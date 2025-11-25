ठंड में वाइल्डलाइफ का असली मजा: भारत के टॉप सफारी डेस्टिनेशंस

संक्षेप: ठंड का मौसम भारत में जंगल सफारी के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना, दृश्यता बेहतर और जानवर अधिक सक्रिय रहते हैं। इसलिए यह समय वाइल्डलाइफ प्रेमियों के लिए सबसे बेहतरीन है।

भारत विविध वन्यजीवों और विशाल संरक्षित जंगलों से भरपूर देश है। सर्दियों का मौसम भारत में जंगल सफारी का सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस दौरान जंगलों की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है- धुंध से ढके रास्ते, गर्म धूप की हल्की परत और साफ वातावरण सफारी को अविस्मरणीय अनुभव में बदल देते हैं। इसके अलावा ठंड में वन्यजीव भी अधिक सक्रिय रहते हैं और टाइगर व अन्य जानवरों के दिखने की संभावना काफी बढ़ जाती है। भारत में कई अद्भुत जंगल सफारी डेस्टिनेशन्स हैं जो विंटर सीजन में अपनी खूबसूरती और रोमांच से यात्रियों को आकर्षित करते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क (उत्तराखंड) भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जहां बाघ देखने की संभावना सबसे ज्यादा मानी जाती है। सर्दियों में धुंध भरी सुबहें और घने जंगल का मिश्रण सफारी को और रोमांचक बनाता है। यहां हाथी, हिरण, घड़ियाल और 600+ पक्षी प्रजातियां भी देखी जा सकती हैं।

2. रणथंभौर नेशनल पार्क (राजस्थान) अपने रॉयल बंगाल टाइगर और ऐतिहासिक किले के लिए विश्व प्रसिद्ध। सर्दियों में तापमान बेहद आरामदायक रहता है जिससे ओपन जीप सफारी का मजा दोगुना हो जाता है। यहां तेंदुआ, स्लॉथ बियर और सांभर भी देखने को मिलते हैं।

3. कान्हा नेशनल पार्क (मध्यप्रदेश) भारत का सबसे सुंदर सल जंगलों में से एक। बैगा ट्राइब की संस्कृति और हिरणों की विशेष बारासिंघा प्रजाति इसके मुख्य आकर्षण हैं। विंटर में यहां की हरियाली और वनस्पति अपने चरम पर होती हैं।

4. गिर नेशनल पार्क (गुजरात) एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक घर। ठंड के मौसम में शेर अक्सर धूप सेंकते नजर आते हैं जिससे दृश्यता बढ़ जाती है। पक्षी प्रेमियों के लिए भी यह जगह सर्दियों में बेहद खास बन जाती है।