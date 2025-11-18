Hindustan Hindi News
यात्राTravel Places 5 Beach Destinations to visit if you are a beach lover
धूप, रेत, सुकून और एडवेंचर: बीच लवर्स के लिए 5 शानदार डेस्टिनेशंस

धूप, रेत, सुकून और एडवेंचर: बीच लवर्स के लिए 5 शानदार डेस्टिनेशंस

संक्षेप: अगर आप समुद्र की लहरों, शांत धूप और सुनहरी रेत से तुरंत जुड़ जाते हैं तो दुनिया के ये पांच शानदार बीच डेस्टिनेशन आपकी अगली यात्रा के लिए परफेक्ट साबित हो सकते हैं। यहां सुंदरता, रोमांच और सुकून- सब कुछ मिलेगा।

Tue, 18 Nov 2025 04:05 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
अगर आप उन लोगों में से हैं जिनके लिए समुद्र सिर्फ छुट्टी मनाने की जगह नहीं बल्कि एक एहसास है तो यह लेख आपके लिए ही है। कुछ लोगों के लिए लहरों की आवाज, पैरों के नीचे मुलायम रेत और दूर तक फैला नीला आसमान मन को तुरंत सुकून दे देता है। बीच डेस्टिनेशन ना सिर्फ रिलैक्सेशन देते हैं बल्कि एडवेंचर, नेचर और खूबसूरत सनसेट्स का ऐसा अनोखा कॉम्बिनेशन पेश करते हैं जिसका मुकाबला कोई और जगह नहीं कर सकती। दुनिया में कई ऐसे समुद्री स्थल हैं जो अपनी खास पहचान, प्राकृतिक सुंदरता, लग्जरी अनुभव और जीवंत कल्चर के लिए जाने जाते हैं। चाहे आप पार्टी-लविंग ट्रैवलर हों, शांत वेकेशन पसंद करते हों या वॉटर स्पोर्ट्स के शौकीन हों- इन बीच डेस्टिनेशन्स की खूबसूरती हर तरह के यात्री को आकर्षित करती है। यहां जानें 5 बेहतरीन बीच प्लेसेज जो हर बीच लवर की बकेट लिस्ट में जरूर होने चाहिए।

  1. मालदीव: मालदीव दुनिया के सबसे रोमांटिक और शांत बीच डेस्टिनेशन्स में गिना जाता है। यहां के क्रिस्टल-क्लियर पानी, ओवरवॉटर विला और लग्जरी रिजॉर्ट्स हर ट्रैवलर का सपना होते हैं। स्नॉर्केलिंग, डाइविंग और अंडरवॉटर डाइनिंग के लिए यह स्वर्ग जैसा अनुभव देता है। कपल्स के लिए यह परफेक्ट पिक है।
  2. गोवा, इंडिया: भारत का सबसे पसंदीदा बीच राज्य गोवा हर मौसम में पर्यटकों को आकर्षित करता है। बागा, अंजुना, पालोलेम और कोलवा जैसे बीच न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि रोमांचक वॉटर स्पोर्ट्स भी ऑफर करते हैं। बीच पार्टीज़, शैक्स और गोअन फूड इसे और भी खास बनाते हैं।
  3. बाली, इंडोनेशिया: बाली का नाम आते ही सर्फिंग, बीच क्लब्स और शांत सनसेट्स याद आ जाते हैं। नूसा दुआ, जिम्बरन, सेमिन्याक और उलुवाटू जैसे बीच इंस्टाग्राम-परफेक्ट बैकड्रॉप देते हैं। यहां योग, स्पा और कैफे-कल्चर का अनोखा अनुभव मिलता है जो इसे फेवरेट बीच डेस्टिनेशन बनाता है।
  4. सेशेल्स: सेशेल्स अपनी प्रिस्टीन व्हाइट सैंड और नीले लैगून्स के लिए जाना जाता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता इतनी शुद्ध है कि हर पल पोस्टकार्ड जैसा लगता है। लग्जरी ट्रैवलर्स और हनीमून कपल्स के लिए यह सपना जैसा डेस्टिनेशन है।
  5. अंडमान-निकोबार: भारत के अंडमान द्वीप समूह राधानगर और एलिफेंट बीच जैसे शांत और सुंदर समुद्र तटों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां की कोरल रीफ्स, ग्लास-बॉटम बोट राइड्स और स्कूबा डाइविंग एक जादुई अनुभव देते हैं। फैमिली और कपल- दोनों के लिए सुरक्षित और शानदार जगह।

