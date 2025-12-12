ट्रैवलर आकांक्षा ने शेयर किया एक्सपीरिएंस, गर्ल गैंग के साथ घूमने के लिए बेस्ट है इंडिया की ये जगह

संक्षेप: Best Place To Travel With Girls: सहेलियों के साथ मिलकर किसी ट्रैवल को प्लान करना चाहती हैं। लेकिन पैरेंट्स इजाजत नहीं देते क्योंकि आपकी सेफ्टी को लेकर वो हमेशा चिंता में रहते हैं। तो इस ट्रैवलर का एक्सपीरिएंस सुन लें। जिसने मिजोरम को बताया गर्ल्स के साथ ट्रैवल के लिए बेस्ट।

लड़कियों के लिए अकेले ट्रैवल करना और घूमना-फिरना किसी ख्वॉब की तरह होता है। जिसे कुछ ही लड़कियां पूरा कर पाती हैं। सोलो ट्रैवल या फिर केवल सहेलियों के साथ घूमने का सबसे बड़ा खतरा सेफ्टी से जुड़ा होता है। घूमने-फिरने के लिए साथ में किसी लड़के का होना आमतौर पर जरूरी ही माना जाता है। फिर वो चाहे आसपास घूम लें या फिर विदेश में जाकर। लेकिन इस ट्रैवल व्लॉग बनाने वाली लड़की की बात सुनकर आपके मन में भी सोलो ट्रैवल का इच्छा जाग जाएगी। दरअसल, ट्रैवल व्लॉग बनाने वाली कंटेट क्रिएटर आकांक्षा मोंगा ने अपना सोलो ट्रैवल का एक्सपीरिएंस इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। जिसमे उन्होंने बताया कि कैसे भारत का ये राज्य अकेले घूमने वाली महिलाओं के लिए बेस्ट प्लेस हो सकता है।

वुमन ट्रैवलर्स के लिए जन्नत है मिजोरम आकाक्षा ने शेयर किया कि कैसे भारत के राज्य मिजोरम में अकेले ट्रैवल करना उनकी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। यहां का कल्चर और वैल्यू महिलाओं के लिए बेहद अनुकूल है। यहां पर आप बगैर किसी डर के आराम से अकेले घूम सकती हैं। आकांक्षा ने शेयर किया कि कैसे वो अकेले रात के 12 बजे भी बगैर किसी डर के घूम रही थीं।

महिलाओं का है बोलबाला मिजोरम राज्य की वैल्यू और कल्चर में महिलाओं का खासा योगदान है। यहां पर मार्केट में चारों तरफ महिलाएं ही ज्यादा नजर आती हैं। शूज शॉप चलाने से लेकर कंडक्टर तक महिलाएं हैं। और, यहां तक कि टूरिस्ट प्लेसेज पर घुमाने के लिए भी महिला गाइड ही ज्यादा मिलेंगी। महिलाएं यहां पर ट्रैवल कंपनी चलाती हैं और यहां पर महिलाओं के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बिल्कुल सामान्य बात हैं।