आध्यात्मिक यात्रा: भारतीय राज्य जहां विराजमान हैं दो या उससे अधिक ज्योतिर्लिंग!

भारत को देवी-देवताओं की भूमि कहा जाता है जहां प्रत्येक राज्य में धार्मिक आस्था और अध्यात्म की अनगिनत झलकियां देखने को मिलती हैं। इन्हीं में से प्रमुख हैं बारह ज्योतिर्लिंग (Jyotirlinga) जिन्हें भगवान शिव के प्रकाश स्वरूप माना गया है। हर एक ज्योतिर्लिंग का अपना एक विशिष्ट इतिहास, कथा और महत्व है। ये बारह ज्योतिर्लिंग देश के अलग-अलग हिस्सों में फैले हुए हैं लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां दो या उससे अधिक ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। ये राज्य ना केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि पर्यटन और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आइए जानते हैं किन-किन भारतीय राज्यों में दो या उससे अधिक ज्योतिर्लिंग हैं।