विंटर ट्रैवल प्लान? उत्तराखंड की इन जगहों पर लें बर्फबारी का मजा

उत्तराखंड सर्दियों में एक जादुई सफेद राज्य बन जाता है जहां पहाड़, जंगल और घाटियां बर्फ की मोटी चादर में ढक जाते हैं। हर साल दिसंबर से लेकर मार्च तक देशभर से लाखों लोग इस राज्य में सिर्फ बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचते हैं। यहां की बर्फ से ढकी वादियां हर किसी को स्विस अल्प्स जैसा एहसास देती हैं। चाहे आप रोमांटिक ट्रिप पर हों, एडवेंचर पसंद करते हों या सिर्फ प्रकृति के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हों- उत्तराखंड में हर तरह के यात्रियों के लिए परफेक्ट स्नोफॉल स्पॉट मौजूद हैं। चलिए जानते हैं इस राज्य की उन खूबसूरत जगहों के बारे में जहां सर्दियों में बर्फबारी का नजारा सबसे शानदार होता है।