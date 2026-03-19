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उत्तर प्रदेश का छुपा हुआ हिल डेस्टिनेशन, जहां मिलती है शांति और सुकून

Mar 19, 2026 08:13 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शहर भी है जिसे ‘City of Hills’ कहा जाता है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांति और धार्मिक महत्व के लिए जानी जाती है और यहां घूमने का अनुभव बेहद खास होता है।

उत्तर प्रदेश का छुपा हुआ हिल डेस्टिनेशन, जहां मिलती है शांति और सुकून

अगर आप भीड़-भाड़ से दूर किसी शांत और खूबसूरत जगह पर घूमना चाहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का यह खास शहर आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। यहां आपको हर तरफ हरियाली, पहाड़ियां और सुकून भरा माहौल देखने को मिलेगा। यह जगह सिर्फ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक महत्व के कारण भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। इतना ही नहीं, इस जगह को 'सिटी ऑफ हिल्स' भी कहा जाता है। जानें इसके बारे में -

Chitrakoot: क्यों है इतना खास?

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसा Chitrakoot एक बेहद पवित्र और खूबसूरत स्थान है। इसे ‘City of Hills’ भी कहा जाता है क्योंकि यहां चारों ओर छोटी-छोटी पहाड़ियां और प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। माना जाता है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास का काफी समय यहीं बिताया था। यही कारण है कि यह जगह धार्मिक पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है।

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घूमने की प्रमुख जगहें

यहां कई ऐसे स्थल हैं, जहां जाकर आप प्रकृति और आस्था दोनों का अनुभव कर सकते हैं:

  • कामदगिरि पर्वत: यह एक पवित्र पर्वत है, जिसकी परिक्रमा करने का खास महत्व माना जाता है।
  • राम घाट: मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित यह घाट बेहद शांत और सुंदर है।
  • हनुमान धारा: पहाड़ी पर स्थित यह जगह अपने ठंडे पानी के झरने के लिए जानी जाती है।
  • गुप्त गोदावरी: यहां गुफाओं के अंदर बहती नदी एक अनोखा अनुभव देती है।

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क्यों जाएं यहां?

  • शांति और सुकून पाने के लिए
  • धार्मिक यात्रा के लिए
  • नेचर लवर्स के लिए परफेक्ट जगह
  • वीकेंड ट्रिप के लिए बढ़िया ऑप्शन
  • यह जगह खासकर उन लोगों के लिए अच्छी है, जो शहर की भागदौड़ से दूर कुछ समय शांति में बिताना चाहते हैं।

घूमने का सही समय

यहां घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और आप आराम से सभी जगहों का आनंद ले सकते हैं।

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कैसे पहुंचे?

  • यह शहर सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप यहां ट्रेन या बस के जरिए आसानी से पहुंच सकते हैं।
  • नजदीकी रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से आपको स्थानीय साधन भी मिल जाते हैं।

घूमकर आएं! अगर आप एक ऐसी जगह की तलाश में हैं, जहां प्रकृति की सुंदरता और धार्मिक आस्था दोनों का अनुभव हो, तो उत्तर प्रदेश का यह ‘City of Hills’ आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यहां का शांत माहौल और खूबसूरत नजारे आपके ट्रिप को यादगार बना देंगे।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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