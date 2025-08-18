प्रेग्नेंसी में सफर करते हुए रखें इन बातों का ध्यान, आराम से कटेगी पूरी ट्रिप!

प्रेग्नेंसी के 9 महीने बड़े उतार-चढ़ाव वाले होते हैं और इन दिनों हर चीज में बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। खासतौर से अगर आप बाहर कहीं ट्रिप प्लान कर रही हैं, तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी।

प्रेग्नेंसी एक महिला के जीवन के सबसे खूबसूरत पलों में से एक है। ये नौ महीने बड़े उतार-चढ़ाव वाले होते हैं और इन दिनों हर चीज में बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। खासतौर से अगर आप बाहर कहीं ट्रिप प्लान कर रही हैं, तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अब कुछ लोग प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग ना करने की सलाह देते हैं लेकिन पूरे नौ महीने घर में बंद हो जाना, तो कहीं से भी ठीक नहीं है। आप फैमिली ट्रिप प्लान कर सकती हैं या बेबीमून पर जा सकती हैं, लेकिन कुछ बातें जरूर ध्यान में रखिए। आज हम सेफ्टी इन्हीं टिप्स के बारे में बता रहे हैं, जो प्रेगनेंसी में ट्रैवलिंग के दौरान आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए।

यात्रा का सही समय चुनें ट्रिप प्लान करते समय सबसे जरूरी है सही समय चुनना। अगर आप प्रेगनेंट हैं तब तो आपके लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। दरअसल आपके लिए दूसरा ट्राइमेस्टर यानी 13 से 28 हफ्तों का समय सबसे बेस्ट माना जाता है। इस दौरान मॉर्निंग सिकनेस भी कम होती है और एनर्जी भी ठीक-ठाक बनी रहती है। लास्ट के महीनों में ट्रैवलिंग सेफ भी नहीं होती और कई एयरलाइंस में तो 34 हफ्तों से ज्यादा प्रेगनेंसी होने पर सेफ्टी के चलते ट्रैवल की परमिशन ही नहीं होती।

यात्रा का सही साधन चुनें ट्रैवलिंग का सही मोड चुनना भी प्रेगनेंसी में बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसा साधन चुनें जो कंफर्टेबल हो और बीच-बीच में ब्रेक की सुविधा भी हो। कार ट्रैवलिंग के लिए सही रहेगी क्योंकि इसमें आप आराम से बीच-बीच में ब्रेक ले सकती हैं और थोड़ा टहल भी सकती हैं। वहीं लंबे सफर के लिए फ्लाइट और ट्रेन एक अच्छा ऑप्शन हैं।

ट्रैवल बैग में पैक करें जरूरी चीजें प्रेग्नेंसी के दौरान आपके ट्रैवल बैग में कुछ चीजें खासतौर से शामिल होनी चाहिए। जैसे- अपने पास जरूरी दवाइयों की एक किट रखें, जिसमें आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी हों। इसके अलावा घर से कुछ हेल्दी स्नैक्स भी लेती जाएं, ताकि हल्की भूख के दौरान आप झटपट कुछ खा सकें। हाइड्रेशन के लिए पानी और ड्रिंक्स आपके पास होनी चाहिए। कपड़ों की पैकिंग के वक्त खास ध्यान रखें कि आरामदायक कपड़े और फुटवियर आपने रख लिए हों।