2026 में हनीमून के लिए खूब सर्च की जा रही हैं ये जगहें, इन डेस्टिनेशन्स पर चढ़ेगा प्यार का खुमार

शादी होने से पहले ही आजकल कपल हनीमून पर घूमने जाने की फुल प्लानिंग कर लेते हैं। हनीमून हर कपल का फेवरेट टाइम होता है, जब दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते समझते हैं और प्यार भी दिखाते हैं। हनीमून पर जाने के लिए लोग बजट फ्रेंडली और सुंदर जगहों को पसंद करते हैं। अगर आपका विदेशी जगहों पर हनीमून जाने का प्लान कर रहे हैं, तो हम आपको कुछ डेस्टिनेशन्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इन जगहों को लोग 2026 में हनीमून मनाने के लिए काफी सर्च कर रहे हैं और ये जगहें काफी सुंदर, किफायती भी हैं। यहां जाने पर आपकी ट्रिप यादगार पलों से भर जाएगी।

1- थाईलैंड थाईलैंड के बारे में लोग सोचते हैं कि यहां पर सिर्फ मसाज या फिर पुरुष ही घूमने जा सकते हैं। आप बिल्कुल गलत है, थाईलैंड घूमने के लिए बेस्ट जगहों में से एक है और यहां पर कई सुंदर बीच, पहाड़, समुद्र और एक्टिविटीज का मजा आप ले सकते हैं। थाईलैंड के बैंकॉक, फुकेत, क्राबी, पटाया जैसी जगहों पर आप घूम सकते हैं। थाईलैंड में प्रति व्यक्ति 50 हजार रुपये का खर्चा आयेगा और यहां पर भारतीयों के लिए वीजा फ्री है।

2- मालदीव्स रोमांस से भरपूर हनीमून वाली जगह चाहते हैं, तो मालदीव्स चले जाएं। मालदीव्स में माले, माफूशी, सन आइलैंड, बारोस जैसी जगहों पर घूमें। यहां पर नीला समुद्र, बीच, पहाड़ का मजा मिलेगा। मालदीव्स भी इंडियन्स के लिए वीजा फ्री है। यहां पर आप 30 दिनों तक वीजा फ्री रह सकते हैं। मालदीव्स जाने में एक से डेढ़ लाख तक का खर्चा आ सकता है।

3- नेपाल भारत का पड़ोसी देश नेपाल भी हनीमून के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। नेपाल भी वीजा फ्री है और यहां पर आप काठमांडू, पोखरा, लुम्बिनी, चितवन जैसी सुंदर जगहों पर घूमने का प्लान कर सकते हैं। नेपाल घूमने के लिए 1 लाख के अंदर ही पूरा खर्चा हो जाएगा। ये देश ज्यादा महंगा नहीं है।

4- मॉरीशस मॉरीशस भी हनीमून वेकेशन के लिए परफेक्ट हो सकता है। मॉरीशस सेलेब्स की पहली पसंद भी है और यहां पर भारतीयों के लिए वीजा नहीं लगेगा। यहां कई सारे बीच, ट्रौड अर्जेन्ट जैसी जगहों पर घूमने जा सकते हैं। भारतीयों के लिए यहां पर 60 दिनों तक वीजा फ्री है। मॉरीशस जाने-आने में 2 लाख रुपये तक का खर्चा हो सकता है। बाकि ये आपकी प्लानिंग पर निर्भर करेगा।

5- मलेशिया हनीमून मनाने के लिए आप मलेशिया को भी चुन सकते हैं। यहां पर भारतीय 15 दिनों तक वीजा फ्री रह सकते हैं और कई जगहों यहां घूमने जा सकते हैं। मलेशिया में कुआलालंपुर, पेनांग, मलक्का, इपो जैसी जगहों पर घूम सकते हैं। मलेशिया घूमने के लिए आप पूरी प्लानिंग कर सकते हैं और यहां का मौसम भी काफी सुहाना रहता है।