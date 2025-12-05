Hindustan Hindi News
यहां बनी है दुनिया की सबसे ऊंची भगवान राम की प्रतिमा– दर्शन करने जरूर जाएं

संक्षेप:

भारत में स्थापित भगवान राम की 77 फुट ऊंची भव्य प्रतिमा अब धार्मिक पर्यटन का नया आकर्षण बन गई है। दिव्यता, कला और आध्यात्मिक शांति से भरपूर यह स्थान हर राम भक्त के लिए खास अनुभव प्रदान करता है।

Dec 05, 2025 08:40 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
गोवा सिर्फ समुद्र तटों, नाइटलाइफ और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं, बल्कि अब धार्मिक पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। हाल ही में दक्षिण गोवा के शांत और आध्यात्मिक वातावरण वाले श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगली जीवोत्तम मठ में 77 फुट ऊंची भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कांस्य धातु से निर्मित यह विशाल मूर्ति अब विश्व की सबसे ऊंची राम प्रतिमा मानी जा रही है और इसे देखने के लिए देश-विदेश से भक्त पहुंच रहे हैं। इस प्रतिमा को प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वी. सुतार ने डिजाइन किया है जिन्हें भारत की प्रतिष्ठित Statue of Unity बनाने का गौरव भी प्राप्त है। उनकी कला की भव्यता इस प्रतिमा में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है- राम का वीर, शांत और दिव्य स्वरूप इसे अद्वितीय बनाता है।

यह प्रतिमा मठ की 550वीं वर्षगांठ पर स्थापित की गई जिससे इसका सांस्कृतिक महत्व और बढ़ जाता है। यहां एक रामायण थीम पार्क भी विकसित किया गया है, जहां आगंतुकों को श्रीराम के जीवन, उनके आदर्शों और संस्कृति से जुड़ा अनुभव मिलता है।

क्यों जाएं इस नई जगह पर?

  • धार्मिक महत्व: भगवान राम का दिव्य स्वरूप देखने से श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव मिलता है।
  • कलात्मक सौंदर्य: 77 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा की बारीक नक्काशी और राम वी. सुतार की उत्कृष्ट कला इसे खास बनाती है।
  • आध्यात्मिक वातावरण: मठ परिसर बेहद शांत, हरियाली से भरपूर और ध्यान के लिए उपयुक्त है।
  • पर्यटन आकर्षण: गोवा के अन्य बीच, झरने, किले और भोजन संस्कृति के साथ यह स्थान आपकी यात्रा को और खास बना देता है।

कैसे पहुंचे?

यह स्थान दक्षिण गोवा के कानकोना क्षेत्र में स्थित है। निकटतम हवाई अड्डा डाबोलिम है जहां से टैक्सी द्वारा लगभग 1.5 से 2 घंटे में मठ पहुंचा जा सकता है। मडगांव रेलवे स्टेशन से भी स्थानीय परिवहन आसानी से उपलब्ध है।

ट्रैवल प्लान- यदि आप गोवा की यात्रा प्लान कर रहे हैं, तो इस विशाल राम प्रतिमा को अपनी लिस्ट में अवश्य शामिल करें। यह स्थान ना सिर्फ आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि भारतीय कला, संस्कृति और आधुनिक शिल्प का अद्भुत संगम भी प्रस्तुत करता है।

