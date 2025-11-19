Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राTravel Places Best Snowfall places in Uttarakhand
विंटर ट्रैवल प्लान? उत्तराखंड की इन जगहों पर लें बर्फबारी का मजा

विंटर ट्रैवल प्लान? उत्तराखंड की इन जगहों पर लें बर्फबारी का मजा

संक्षेप: सर्दियों में उत्तराखंड बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेता है जहां पहाड़, वादियां और जंगल जादुई नजारा पेश करते हैं। अगर आप नेचुरल स्नोफॉल का असली अनुभव लेना चाहते हैं तो ये जगहें आपके लिए परफेक्ट हैं।

Wed, 19 Nov 2025 02:08 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड सर्दियों में एक जादुई सफेद राज्य बन जाता है जहां पहाड़, जंगल और घाटियां बर्फ की मोटी चादर में ढक जाते हैं। हर साल दिसंबर से लेकर मार्च तक देशभर से लाखों लोग इस राज्य में सिर्फ बर्फबारी का आनंद लेने पहुंचते हैं। यहां की बर्फ से ढकी वादियां हर किसी को स्विस अल्प्स जैसा एहसास देती हैं। चाहे आप रोमांटिक ट्रिप पर हों, एडवेंचर पसंद करते हों या सिर्फ प्रकृति के बीच कुछ सुकून भरे पल बिताना चाहते हों- उत्तराखंड में हर तरह के यात्रियों के लिए परफेक्ट स्नोफॉल स्पॉट मौजूद हैं। चलिए जानते हैं इस राज्य की उन खूबसूरत जगहों के बारे में जहां सर्दियों में बर्फबारी का नजारा सबसे शानदार होता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
  • औली (Auli)- भारत की स्कीइंग कैपिटल और सर्दियों की सबसे लोकप्रिय जगह, यहां दिसंबर से मार्च तक भारी बर्फबारी रहती है। एशिया की सबसे लंबी रोपवे राइड का अनुभव, नंदा देवी और हिमालयी चोटियों के अद्भुत दृश्य।
  • मुनस्यारी (Munsiyari)- ‘लिटिल कश्मीर’ के नाम से प्रसिद्ध, जनवरी–फरवरी में लगातार स्नोफॉल। पंचाचूली पीक्स के शानदार नजारे।
  • चोपता (Chopta)- विंटर ट्रेकिंग के लिए बेस्ट- तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रेक शानदार बन जाते हैं। जंगलों पर जमी बर्फ इसे फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट बनाती है।
  • धनोल्टी (Dhanaulti)- मसूरी के पास एक शांत और कम भीड़भाड़ वाला स्नो स्पॉट। दिसंबर के अंत में अक्सर फ्रेश स्नोफॉल देखने को मिलती है।
  • मसूरी (Mussoorie)- क्वीन ऑफ हिल्स में दिसंबर–जनवरी के दौरान सुंदर बर्फबारी होती है। लाल टिब्बा और गन हिल से बेहतरीन स्नो-व्यू।

ये भी पढ़ें:रोमांच और सुकून: बीच पर्सन हैं? ये 5 लोकेशन आपको दीवाना बना देंगी
  • हर्षिल (Harsil)- गंगोत्री घाटी का शांत और स्वच्छ बर्फीला गांव, नवंबर से फरवरी तक लगातार बर्फबारी। बर्फ से ढके देवदार के जंगल इसकी सुंदरता बढ़ाते हैं।
  • उत्तरकाशी (Uttarkashi)- गांव, घाटियां, पहाड़- सब कुछ सर्दियों में सफेद चादर ओढ़ लेते हैं। बर्फ देखने के लिए रोड ट्रिप के लिहाज से बेहतरीन रूट।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Travel Places Uttarakhand

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।