आध्यात्मिक यात्रा: भारतीय राज्य जहां विराजमान हैं दो या उससे अधिक ज्योतिर्लिंग!
संक्षेप: भारत में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व है। यहां उनके बारह पवित्र ज्योतिर्लिंग हैं जो अलग-अलग राज्य में स्थित हैं। कई राज्यों में दो या उससे अधिक ज्योतिर्लिंग हैं, यहां जानें उन राज्यों के बारे में।
भारत को देवी-देवताओं की भूमि कहा जाता है जहां प्रत्येक राज्य में धार्मिक आस्था और अध्यात्म की अनगिनत झलकियां देखने को मिलती हैं। इन्हीं में से प्रमुख हैं बारह ज्योतिर्लिंग (Jyotirlinga) जिन्हें भगवान शिव के प्रकाश स्वरूप माना गया है। हर एक ज्योतिर्लिंग का अपना एक विशिष्ट इतिहास, कथा और महत्व है। ये बारह ज्योतिर्लिंग देश के अलग-अलग हिस्सों में फैले हुए हैं लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां दो या उससे अधिक ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। ये राज्य ना केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पर्यटन और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आइए जानते हैं किन-किन भारतीय राज्यों में दो या उससे अधिक ज्योतिर्लिंग हैं।
- महाराष्ट्र –
भारत में सबसे अधिक ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। यहां भगवान शिव के तीन स्वरूपों की उपासना की जाती है।
- त्र्यंबकेश्वर (नासिक)- गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित यह ज्योतिर्लिंग अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहां की विशेषता यह है कि लिंग में त्रिदेव – ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एक साथ दर्शन होता है।
- भीमाशंकर (पुणे)- सह्याद्रि पर्वतों की गोद में स्थित यह ज्योतिर्लिंग प्राकृतिक सुंदरता से घिरा है। ऐसा माना जाता है कि यह अर्धनारीश्वर रूप का प्रतिनिधित्व करता है जो शिव और पार्वती की पुरुष और स्त्री दोनों शक्तियों का संयोजन है।
- घृष्णेश्वर (एलोरा, औरंगाबाद)- यह बारहवां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। एलोरा की गुफाओं के पास स्थित यह मंदिर विश्व धरोहर क्षेत्र का हिस्सा है।
2. मध्य प्रदेश–
मध्य प्रदेश में भगवान शिव के दो अत्यंत प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग स्थित हैं।
- महाकालेश्वर (उज्जैन)- यह मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है जहां महाकाल रूप में शिव विराजमान हैं। यहां की “भस्म आरती” विश्व प्रसिद्ध है और हर सुबह इसे देखने के लिए हजारों भक्त पहुंचते हैं।
- ओंकारेश्वर (खंडवा)- यह मंदिर नर्मदा नदी के बीच स्थित “मांधाता द्वीप” पर बना है। द्वीप का आकार ‘ॐ’ जैसा दिखाई देता है इसलिए इसे ओंकारेश्वर कहा जाता है। कहा जाता है कि यहां भगवान शिव ने अपने ओंकार स्वरूप से देवताओं को वरदान दिया था।
3. गुजरात –
गुजरात राज्य में भगवान शिव के दो ऐतिहासिक ज्योतिर्लिंग स्थित हैं।
- सोमनाथ ज्योतिर्लिंग (प्रभास पाटन, सौराष्ट्र)- यह भारत का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इतिहास में इसे कई बार आक्रमणों के बाद पुनर्निर्मित किया गया।
- नागेश्वर ज्योतिर्लिंग (द्वारका)- यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है और द्वारका के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहां “दारुकासुर” नामक असुर का वध किया था।
