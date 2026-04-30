ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ने इस जगह को बताया- भारत का सबसे बेहतरीन राज्य, जानें वजहें?
हाल ही में ट्रैवल-लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर Shenaz Treasury ने इस जगह को भारत का 'सबसे बेहतरीन राज्य' बताया है। उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यहां की लाइफस्टाइल, साफ-सफाई और सेफ्टी की खूब तारीफ की।
भारत में हर राज्य अपनी अलग संस्कृति, खानपान और लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ जगहें अपने खास माहौल और अनुशासन की वजह से अलग पहचान बना लेती हैं। हाल ही में ट्रैवल-लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर Shenaz Treasury ने Mizoram को भारत का 'सबसे बेहतरीन राज्य' बताया है।
उन्होंने अपने अनुभव में यहां की साफ-सफाई, ट्रैफिक अनुशासन और लोगों के व्यवहार की खूब तारीफ की। आमतौर पर जहां बड़े शहरों में ट्रैफिक, शोर और गंदगी की शिकायत रहती है, वहीं मिजोरम में इसका उल्टा देखने को मिलता है। यहां की सड़कों पर अनुशासन, महिलाओं की सुरक्षा और लोगों की जिम्मेदारी इस राज्य को खास बनाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मिजोरम में ऐसा क्या खास है, जो इसे बाकी राज्यों से अलग बनाता है।
- हॉर्न-फ्री सड़कें: मिजोरम की सड़कों पर ट्रैफिक तो होता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोग बिना वजह हॉर्न नहीं बजाते। यह यहां की अनुशासन और सभ्यता को दिखाता है।
- पैदल चलने वालों को प्राथमिकता: राजधानी Aizawl में गाड़ियां ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रुकती हैं और पैदल चलने वालों को पहले जाने देती हैं। यह आदत बाकी शहरों के लिए एक अच्छा उदाहरण है।
- महिलाओं की मजबूत भागीदारी: यहां महिलाएं हर जगह नजर आती हैं- दुकानों, बिजनेस और कामकाज में। समाज में महिलाओं की भागीदारी काफी मजबूत और बराबरी वाली है।
- हाउस हसबैंड्स का ट्रेंड: मिजोरम में कई घरों में पुरुष घर के काम संभालते हैं, जैसे खाना बनाना और सफाई करना, जबकि महिलाएं बाहर काम करती हैं। यह जेंडर इक्वैलिटी का अच्छा उदाहरण है।
- साफ-सफाई का बेहतरीन स्तर: यहां की सड़कों पर कचरा बहुत कम देखने को मिलता है। लोग खुद अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखते हैं और कचरा फैलाने से बचते हैं।
- महिलाओं के लिए सुरक्षित: मिजोरम को महिलाओं के लिए काफी सुरक्षित माना जाता है। यहां देर रात भी महिलाएं अकेले चल सकती हैं और खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं।
- हाई लिटरेसी रेट: मिजोरम का लिटरेसी रेट लगभग 98% है, जो इसे भारत के सबसे पढ़े-लिखे राज्यों में शामिल करता है। यह यहां के विकास और जागरूकता को दिखाता है।
- टूरिस्ट्स के लिए स्वागत: यहां के लोग बहुत फ्रेंडली और मददगार होते हैं। वे टूरिस्ट्स का खुले दिल से स्वागत करते हैं, जिससे यहां घूमने का अनुभव और भी खास बन जाता है।
ट्रैवल: अगर आप एक शांत, साफ और सुरक्षित जगह पर घूमना चाहते हैं, तो मिजोरम एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। यहां की लाइफस्टाइल और लोग इसे खास बनाते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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