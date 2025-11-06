प्रकृति की गोद में पाएं सुकून- भारत के ये 5 सनसेट स्पॉट हैं जन्नत जैसे!

भारत की खूबसूरती सिर्फ उसके पर्वतों, नदियों और मंदिरों में ही नहीं बल्कि डूबते सूरज के सुनहरे नजारों में भी बसती है। जैसे-जैसे दिन ढलता है और आसमान लाल, नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग जाता है, प्रकृति अपनी सबसे सुंदर तस्वीर पेश करती है। समुद्र किनारे लहरों के साथ सूरज का डूबना हो या पहाड़ों के पीछे उसका गायब होना- हर दृश्य मन को शांति और सुकून से भर देता है। देश के अलग-अलग कोनों में ऐसे कई अद्भुत स्थान हैं जहां सूर्यास्त का नजारा देखने दूर-दूर से पर्यटक आते हैं। ये जगहें ना केवल फोटोग्राफी और घूमने के लिए शानदार हैं बल्कि जीवन की भागदौड़ से राहत पाने और प्रकृति से जुड़ने का एक शांत अनुभव भी देती हैं।