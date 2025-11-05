Hindustan Hindi News
नॉर्थ-ईस्ट की खूबसूरती का अनुभव: सिक्किम-गंगटोक के बेस्ट डेस्टिनेशन्स

संक्षेप: Sikkim-Gangtok Travel Places: सिक्किम-गंगटोक प्राकृतिक सौंदर्य, रोमांच और संस्कृति का बेहतरीन मिश्रण है। यहां की झीलें, घाटियां और मठ हर यात्री के दिल को छू लेते हैं।

Wed, 5 Nov 2025 03:51 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप पहाड़ों की शांति, बादलों के बीच बसा स्वर्ग और बर्फ से ढकी चोटियों का आनंद लेना चाहते हैं तो सिक्किम-गंगटोक आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। पूर्वोत्तर भारत का यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बौद्ध संस्कृति, झरनों, झीलों और मठों के लिए प्रसिद्ध है। यहां का हर कोना पोस्टकार्ड जैसा खूबसूरत नजर आता है। गंगटोक, सिक्किम की राजधानी, ना केवल आधुनिकता और परंपरा का संगम है बल्कि यह एडवेंचर और ट्रेकिंग प्रेमियों के लिए भी किसी जन्नत से कम नहीं है। यहां की रंगीन गलियां, एम.जी. रोड की रोशनी और पहाड़ियों की ठंडी हवा हर यात्री को बार-बार लौट आने को मजबूर कर देती है। आइए जानें, सिक्किम और गंगटोक के कुछ ऐसे स्थान जो आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।

सिक्किम और गंगटोक के प्रमुख पर्यटन स्थल

  • त्सोमगो झील (Tsomgo Lake)– गंगटोक से करीब 40 किमी दूर यह झील बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच स्थित है। झील का नीला पानी और उसका प्रतिबिंब देखने लायक होता है।
  • नाथुला पास (Nathula Pass)– भारत-चीन सीमा पर स्थित यह पास साहसिक यात्रियों के लिए स्वर्ग समान है। सर्दियों में यहां की बर्फीली सड़कों का रोमांच अलग ही अनुभव देता है।
  • रुमटेक मठ (Rumtek Monastery)– सिक्किम का सबसे बड़ा बौद्ध मठ जहां शांति और सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। ध्यान और फोटोग्राफी के लिए यह जगह आदर्श है।
  • एम.जी. रोड (MG Marg)– गंगटोक का दिल कहलाने वाली यह सड़क शाम को रोशनी और कैफे की खुशबू से महक उठती है। यहां स्थानीय शॉपिंग और फूड दोनों का मजा लें।
  • हनुमान टोक (Hanuman Tok)– यह धार्मिक स्थल खूबसूरत व्यू पॉइंट के रूप में भी प्रसिद्ध है जहां से पूरे गंगटोक शहर और कंचनजंघा का शानदार नजारा दिखता है।
  • युमथांग वैली (Yumthang Valley)– इसे ‘वैली ऑफ फ्लावर्स’ भी कहा जाता है। लाचुंग के पास स्थित यह घाटी रंग-बिरंगे फूलों और प्राकृतिक सुंदरता से भरी है। यहां अप्रैल से जून के बीच आना सबसे अच्छा रहता है।
  • लाचुंग और लाचेन (Lachung & Lachen)– उत्तर सिक्किम के ये गांव अपनी शांत वादियों, झरनों और बर्फीली पहाड़ियों के लिए जाने जाते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Sikkim Travel Places

