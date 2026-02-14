महाराष्ट्र का वो टाउन जो आपको इटली की सैर करा दे, जानें कहां घूमें और कैसे पहुंचे!
रंगीन इमारतें, यूरोपियन स्टाइल कैफे, झील के किनारे बसी गलियां और पहाड़ों की ठंडी हवा- भारत में भी एक ऐसा शहर है, जिसे देखकर आपको इटली के छोटे टाउन की याद आ जाएगी।
भारत में घूमने के लिए ऐसी कई जगहें हैं जो विदेश जैसा अनुभव देती हैं। इन्हीं में से एक है महाराष्ट्र की पहाड़ियों में बसा वह खूबसूरत हिल टाउन, जिसे लोग प्यार से ‘इटली ऑफ इंडिया’ कहते हैं। यहां की रंग-बिरंगी इमारतें, यूरोपियन आर्किटेक्चर, शांत झील और पहाड़ों से घिरा वातावरण इसे एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन बनाता है। यह जगह खासतौर पर उन यात्रियों को पसंद आती है जो भीड़भाड़ से दूर शांति, नेचर और खूबसूरत नजारों के बीच समय बिताना चाहते हैं। अगर आप भारत में रहते हुए इटली जैसा फील चाहते हैं, तो महाराष्ट्र का यह खूबसूरत हिल टाउन आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए।
महाराष्ट्र का यह खास शहर क्या है?
महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित Lavasa भारत का पहला प्राइवेट प्लान्ड हिल सिटी माना जाता है। इसे इटली के पोर्टोफिनो टाउन से इंस्पायर होकर डिजाइन किया गया है। यहां की इमारतों के पेस्टल रंग, बालकनी, स्ट्रीटलाइट्स और झील के किनारे बनी सड़कें एकदम यूरोपियन फील देती हैं। मुंबई और पुणे से नजदीक होने के कारण यह जगह वीकेंड ट्रिप के लिए काफी पॉपुलर है।
यहां का माहौल क्यों है इतना खास?
इस शहर की सबसे बड़ी खासियत है इसका शांत और सुकून भरा माहौल। सुबह झील के किनारे टहलना, कैफे में बैठकर कॉफी पीना और पहाड़ों से आती ठंडी हवा- यह सब मिलकर इस जगह को बेहद रोमांटिक और रिलैक्सिंग बनाते हैं। मानसून के मौसम में यहां चारों ओर हरियाली छा जाती है और बादलों से ढकी पहाड़ियां बेहद खूबसूरत लगती हैं।
देखने और करने लायक चीजें
यहां झील के आसपास वॉक करना और फोटोग्राफी करना सबसे पसंदीदा एक्टिविटी है। इसके अलावा:
- वॉटरफ्रंट पर कैफे और रेस्टोरेंट
- पहाड़ियों में ट्रेकिंग और नेचर वॉक
- सनसेट पॉइंट से झील और शहर का नजारा
- बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स (सीजन के अनुसार)
यह जगह कपल्स, फैमिली और सोलो ट्रैवलर्स- तीनों के लिए उपयुक्त है।
कब जाएं घूमने?
यह हिल टाउन सालभर घूमने लायक है, लेकिन जुलाई से सितंबर का मानसून और अक्टूबर से फरवरी का सर्द मौसम सबसे अच्छा माना जाता है। गर्मियों में भी यहां का मौसम शहरों की तुलना में काफी सुहावना रहता है।
कैसे पहुंचें?
यह खूबसूरत हिल सिटी पुणे से करीब 60-65 किमी और मुंबई से लगभग 190 किमी की दूरी पर स्थित है, इसलिए यहां पहुंचना काफी आसान है।
सड़क मार्ग से: यहां पहुंचने का सबसे सुविधाजनक और लोकप्रिय तरीका कार या टैक्सी है। पुणे से ड्राइव में करीब 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, जबकि मुंबई से 4 से 5 घंटे का समय लगता है। सह्याद्रि की पहाड़ियों के बीच से गुजरती घुमावदार सड़कें और हरियाली इस सफर को बेहद खूबसूरत बना देती हैं।
रेल और हवाई मार्ग से: अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट चुनना चाहते हैं, तो पहले पुणे पहुंच सकते हैं। पुणे एयरपोर्ट सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है और पुणे रेलवे स्टेशन नजदीकी प्रमुख रेलहेड माना जाता है। यहां से टैक्सी, कैब या बस लेकर आसानी से लवासा पहुंचा जा सकता है।
बस और टूर पैकेज: पुणे और मुंबई से कई प्राइवेट बस सर्विसेज और टूर ऑपरेटर्स भी उपलब्ध हैं, जो डे ट्रिप या वीकेंड पैकेज के साथ लवासा ले जाते हैं। यह विकल्प उन लोगों के लिए बेहतर है, जो बिना ड्राइव किए आराम से सफर करना चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
परिचय एवं अनुभव
शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।
करियर का सफर
लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।
विशेषज्ञता
शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
पुरस्कार
लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।