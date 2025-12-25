पहाड़, बर्फ और एडवेंचर: स्कीइंग के लिए भारत की शानदार जगहें
सर्दियों में अगर एडवेंचर और ट्रैवल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, तो स्कीइंग सबसे बेहतरीन विकल्प है। भारत में मौजूद कई स्नो डेस्टिनेशन्स शुरुआती और प्रोफेशनल स्कीअर्स- दोनों के लिए शानदार अनुभव देते हैं।
सर्दियों का मौसम आते ही पहाड़ों पर बर्फ की चमक और ठंडी हवाएं एडवेंचर लवर्स को अपनी ओर खींचने लगती हैं। स्कीइंग सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि बर्फ से ढकी वादियों के बीच खुद को आजाद महसूस करने का अनुभव है। आमतौर पर लोग स्कीइंग के लिए विदेश जाने की योजना बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में भी विश्वस्तरीय स्कीइंग डेस्टिनेशन्स मौजूद हैं।
हिमालय की ऊंची चोटियां, प्राकृतिक स्नो और शानदार ढलानें भारत को विंटर स्पोर्ट्स के लिए एक उभरता हुआ हॉटस्पॉट बना रही हैं। जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में मौजूद स्कीइंग स्पॉट्स ना सिर्फ प्रोफेशनल स्कीअर्स बल्कि शुरुआती लोगों के लिए भी बेहतरीन हैं। अगर आप इस सर्दी कुछ नया, रोमांचक और यादगार अनुभव करना चाहते हैं तो भारत के ये टॉप स्कीइंग डेस्टिनेशन्स आपकी परफेक्ट विंटर ट्रैवल लिस्ट का हिस्सा जरूर होने चाहिए।
- गुलमर्ग (जम्मू-कश्मीर): भारत का सबसे फेमस स्कीइंग डेस्टिनेशन है। यहां की पाउडर स्नो और लंबी ढलानें प्रोफेशनल स्कीअर्स को खास तौर पर आकर्षित करती हैं। गुलमर्ग गोंडोला एशिया की सबसे ऊंची केबल कारों में से एक है जो स्कीइंग के अनुभव को और रोमांचक बना देती है।
- औली (उत्तराखंड): औली को भारत का स्कीइंग हब कहा जाता है। यहां की ढलानें बिगिनर्स और इंटरमीडिएट स्कीअर्स दोनों के लिए परफेक्ट हैं। औली में हर साल नेशनल और इंटरनेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप आयोजित की जाती हैं जिससे इसकी पहचान और भी मजबूत होती है।
- सोलंग वैली (हिमाचल प्रदेश): मनाली के पास स्थित एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहां स्कीइंग के साथ स्नोबोर्डिंग और अन्य विंटर एक्टिविटीज का भी मजा लिया जा सकता है। पहली बार स्कीइंग ट्राय करने वालों के लिए यह जगह काफी सुरक्षित मानी जाती है।
- 4. कुफरी (हिमाचल प्रदेश): शिमला के पास स्थित एक फैमिली-फ्रेंडली स्कीइंग डेस्टिनेशन है। यहां हल्की ढलानें और आसान ट्रैक्स बच्चों और नए स्कीअर्स के लिए उपयुक्त हैं।
- नारकंडा और पहलगाम: उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प हैं जो भीड़ से दूर शांत वातावरण में स्कीइंग करना चाहते हैं। इन जगहों पर प्राकृतिक सुंदरता के साथ एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है।
बेस्ट टाइम: भारत में स्कीइंग के लिए दिसंबर से मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है। अगर आप सर्दियों में कुछ नया और रोमांचक अनुभव करना चाहते हैं तो ये स्कीइंग डेस्टिनेशन्स आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होने चाहिए।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
