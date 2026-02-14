Hindustan Hindi News
महाराष्ट्र का वो टाउन जो आपको इटली की सैर करा दे, जानें कहां घूमें और कैसे पहुंचे!

Feb 14, 2026 01:33 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
रंगीन इमारतें, यूरोपियन स्टाइल कैफे, झील के किनारे बसी गलियां और पहाड़ों की ठंडी हवा- भारत में भी एक ऐसा शहर है, जिसे देखकर आपको इटली के छोटे टाउन की याद आ जाएगी।

भारत में घूमने के लिए ऐसी कई जगहें हैं जो विदेश जैसा अनुभव देती हैं। इन्हीं में से एक है महाराष्ट्र की पहाड़ियों में बसा वह खूबसूरत हिल टाउन, जिसे लोग प्यार से ‘इटली ऑफ इंडिया’ कहते हैं। यहां की रंग-बिरंगी इमारतें, यूरोपियन आर्किटेक्चर, शांत झील और पहाड़ों से घिरा वातावरण इसे एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन बनाता है। यह जगह खासतौर पर उन यात्रियों को पसंद आती है जो भीड़भाड़ से दूर शांति, नेचर और खूबसूरत नजारों के बीच समय बिताना चाहते हैं। अगर आप भारत में रहते हुए इटली जैसा फील चाहते हैं, तो महाराष्ट्र का यह खूबसूरत हिल टाउन आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए।

महाराष्ट्र का यह खास शहर क्या है?

महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित Lavasa भारत का पहला प्राइवेट प्लान्ड हिल सिटी माना जाता है। इसे इटली के पोर्टोफिनो टाउन से इंस्पायर होकर डिजाइन किया गया है। यहां की इमारतों के पेस्टल रंग, बालकनी, स्ट्रीटलाइट्स और झील के किनारे बनी सड़कें एकदम यूरोपियन फील देती हैं। मुंबई और पुणे से नजदीक होने के कारण यह जगह वीकेंड ट्रिप के लिए काफी पॉपुलर है।

यहां का माहौल क्यों है इतना खास?

इस शहर की सबसे बड़ी खासियत है इसका शांत और सुकून भरा माहौल। सुबह झील के किनारे टहलना, कैफे में बैठकर कॉफी पीना और पहाड़ों से आती ठंडी हवा- यह सब मिलकर इस जगह को बेहद रोमांटिक और रिलैक्सिंग बनाते हैं। मानसून के मौसम में यहां चारों ओर हरियाली छा जाती है और बादलों से ढकी पहाड़ियां बेहद खूबसूरत लगती हैं।

Lavasa

देखने और करने लायक चीजें

यहां झील के आसपास वॉक करना और फोटोग्राफी करना सबसे पसंदीदा एक्टिविटी है। इसके अलावा:

  • वॉटरफ्रंट पर कैफे और रेस्टोरेंट
  • पहाड़ियों में ट्रेकिंग और नेचर वॉक
  • सनसेट पॉइंट से झील और शहर का नजारा
  • बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स (सीजन के अनुसार)

यह जगह कपल्स, फैमिली और सोलो ट्रैवलर्स- तीनों के लिए उपयुक्त है।

कब जाएं घूमने?

यह हिल टाउन सालभर घूमने लायक है, लेकिन जुलाई से सितंबर का मानसून और अक्टूबर से फरवरी का सर्द मौसम सबसे अच्छा माना जाता है। गर्मियों में भी यहां का मौसम शहरों की तुलना में काफी सुहावना रहता है।

कैसे पहुंचें?

यह खूबसूरत हिल सिटी पुणे से करीब 60-65 किमी और मुंबई से लगभग 190 किमी की दूरी पर स्थित है, इसलिए यहां पहुंचना काफी आसान है।

सड़क मार्ग से: यहां पहुंचने का सबसे सुविधाजनक और लोकप्रिय तरीका कार या टैक्सी है। पुणे से ड्राइव में करीब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, जबकि मुंबई से 4 से 5 घंटे का समय लगता है। सह्याद्रि की पहाड़ियों के बीच से गुजरती घुमावदार सड़कें और हरियाली इस सफर को बेहद खूबसूरत बना देती हैं।

रेल और हवाई मार्ग से: अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चुनना चाहते हैं, तो पहले पुणे पहुंच सकते हैं। पुणे एयरपोर्ट सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है और पुणे रेलवे स्टेशन नजदीकी प्रमुख रेलहेड माना जाता है। यहां से टैक्सी, कैब या बस लेकर आसानी से लवासा पहुंचा जा सकता है।

बस और टूर पैकेज: पुणे और मुंबई से कई प्राइवेट बस सर्विसेज और टूर ऑपरेटर्स भी उपलब्ध हैं, जो डे ट्रिप या वीकेंड पैकेज के साथ लवासा ले जाते हैं। यह विकल्प उन लोगों के लिए बेहतर है, जो बिना ड्राइव किए आराम से सफर करना चाहते हैं।

