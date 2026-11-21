ट्रेड फेयर में आम लोगों की एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन फेयर में जाने से पहले टिकट की प्राइज, टिकट कहां मिलेंगे, कौन सी जगहों पर घूमना आपके लिए बेस्ट होगा, ये सारी कंप्लीट डिटेल जरूर जान लें। जिससे आप ट्रेड फेयर एंज्वॉय कर सकें।

प्रगति मैदान के भारतमंडपम में इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लग चुका है। 14 नवंबर से स्टार्ट हुए इस मेले में 19 नवंबर से आम लोगों की एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। चूंकि ये जगह काफी बड़ी है और दुनियाभर के कई देशों की प्रदर्शनी यहां पर लगी होती है, इसलिए आपको यहां घूमने की पूरी डिटेल पहले से पता कर लेनी चाहिए। नहीं तो आधा दिन आपका गलत प्रदर्शनी को देखने में बीत जाएगा और आप अपने काम के स्टॉल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। एंट्री गेट, टिकट, टाइमिंग से लेकर किस हॉल में कौन सा स्टॉल लगा है, यहां जानें उन सबकी पूरी जानकारी।

ट्रेड फेयर कैसे पहुंचे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर भारत मंडपम, प्रगति मैदान में लगा है। जहां तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीक का मेट्रो स्टेशन सुप्रीम कोर्ट है जो ब्लू लाइन पर मौजूद है। जिसके गेट नंबर 1 और 4 से एक्जिट होकर भारत मंडपम के गेट नंबर 10 पर पहुंचा जा सकता है।

ट्रेड फेयर की टाइमिंग ट्रेड फेयर की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम के 7:30 बजे तक है। लेकिन लास्ट एंट्री आपको 5:30 तक कर लेनी है।

ट्रेड फेयर का टिकट अगर आप सप्ताह के पांच दिन यानी सोमवार से शुक्रवार तक जाते हैं तो टिकट का प्राइज 100 रुपये है, वहीं शनिवार-रविवार को टिकट 200 रुपये का मिलेगा। बच्चों के लिए ये टिकट वीकडेज में 50 रुपये और वीकेंड पर 100 रुपये है।

कहां से खरीदें टिकट ऑनलाइन टिकट ITPO पोर्टल या ऑफिशियल ऐप पर मिलेगा या फिर DMRC सारथी। इसके अलावा दिल्ली के 55 मेट्रो स्टेशन से ट्रेड फेयर के टिकट खरीद सकते हैं। भारतमंडपम के आसपास ऑफलाइन टिकट काउंटर नहीं है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर ट्रेड फेयर के टिकट का काउंटर नहीं है। तो ट्रेड फेयर जाने से पहले आप टिकट की बुकिंग जरूर कर लें, जिससे आपका समय बचे।

ट्रेड फेयर कैसे एक्सप्लोर करें अगर आप ट्रेड फेयर में घूमना चाहते हैं तो इसकी कंप्लीट डिटेल नोट करें। चूंकि यहां पर 17 हॉल बने हैं और उन हॉल में अलग-अलग देशों की प्रदर्शनी लगी है तो जिस भी प्रदर्शनी को देखना हो उस हॉल में घुसें। जानें कौन से हॉल में क्या मिलेगा।

हॉल नंबर 11 हॉल नंबर 11 सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इस हॉल में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान, जूते-चप्पल, कपड़े, किचन के सामान और घड़ियां वगैरह के स्टॉल लगे हैं। जहां से आप चीजों को खरीद सकते हैं और देख सकते हैं।

हॉल नंबर 12 हॉल नंबर 12 में मिलेगा खान-पीने का प्रोडक्ट जैसे मसाला, अनाज, अचार वगैरह होममेड फूड। यहां पर सारा स्टॉल आपको खाने-पीने की चीजों से जुड़ा हुआ ही मिलेगा।

हॉल नंबर 12A इस हॉल में आपको मिलेगा फर्नीचर और दूसरे कई सारे प्रोडक्ट।

हॉल नंबर 14 हॉल नंबर 14 लड़कियों के बड़े काम का है। क्योंकि इस जगह पर मिलेगा ब्यूटी से जुड़े प्रोडक्ट, ज्वैलरी, कॉस्मेटिक्स और नए एक्सपेरिमेंट से जुड़े प्रोडक्ट मिलेंगे।

हॉल नंबर 2-5 हॉल नंबर 2 से लेकर 5 तक देश के हर राज्य के पवेलियन मिलेंगे। जहां पर वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट होंगे। जहां पर ढेर सारी वैराइटी देखने को मिलेगी।

हॉल नंबर 1 वहीं अगर आप देश-दुनिया के और भी नई प्रोडक्ट और चीजों के बारे में जानना चाहते हैं और खरीदना चाहते हैं तो हॉल नंबर एक में विजिट करें। यहां पर कई देशों के प्रोडक्ट्स के पवेलियन लगे हैं।