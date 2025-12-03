घने जंगलों के बीच छिपा 'भारत का नियाग्रा फॉल्स', नजारा देखकर दंग रह जाएंगे

संक्षेप: India’s Niagara Falls:अगर आप अमेरिका के नियाग्रा फॉल्स जाने का सपना देख रहे हैं तो पहले भारत की ये जगह जरूर देख लें। इस वॉटरफॉल को भारत का ‘नियाग्रा फॉल्स’ कहा जाता है।

India’s Niagara Falls: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित चित्रकोट जलप्रपात (Chitrakote Waterfall) को भारत का नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है। 90 फीट ऊंचा और लगभग 1000 फीट चौड़ा यह जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना है और इसकी चौड़ाई बरसात के दिनों में इतनी बढ़ जाती है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। सफेद झरने का गर्जन, चारों ओर की हरियाली और हवा में घुली पानी की बूंदें इसे एक दिव्य अनुभव बनाती हैं। बरसात और सर्दियों के मौसम में चित्रकोट का नजारा सबसे सुंदर होता है। उस समय पानी की धार इतनी विशाल हो जाती है कि यह बिल्कुल अमेरिका के नियाग्रा फॉल्स जैसा प्रतीत होता है। स्थानीय नाविकों द्वारा कराई जाने वाली बोटिंग इस अनुभव को और भी रोमांचक बना देती है क्योंकि आप झरने के बेहद करीब जाकर उसकी शक्ति और सौंदर्य का अहसास कर सकते हैं।

चित्रकोट जलप्रपात प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफर्स और ट्रैवलर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पानी पर पड़ती सुनहरी रोशनी इसे और भी मनमोहक बना देती है। आसपास के घने जंगल, पक्षियों की आवाजें और बस्तर की सांस्कृतिक झलक इस यात्रा को यादगार बना देते हैं।

अगर आप शांत वातावरण में कुछ समय बिताना चाहते हैं, भीड़भाड़ से दूर प्राकृतिक सुंदरता के बीच खो जाना चाहते हैं तो चित्रकोट जलप्रपात आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहां के आसपास कई व्यू पॉइंट्स और इको-रिसॉर्ट्स हैं जो आपकी यात्रा को और खास बना देंगे। इसके साथ ही स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखना बिल्कुल ना भूलें।