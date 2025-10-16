भारत की इन जगहों पर होती है सबसे खूबसूरत दिवाली, नजारा देख रह जाएंगे दंग!

संक्षेप: Diwali 2025: भारत के हर कोने में दीवाली का जश्न अपने अलग अंदाज़ में मनाया जाता है। आइए जानते हैं ऐसी कुछ खास जगहों के बारे में, जहाँ की दीवाली बहुत ही फेमस है और जहां का नजारा वाकई देखने लायक होता है।

दिवाली को सालभर का सबसे बड़ा त्योहार यूं ही नहीं कहा जाता है। इस दिन पूरा देश दीपों की रोशनी से नहा उठता है। हर गली, हर घर, हर मंदिर सजा हुआ होता है। मिठाइयों की खुशबू, रंग-बिरंगे कपड़े, आतिशबाजियां और फुलझड़ी और चारों ओर खुशी का माहौल, यही तो इस त्यौहार की असली रौनक है। भारत के हर कोने में दीवाली का जश्न अपने अलग अंदाज़ में मनाया जाता है। आइए जानते हैं ऐसी कुछ खास जगहों के बारे में, जहाँ की दीवाली बहुत ही फेमस है और जहां का नजारा वाकई देखने लायक होता है।

अयोध्या, उत्तर प्रदेश अयोध्या में दिवाली का मतलब है भव्यता और आस्था का संगम। भगवान राम की नगरी होने के कारण यहाँ की दिवाली का महत्व सबसे अधिक है। हर साल लाखों दीयों से सरयू नदी के घाट जगमगा उठते हैं और पूरा शहर सुनहरी रोशनी में चमकने लगता है। जैसे-जैसे शाम ढलती है, हवा में मंत्रों की ध्वनि और दीपों की लौ मिलकर एक दिव्य माहौल बना देती है। ऐसा लगता है मानों भगवान राम सच में आज ही अयोध्या लौट आए हों। दीवाली के दिन इस शहर का नजारा देखने लायक होता है।

वाराणसी, उत्तर प्रदेश वाराणसी की दीवाली बहुत खास होती है। यहाँ के घाटों पर हजारों दीये जलाए जाते हैं जो गंगा नदी के पानी में तैरते हुए अद्भुत दृश्य बनाते हैं। जब गंगा आरती होती है तो घंटियों की आवाज और दीपों की चमक से पूरा वातावरण भक्ति में डूब जाता है। यहां दीवाली के कुछ दिन बाद होने वाली देव दीपावली तो और भी शानदार होती है, जब पूरा शहर एक दिव्य स्वर्ग में बदल जाता है। दीयों की रोशनी में नहाई काशी की भव्यता देखते ही बनती है।

गोवा, भारत गोवा में दीवाली का जश्न थोड़ा अलग और बहुत ही मज़ेदार होता है। यहाँ इसे 'नरकासुर वध' के रूप में मनाया जाता है। लोग बड़े-बड़े राक्षस जैसे पुतले बनाते हैं और सुबह होते ही उन्हें जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार मनाते हैं। इसके अलावा शाम को रंगीन लाइटों से सजे घर और बीचों का माहौल इस दिन को और खास बना देता है। दीवाली के दिन गोवा का नजारा देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है।

दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली की दिवाली देखने लायक होती है। दिवाली की शाम पूरी राजधानी रंग-बिरंगी लाइटों से जगमगा जाती है। लाजपत नगर से लेकर चांदनी चौक तक, हर जगह दीवाली की रौनक देखने लायक होती है। दीवाली के दिन दिल्ली की गलियों में घूमना एक यादगार अनुभव बन सकता है।