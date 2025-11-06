Hindustan Hindi News
यात्राTravel Places 5 Bet and Famous Sunset Spots in India
प्रकृति की गोद में पाएं सुकून- भारत के ये 5 सनसेट स्पॉट हैं जन्नत जैसे!

संक्षेप: भारत में सूर्योदय जितना सुंदर होता है, उतना ही मनमोहक होता है सूरज का ढलना। देश के कई हिस्सों में ऐसे स्पॉट हैं जहां डूबते सूरज का नजारा आपको प्रकृति की गोद में ले जाता है।

Thu, 6 Nov 2025 03:00 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
भारत की खूबसूरती सिर्फ उसके पर्वतों, नदियों और मंदिरों में ही नहीं बल्कि डूबते सूरज के सुनहरे नजारों में भी बसती है। जैसे-जैसे दिन ढलता है और आसमान लाल, नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग जाता है, प्रकृति अपनी सबसे सुंदर तस्वीर पेश करती है। समुद्र किनारे लहरों के साथ सूरज का डूबना हो या पहाड़ों के पीछे उसका गायब होना- हर दृश्य मन को शांति और सुकून से भर देता है। देश के अलग-अलग कोनों में ऐसे कई अद्भुत स्थान हैं जहां सूर्यास्त का नजारा देखने दूर-दूर से पर्यटक आते हैं। ये जगहें ना केवल फोटोग्राफी और घूमने के लिए शानदार हैं बल्कि जीवन की भागदौड़ से राहत पाने और प्रकृति से जुड़ने का एक शांत अनुभव भी देती हैं।

भारत के सबसे खूबसूरत 5 सनसेट स्पॉट:

  1. राधानगर बीच, अंडमान एंड निकोबार: एशिया के सबसे खूबसूरत बीचों में गिना जाने वाला राधानगर बीच सूर्यास्त देखने के लिए बेस्ट जगहों में से एक है। नारंगी और सुनहरे रंगों से रंगा आसमान और लहरों की मधुर आवाज इस जगह को जादुई बना देती है।
  2. टाइगर हिल, दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल): दार्जिलिंग की टाइगर हिल पहाड़ी से कंचनजंगा की चोटियों पर पड़ती सूरज की अंतिम किरणें देखना अविस्मरणीय अनुभव है। यहां का दृश्य फोटोग्राफर्स और प्रकृति प्रेमियों दोनों के लिए स्वर्ग जैसा है।
  3. पुष्कर लेक, राजस्थान: राजस्थान की पवित्र पुष्कर झील का सूर्यास्त धार्मिक और शांतिपूर्ण दोनों है। जब आरती की गूंज के बीच सूरज झील में उतरता है, तो पूरा वातावरण आध्यात्मिकता से भर उठता है।
  4. वर्कला बीच, केरल: वर्कला बीच अपने अनोखे क्लिफ व्यू के कारण खास है। यहां समुद्र किनारे से सूर्यास्त देखना एक मेडिटेटिव अनुभव है। ढलती शाम में आसमान के रंग और लहरों की चमक मिलकर मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य बनाते हैं।
  5. कच्छ का रण, गुजरात: सफेद रेत के इस विशाल मैदान में सूर्यास्त का दृश्य किसी सपने जैसा लगता है। जब सूर्य की सुनहरी किरणें रेत पर पड़ती हैं, तो पूरा रण चमक उठता है। रन्न उत्सव के दौरान यह नजारा और भी भव्य हो जाता है।

ट्रैवल और सुकून: भारत के ये 5 सनसेट स्पॉट ना केवल यात्रियों के लिए दृश्य आनंद प्रदान करते हैं बल्कि आत्मिक शांति का एहसास भी कराते हैं। समुद्र किनारे हो या पहाड़ी इलाका- हर जगह डूबते सूरज की अपनी अलग कहानी और खूबसूरती है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
