम से एक्सप्लोर कर सकें।

  • दुबई मिरेकल गार्डन (Dubai Miracle Garden): अगर आप रंग-बिरंगी प्राकृतिक खूबसूरती पसंद करते हैं तो यह जगह फैमिली आउटिंग के लिए बेस्ट है। यहां विशाल फ्लोरल स्ट्रक्चर्स और फोटो स्पॉट्स बच्चों और बड़ों दोनों को पसंद आएंगे।

टिप: शाम के वक्त जाएं ताकि धूप कम हो और फोटो परफेक्ट आएं।

  • स्की दुबई (Ski Dubai): रेगिस्तान के बीच बर्फ का मजा लेना चाहते हैं तो स्की दुबई आपके लिए है। यहां आप स्कीइंग, स्नो स्लाइड्स और पेंगुइन शो का आनंद ले सकते हैं। बच्चों के लिए यह जगह एक यूनिक एक्सपीरियंस बन जाती है।

टिप: ठंड में ज्यादा देर ना रहें, छोटे बच्चों के लिए ब्रेक लेते रहें।

ये भी पढ़ें:सर्दियों में गोवा जाने का प्लान बना रहे हैं? यहां देखें घूमने की टॉप जगहें!
  • हत्ता वादी हब (Hatta Wadi Hub): नेचर लवर्स और एडवेंचर सीकर्स के लिए हत्ता वादी हब एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। यहां आप जॉर्बिंग, वाटर स्लाइडिंग, हाइकिंग और माउंटेन बाइकिंग का मजा ले सकते हैं।

टिप: सुबह या शाम का समय सबसे अच्छा रहता है, साथ ही पानी और कैप साथ रखें।

  • दुबई सफारी पार्क (Dubai Safari Park): यहां आप अफ्रीकी और एशियाई जानवरों को नजदीक से देख सकते हैं। लगभग 119 हेक्टेयर में फैला यह पार्क बच्चों के लिए एक शैक्षणिक और रोमांचक अनुभव प्रदान करता है।

टिप: आधे दिन का प्लान बनाएं और आरामदायक कपड़े पहनें।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Travel Places Dubai

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।