Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राTravel Places Best Winter Jungle Safari Spots in India
ठंड में वाइल्डलाइफ का असली मजा: भारत के टॉप सफारी डेस्टिनेशंस

ठंड में वाइल्डलाइफ का असली मजा: भारत के टॉप सफारी डेस्टिनेशंस

संक्षेप:

ठंड का मौसम भारत में जंगल सफारी के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना, दृश्यता बेहतर और जानवर अधिक सक्रिय रहते हैं। इसलिए यह समय वाइल्डलाइफ प्रेमियों के लिए सबसे बेहतरीन है।

Tue, 25 Nov 2025 01:15 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारत विविध वन्यजीवों और विशाल संरक्षित जंगलों से भरपूर देश है। सर्दियों का मौसम भारत में जंगल सफारी का सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस दौरान जंगलों की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है- धुंध से ढके रास्ते, गर्म धूप की हल्की परत और साफ वातावरण सफारी को अविस्मरणीय अनुभव में बदल देते हैं। इसके अलावा ठंड में वन्यजीव भी अधिक सक्रिय रहते हैं और टाइगर व अन्य जानवरों के दिखने की संभावना काफी बढ़ जाती है। भारत में कई अद्भुत जंगल सफारी डेस्टिनेशन्स हैं जो विंटर सीजन में अपनी खूबसूरती और रोमांच से यात्रियों को आकर्षित करते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1. जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क (उत्तराखंड)

भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जहां बाघ देखने की संभावना सबसे ज्यादा मानी जाती है। सर्दियों में धुंध भरी सुबहें और घने जंगल का मिश्रण सफारी को और रोमांचक बनाता है। यहां हाथी, हिरण, घड़ियाल और 600+ पक्षी प्रजातियां भी देखी जा सकती हैं।

2. रणथंभौर नेशनल पार्क (राजस्थान)

अपने रॉयल बंगाल टाइगर और ऐतिहासिक किले के लिए विश्व प्रसिद्ध। सर्दियों में तापमान बेहद आरामदायक रहता है जिससे ओपन जीप सफारी का मजा दोगुना हो जाता है। यहां तेंदुआ, स्लॉथ बियर और सांभर भी देखने को मिलते हैं।

3. कान्हा नेशनल पार्क (मध्यप्रदेश)

भारत का सबसे सुंदर सल जंगलों में से एक। बैगा ट्राइब की संस्कृति और हिरणों की विशेष बारासिंघा प्रजाति इसके मुख्य आकर्षण हैं। विंटर में यहां की हरियाली और वनस्पति अपने चरम पर होती हैं।

4. गिर नेशनल पार्क (गुजरात)

एशियाई शेरों का एकमात्र प्राकृतिक घर। ठंड के मौसम में शेर अक्सर धूप सेंकते नजर आते हैं जिससे दृश्यता बढ़ जाती है। पक्षी प्रेमियों के लिए भी यह जगह सर्दियों में बेहद खास बन जाती है।

5. काजीरंगा नेशनल पार्क (असम)

एक-सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए यूनिस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में प्रसिद्ध। विंटर सीजन में सफारी का अनुभव साफ मौसम और खुली घासभूमि के कारण और बेहतर हो जाता है। यहां वाइल्ड वॉटर बफेलो और एलीफेंट सफारी का भी मजा लिया जा सकता है।

ये भी पढ़ें:अयोध्या में घूमने लायक टॉप 5 जगहें, परिवार संग बनाएं ट्रिप
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Travel Places

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।