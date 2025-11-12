Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राTop Tourist Destinations in Bihar You Can not Miss
धार्मिक और ऐतिहासिक सौंदर्य से भरपूर बिहार में घूमने की बेहतरीन जगहें

धार्मिक और ऐतिहासिक सौंदर्य से भरपूर बिहार में घूमने की बेहतरीन जगहें

संक्षेप: भारत के दिल में बसे बिहार की पहचान सिर्फ इतिहास और अध्यात्म से नहीं, बल्कि इसकी सांस्कृतिक विविधता और प्राकृतिक सौंदर्य से भी है। यहां के दर्शनीय स्थल हर यात्री को शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव कराते हैं।

Wed, 12 Nov 2025 10:49 AMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित बिहार ना केवल ऐतिहासिक धरोहरों के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यह आध्यात्मिकता, संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य का भी अद्भुत संगम है। बुद्ध, महावीर और चंद्रगुप्त जैसे महापुरुषों की धरती माने जाने वाले इस राज्य में हर कोना इतिहास की एक नई कहानी बयां करता है।

यहां प्राचीन मठ, गंगा के घाट, विश्वप्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के खंडहर और शांत बौद्ध स्थल यात्रियों को आत्मिक शांति और ज्ञान का अनुभव कराते हैं। चाहे आप इतिहास प्रेमी हों, धार्मिक यात्रा पर हों या प्राकृतिक सैर की इच्छा रखते हों- बिहार में हर तरह के यात्री के लिए कुछ ना कुछ खास है।

बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल (Must Visit Places in Bihar)

  1. बोधगया (Bodh Gaya): भगवान बुद्ध ने यहीं बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हर बौद्ध अनुयायी के लिए पवित्र स्थल है।
  2. नालंदा विश्वविद्यालय (Nalanda University): दुनिया का सबसे पुराना शिक्षण संस्थान जहां कभी हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे। इसके खंडहर आज भी उस गौरवशाली इतिहास की झलक दिखाते हैं।
  3. राजगीर (Rajgir): यह जगह ना केवल बौद्ध धर्म से जुड़ी है बल्कि गर्म झरनों, पहाड़ों और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है।
  4. वैशाली (Vaishali): भगवान महावीर की जन्मभूमि और प्राचीन गणराज्य की राजधानी। यहां के स्तूप और ऐतिहासिक अवशेष इतिहास प्रेमियों के लिए खास हैं।
  5. पावापुरी (Pawapuri): जैन धर्म के अनुयायियों के लिए यह तीर्थ अत्यंत पवित्र स्थान है जहां भगवान महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था।
  6. पटना (Patna): बिहार की राजधानी, जो आधुनिकता और इतिहास दोनों का संगम है। गोलघर, पटना संग्रहालय, बिहार संग्रहालय और गंगा घाट यहां के मुख्य आकर्षण हैं।

घूमकर आएं! बिहार ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध राज्य है। बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली और पटना जैसे स्थल भारत की प्राचीनता और अध्यात्म का परिचय कराते हैं। यहां की ऐतिहासिक वास्तुकला और शांत वातावरण हर यात्री को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
