नॉर्थ-ईस्ट की खूबसूरती का अनुभव: सिक्किम-गंगटोक के बेस्ट डेस्टिनेशन्स

अगर आप पहाड़ों की शांति, बादलों के बीच बसा स्वर्ग और बर्फ से ढकी चोटियों का आनंद लेना चाहते हैं तो सिक्किम-गंगटोक आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। पूर्वोत्तर भारत का यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बौद्ध संस्कृति, झरनों, झीलों और मठों के लिए प्रसिद्ध है। यहां का हर कोना पोस्टकार्ड जैसा खूबसूरत नजर आता है। गंगटोक, सिक्किम की राजधानी, ना केवल आधुनिकता और परंपरा का संगम है बल्कि यह एडवेंचर और ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। यहां की रंगीन गलियां, एम.जी. रोड की रोशनी और पहाड़ियों की ठंडी हवा हर यात्री को बार-बार लौट आने को मजबूर कर देती है। आइए जानें, सिक्किम और गंगटोक के कुछ ऐसे स्थान जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।