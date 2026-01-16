Hindustan Hindi News
आइसक्रीम, समुद्र और शांति- भारत का यह शहर बन रहा ट्रैवलर्स की नई पसंद

समंदर की ठंडी हवाएं, लाजवाब सीफ़ूड, रंग-बिरंगी संस्कृति और आइसक्रीम की मीठी खुशबू—दक्षिण भारत का यह तटीय शहर सुकून, स्वाद और परंपरा का ऐसा मेल है जो हर ट्रैवल लवर को खास अनुभव देता है।

Jan 16, 2026 07:35 am IST
भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर अगर कोई जगह सुकून, स्वाद और संस्कृति का परफेक्ट मेल पेश करती है, तो वह भारत के पश्चिमी तट पर बसा यह खूबसूरत शहर है। यहां की सुबहें समंदर की ठंडी हवाओं से शुरू होती हैं और शामें सुनहरे सनसेट के साथ यादगार बन जाती हैं। यह शहर अपनी समृद्ध परंपराओं, धार्मिक विविधता और लोकल त्योहारों के लिए जाना जाता है, जहां हर जश्न में अपनापन झलकता है।

खाने के शौकीनों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है- ताजा सीफूड, नारियल से बने पारंपरिक व्यंजन और लोकल मसालों की खुशबू हर गली में महसूस की जा सकती है। इसके अलावा, यह शहर देशभर में अपनी खास पहचान बना चुका है अपनी अनोखी आइसक्रीम संस्कृति के कारण जिसने इसे एक अलग मुकाम दिलाया है। शांत बीच, स्वादिष्ट खाना और सांस्कृतिक विरासत- यह तटीय शहर उन यात्रियों के लिए आदर्श है जो भीड़ से दूर कुछ नया और यादगार तलाश रहे हैं।

  • यह शहर है मंगलुरु (Mangaluru), कर्नाटक। अरब सागर के किनारे बसा मंगलुरु ना सिर्फ एक प्रमुख पोर्ट सिटी है, बल्कि इसे Ice Cream Capital of India भी कहा जाता है। यहां की मशहूर आइसक्रीम ब्रांड्स और लोकल पार्लर दशकों से लोगों की पहली पसंद रहे हैं। खास बात यह है कि यहां मिलने वाली आइसक्रीम में नारियल, काजू और स्थानीय फलों का स्वाद झलकता है।
  • मंगलुरु की सबसे बड़ी खूबी इसकी संस्कृति और परंपराएं हैं। यहां तुलुनाडु संस्कृति, यक्षगान, भूत कोला जैसे लोकनृत्य और उत्सव शहर को एक अलग पहचान देते हैं। मंदिरों और चर्चों की खूबसूरती इसे आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध बनाती है। कदरी मंजुनाथ मंदिर और सेंट एलोयसियस चर्च यहां के प्रमुख आकर्षण हैं।
  • बीच लवर्स के लिए मंगलुरु किसी छुपे हुए खजाने से कम नहीं। पणंबूर, तन्नीरभवी और सूरतकल बीच साफ-सुथरे, शांत और सनसेट व्यू के लिए मशहूर हैं। यहां की खास बात यह है कि गोवा जैसी भीड़ नहीं, बल्कि शांति और सुकून मिलता है।
  • खाने की बात करें तो मंगलुरु सीफ़ूड का स्वर्ग है। कोरी रोत्ती, नीर डोसा, मछली करी, प्रॉन्स गासी और चिकन सुक्का जैसे व्यंजन यहां के फूड कल्चर को खास बनाते हैं। और हां, खाने के बाद लोकल आइसक्रीम ट्राई करना तो बनता ही है।

अगर आप ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं जहां स्वाद, संस्कृति और समुद्र एक साथ मिलें- तो मंगलुरु आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होना चाहिए।

