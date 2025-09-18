दिल्ली-NCR की इन जगहों पर होता है गरबा-डांडिया नाइट्स का भव्य आयोजन, इस नवरात्रि बना लें प्लान

अगर आप दिल्ली-एनसीआर में हैं और गरबा-डांडिया एंजॉय करना चाहते हैं, तो यहां कई जगहें हैं आपका स्वागत करने के लिए। तो चलिए जानते हैं यहां बसे कुछ पॉपुलर स्पॉट्स के बारे में-

नवरात्रि हो और गरबा-डांडिया का नाम ना आए, ऐसा भला हो सकता है। गुजरात का पारंपरिक गरबा और डांडिया नृत्य आपने बॉलीवुड या कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। ये इतना पॉपुलर हो चुका है कि आज गुजरात के बाहर भी लोग इसे एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों-परिवार के साथ मिलकर पारंपरिक धुनों और ढोल की थापों पर झूमना, पर्व की रौनक को और बढ़ा देता है। अगर आप दिल्ली-एनसीआर में हैं और गरबा-डांडिया एंजॉय करना चाहते हैं, तो यहां कई जगहें हैं आपका स्वागत करने के लिए। तो चलिए जानते हैं यहां बसे कुछ पॉपुलर स्पॉट्स के बारे में, जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ एंजॉय करने जा सकते हैं।

नोएडा स्टेडियम में एंजॉय करें नोएडा स्टेडियम का गरबा फेस्ट नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा फेस्ट माना जाता है। यहां बहुत बड़ा आयोजन होता है। इसमें बड़े-बड़े बॉलीवुड गायक आते हैं और लाइव बैंड्स का आयोजन होता है। भीड़-भाड़ काफी होती है इसलिए प्री बुकिंग करना बहुत जरूरी होता है। टिकट प्राइज की बात करें तो आपके 1000 से 2500 रूपए तक लग सकते हैं।

दिल्ली हाट राजधानी दिल्ली में बसा दिल्ली हाट नवरात्रि में जगमगा उठता है। यहां भव्य गरबा और डांडिया इवेंट्स का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा यहां खाने-पीने के स्टॉल्स भी लगते हैं, जहां पारंपरिक गुजराती खाने के लुफ्त भी उठाया जा सकता है। इवेंट में शामिल होने के लिए आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं, बाकी ऑन द स्पॉट पास की सुविधा भी उपलब्ध है। टिकट की कीमत साढ़े चार सौ रुपए से शुरू होती है।

जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली के जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में भी गरबा का भव्य आयोजन होता है। दोस्तों और फैमिली के साथ आप यहां के इवेंट्स में शामिल हो सकते हैं। इस साल यहां रॉक ऑन ढोल नामक आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए टिकट की कीमत 800 रुपए प्रति व्यक्ति हो सकती है। डांस और म्यूजिक के अलावा यहां फूड कोर्ट और सेल्फी जोन भी मुख्य आकर्षण होते हैं।

किंगडम ऑफ ड्रीम्स, गुरुग्राम दोस्तों के साथ खूब फन करना चाहते हैं, तो गुरुग्राम का किंगडम ऑफ ड्रीम्स भी आपके लिए परफेक्ट जगह हो सकती है। यहां थीम डेकोरेशन, सेलिब्रिटी परफॉर्मेस और फ्यूजन डांडिया नाइट आपका दिल खुश कर देंगे। पारंपरिक गुजराती कपड़े पहनकर प्रॉपर मजा लेना है, तो ये आपके लिए परफेक्ट स्पॉट रहेगा।