शांति, नेचर और आध्यात्म- लखनऊ के पास वीकेंड पर घूमने की टॉप जगहें

संक्षेप:

अगर आप लखनऊ की भागदौड़ भरी जिंदगी से वीकेंड पर थोड़ा सुकून चाहते हैं, तो ये पास की ट्रैवल डेस्टिनेशन्स आपके लिए परफेक्ट हैं। कम समय, कम बजट और भरपूर एक्सपीरियंस—सब कुछ एक साथ।

Jan 21, 2026 09:37 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
तेज रफ्तार जिंदगी, काम का दबाव और रोजमर्रा की भागदौड़ के बीच हर किसी को कभी-कभी एक छोटे से ब्रेक की जरूरत होती है। लखनऊ जैसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि शहर के आसपास कई ऐसे शानदार वीकेंड गेटवे मौजूद हैं, जहां 2–3 दिन बिताकर आप खुद को तरोताजा महसूस कर सकते हैं। चाहे आप नेचर लवर हों, आध्यात्मिक शांति की तलाश में हों या फिर परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हों—लखनऊ के पास हर तरह के ट्रैवलर्स के लिए कुछ ना कुछ खास है।

इन जगहों तक पहुंचना आसान है, बजट फ्रेंडली हैं और कम समय में ज्यादा एक्सपीरियंस देने का वादा करती हैं। वीकेंड पर लंबी छुट्टी की जरूरत नहीं, बस सही डेस्टिनेशन चुनिए और निकल पड़िए एक रिफ्रेशिंग ट्रिप पर जो आपके मन और शरीर दोनों को नई ऊर्जा दे।

1. अयोध्या (लगभग 135 किमी): भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या एक शांत और आध्यात्मिक वीकेंड के लिए बेहतरीन जगह है। सरयू नदी की आरती, राम जन्मभूमि मंदिर और घाटों की शांति मन को सुकून देती है। यह जगह परिवार के साथ जाने के लिए आदर्श मानी जाती है।

2. नैमिषारण्य (लगभग 90 किमी): अगर आप शांति और धार्मिक वातावरण पसंद करते हैं, तो नैमिषारण्य एक अच्छा विकल्प है। यहां चक्रतीर्थ, लालिता देवी मंदिर और गोमती नदी का पावन संगम देखने को मिलता है। यह जगह खासकर आध्यात्मिक यात्रियों के बीच लोकप्रिय है।

3. श्रावस्ती (लगभग 150 किमी): बौद्ध धर्म से जुड़ा श्रावस्ती इतिहास प्रेमियों और शांति चाहने वालों के लिए परफेक्ट है। जेतवन मठ और प्राचीन स्तूप इस स्थान की पहचान हैं। यहां का शांत माहौल ध्यान और आत्मचिंतन के लिए उपयुक्त है।

4. दूधवा नेशनल पार्क (216 किमी): प्रकृति और वाइल्डलाइफ प्रेमियों के लिए दूधवा नेशनल पार्क एक शानदार वीकेंड डेस्टिनेशन है। यहां आप जंगल सफारी, दुर्लभ वन्यजीव और हरियाली से भरपूर नजारे देख सकते हैं। बच्चों के साथ ट्रिप प्लान करने के लिए भी यह जगह बढ़िया है।

5. चित्रकूट (लगभग 230 किमी): प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व का संगम है चित्रकूट। रामघाट, मंदाकिनी नदी और पहाड़ी दृश्य इस जगह को बेहद खास बनाते हैं। मानसून और सर्दियों में यहां की खूबसूरती और भी निखर जाती है।

अगर आप बिना ज्यादा प्लानिंग के छोटा लेकिन यादगार ट्रिप चाहते हैं, तो लखनऊ के पास मौजूद ये वीकेंड गेटवे आपकी थकान दूर कर देंगे और नई ऊर्जा से भर देंगे।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Travel Places

