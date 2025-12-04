Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राTravel Places This place in Maharashtra is known as Italy of India
Hidden Gems of India: भारत का ये हिल टाउन देता है इटली जैसे खूबसूरत वाइब्स!
भारत का ये खूबसूरत शहर अपनी हरी–भरी पहाड़ियों, रंग–बिरंगी इमारतों और यूरोपीय टच वाले लेआउट के कारण ‘इटली ऑफ इंडिया’ कहलाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल इसे एक परफेक्ट ट्रैवल स्पॉट बनाते हैं।
Thu, 4 Dec 2025 08:25 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप भारत में एक ऐसा ट्रैवल डेस्टिनेशन तलाश रहे हैं जो विदेशी एहसास, रंगीन वास्तुकला और शांत प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम हो तो महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियों में बसा यह खूबसूरत प्लान्ड हिल टाउन आपके लिए परफेक्ट है। झील के किनारे बसी रंग–बिरंगी इमारतें, यूरोपीय स्टाइल की गलियां, आकर्षक कैफे और शांत वातावरण इसे ‘Italy of India’ जैसा स्पर्श देते हैं। यहां पहुंचते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी यूरोपीय शहर के झील किनारे बसे प्रॉमेनेड पर टहल रहे हों, जहां हर मोड़ पर आपको नई खूबसूरती देखने को मिलती है।
- लवासा लेकफ्रंट प्रॉमेनेड- लवासा की सबसे लोकप्रिय जगह जहां रंगीन इमारतें, झील का शानदार व्यू और यूरोपीय थीम इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। यहां वॉक, साइक्लिंग और लेकसाइड कैफे का मजा जरूर लें।
- वरसगांव झील (Warasgaon Lake)- यह विशाल झील लवासा की खूबसूरती का दिल है। यहां आप कयाकिंग, पैडल बोटिंग और लेकसाइड फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं।
- टेमघर डैम (Temghar Dam)- लवासा के रास्ते में स्थित यह डैम मानसून के समय बेहद खूबसूरत हो जाता है। हरे–भरे पहाड़ और बादलों से ढकी घाटियां इसे शानदार फोटो स्पॉट बनाती हैं।
- नेचर ट्रेल्स और ट्रेकिंग पॉइंट्स- लवासा के आसपास कई छोटी–बड़ी ट्रेकिंग ट्रेल्स मौजूद हैं। पहाड़ियों के बीच से गुजरने वाले ये रास्ते प्रकृति प्रेमियों के लिए परफेक्ट हैं।
- बंपर बोट्स और वाटर स्पोर्ट्स- एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए वाटर स्पोर्ट्स एक बेहतरीन विकल्प हैं। यहां जेट स्की, कयाकिंग और पैडल बोट लोकप्रिय गतिविधियां हैं।
- लवासा नेचर सेंटर- फोटोग्राफी के शौकीनों और बर्ड वॉचर्स के लिए यह जगह बेहद खास है। आसपास की हरियाली में कई प्रजातियों के पक्षी दिखाई देते हैं।
- लवासा स्ट्रीट कैफे और रेस्टोरेंट्स- रंगीन यूरोपियन स्टाइल प्रॉमेनेड पर बने कैफे यहां की वाइब को और खूबसूरत बनाते हैं। लेक के सामने बैठकर भोजन करना एक अनोखा अनुभव होता है।
