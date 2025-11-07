भीड़ से दूर, सुकून के पास: घूमिए उत्तराखंड के ये 5 ऑफबीट स्पॉट्स

Hidden gems of Uttarakhand: उत्तराखंड, जिसे ‘देवभूमि’ कहा जाता है, अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढकी चोटियों, झीलों और शांत वातावरण के लिए मशहूर है। यह सिर्फ मसूरी, नैनीताल या ऋषिकेश तक सीमित नहीं है। यहां ऐसे कई अनदेखे और शांत स्थान हैं जो प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफरों और शांति चाहने वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। अगर आप पहाड़ों की भीड़भाड़ से दूर किसी सुकून भरे गंतव्य की तलाश में हैं तो ये 5 ऑफबीट स्पॉट्स आपके लिए परफेक्ट हैं। चाहे आप परिवार के साथ आएं या दोस्तों के साथ, ये जगहें आपको भीड़ से दूर एक नई ताजगी का अहसास कराएंगी।