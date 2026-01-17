नेचर लवर्स के लिए खास: सर्दियों में जमी भारत की जादुई झीलें

संक्षेप: सर्दियों में भारत की जमी हुई झीलें किसी फेयरीटेल से कम नहीं लगतीं। बर्फ से ढकी ये झीलें रोमांच, शांति और अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा अनुभव देती हैं जिसे हर ट्रैवल लवर को एक बार जरूर देखना चाहिए।

जब भी जमी हुई झीलों (Frozen Lakes) की बात होती है, तो ज्यादातर लोग स्विट्जरलैंड, कनाडा या आइसलैंड के बारे में सोचते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में भी सर्दियों के मौसम में कई झीलें पूरी तरह बर्फ में जम जाती हैं जो किसी विदेशी डेस्टिनेशन से कम नहीं लगतीं। खासतौर पर हिमालयी क्षेत्रों में तापमान शून्य से नीचे जाते ही ये झीलें बर्फ की चादर ओढ़ लेती हैं और एक जादुई नजारा पेश करती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

भारत में जमी हुई झीलों को एक्सप्लोर करना सिर्फ घूमना नहीं, बल्कि प्रकृति को उसके सबसे शांत और शक्तिशाली रूप में महसूस करना है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, चारों ओर सन्नाटा और चमकती हुई जमी हुई झीलें- यह अनुभव हर ट्रैवल लवर की बकेट लिस्ट में होना चाहिए।

1. पैंगोंग झील, लद्दाख सर्दियों में भारत की सबसे मशहूर फ्रोजन झीलों में से एक है पैंगोंग झील। दिसंबर से फरवरी के बीच यहां तापमान –20 डिग्री तक गिर जाता है जिससे झील पूरी तरह जम जाती है। बर्फ पर बनी दरारें और चारों ओर फैली सफेदी इसे बेहद फोटोजेनिक बना देती हैं।

2. त्सो मोरीरी झील, लद्दाख करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित त्सो मोरीरी झील सर्दियों में पूरी तरह जम जाती है। यह जगह शांत, रहस्यमयी और आध्यात्मिक अनुभव देती है। कठिन मौसम के कारण यहां पहुंचना आसान नहीं लेकिन जो पहुंचते हैं, उनके लिए यह एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है।

3. चंद्रताल झील, हिमाचल प्रदेश ‘मून लेक’ के नाम से मशहूर चंद्रताल झील सर्दियों में बर्फ में ढक जाती है। इस मौसम में यहां सड़क मार्ग बंद रहता है, लेकिन अनुभवी ट्रेकर्स विंटर ट्रेक के ज़रिए इसकी जमी हुई सुंदरता को देखने आते हैं।

4. त्सोंगो (चांगू) झील, सिक्किम गंगटोक के पास स्थित यह झील सर्दियों में जम जाती है और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बेहद खूबसूरत लगती है। यह फ्रोजन लेक बाकी झीलों के मुकाबले ज्यादा आसानी से एक्सेस की जा सकती है।

5. डल झील, कश्मीर (आंशिक रूप से जमी हुई) कड़ाके की ठंड में डल झील के कुछ हिस्से जम जाते हैं। बर्फीले किनारे, जमी हुई सतह और शिकारों का दृश्य कश्मीर की सर्दियों को और भी खास बना देता है।