Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राTravel Places 5 Offbeat Destinations in Uttarakhand You Must Visit
भीड़ से दूर, सुकून के पास: घूमिए उत्तराखंड के ये 5 ऑफबीट स्पॉट्स

भीड़ से दूर, सुकून के पास: घूमिए उत्तराखंड के ये 5 ऑफबीट स्पॉट्स

संक्षेप: अगर आप उत्तराखंड की भीड़भाड़ वाली जगहों से अलग कुछ नया और शांत तलाशना चाहते हैं, तो ये 5 ऑफबीट डेस्टिनेशंस आपके लिए बेस्ट रहेंगे। यहां आप प्रकृति की गोद में सुकून, रोमांच और स्थानीय संस्कृति का अनोखा अनुभव ले सकते हैं।

Fri, 7 Nov 2025 11:24 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
Hidden gems of Uttarakhand: उत्तराखंड, जिसे ‘देवभूमि’ कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढकी चोटियों, झीलों और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। यह सिर्फ मसूरी, नैनीताल या ऋषिकेश तक सीमित नहीं है। यहां ऐसे कई अनदेखे और शांत स्थान हैं जो प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफरों और शांति चाहने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। अगर आप पहाड़ों की भीड़भाड़ से दूर किसी सुकून भरे गंतव्य की तलाश में हैं तो ये 5 ऑफबीट स्पॉट्स आपके लिए परफेक्ट हैं। चाहे आप परिवार के साथ आएं या दोस्तों के साथ, ये जगहें आपको भीड़ से दूर एक नई ताजगी का अहसास कराएंगी।

  1. चोपता (Chopta)- 'मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया' कहलाने वाला चोपता ट्रेकिंग और कैंपिंग के लिए बेहतरीन जगह है। यहां से तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रेक की शुरुआत होती है, जहां से हिमालय की अद्भुत बर्फीली चोटियां दिखाई देती हैं।
  2. कानाताल (Kanatal)- मसूरी के पास स्थित यह छोटा सा हिल स्टेशन प्राकृतिक सौंदर्य और रोमांच दोनों का अनुभव देता है। यहां बोनफायर, कैंपिंग और जंगल सफारी का आनंद लिया जा सकता है। शांत वातावरण और देवदार के पेड़ इस जगह को खास बनाते हैं।
  3. खिर्सू (Khirsu)- पौड़ी गढ़वाल जिले में बसा खिर्सू एक शांत गांव है जहां से हिमालय की 300 से अधिक चोटियां दिखाई देती हैं। भीड़भाड़ से दूर यह जगह वीकेंड ट्रिप के लिए परफेक्ट है। यहां की स्थानीय संस्कृति और व्यंजन यात्रियों को आकर्षित करते हैं।
  4. मुनस्यारी (Munsiyari)- यह स्थान साहसिक यात्रियों के लिए स्वर्ग समान है। यहां से पंचाचूली पर्वत श्रृंखला के शानदार दृश्य दिखाई देते हैं। मुनस्यारी ट्रेकिंग, स्कीइंग और फोटोग्राफी के लिए बेहद प्रसिद्ध है।
  5. पेखू (Pekhwa / Pehku Village)- अल्मोड़ा जिले में स्थित यह कम-ज्ञात गांव पारंपरिक पहाड़ी जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का सटीक संगम है। यहां स्थानीय लोगों की मेहमाननवाजी और हरे-भरे सेब के बाग आपकी यात्रा को यादगार बना देंगे।

