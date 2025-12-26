नेचर लवर्स के लिए खास: भारत में फ्लेमिंगो देखने की सबसे खूबसूरत जगहें
हर सर्दी में हजारों गुलाबी फ्लेमिंगो भारत के अलग-अलग वेटलैंड्स में प्रवास करते हैं। अगर आप नेचर, बर्ड वॉचिंग और फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो ये जगहें आपके लिए परफेक्ट हैं।
हर साल सर्दियों के मौसम में भारत की कई झीलें और वेटलैंड्स गुलाबी रंग से भर जाती हैं। ये नजारा होता है फ्लेमिंगो पक्षियों का, जो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर भारत आते हैं। लंबी टांगें, मुड़ी हुई चोंच और गुलाबी पंखों वाले ये पक्षी ना सिर्फ देखने में खूबसूरत होते हैं, बल्कि बर्ड वॉचिंग और नेचर फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी बड़ा आकर्षण हैं। भारत में मुख्य रूप से ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो की प्रजातियां देखी जाती हैं। आइए जानते हैं भारत की उन बेहतरीन जगहों के बारे में जहां फ्लेमिंगो स्पॉटिंग का अनुभव यादगार बन जाता है।
- ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सैंक्चुरी, नवी मुंबई: महाराष्ट्र की यह जगह भारत की सबसे लोकप्रिय फ्लेमिंगो साइट मानी जाती है। नवंबर से मार्च के बीच यहां हजारों फ्लेमिंगो दिखाई देते हैं। बोट सफारी के जरिए पक्षियों को करीब से देखने का मौका मिलता है, जिससे यह जगह बेहद खास बन जाती है।
- रण ऑफ कच्छ, गुजरात: सफेद रेगिस्तान के बीच गुलाबी फ्लेमिंगो का दृश्य किसी सपने से कम नहीं लगता। सर्दियों में यहां बड़ी संख्या में ग्रेटर फ्लेमिंगो आते हैं। दिसंबर से फरवरी का समय यहां आने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है।
- सांभर झील, राजस्थान: राजस्थान की सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह लेसर फ्लेमिंगो के लिए जानी जाती है। शांत वातावरण और खुले आकाश के नीचे पक्षियों को देखना एक अलग ही अनुभव देता है।
- चिल्का झील, ओडिशा: एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वॉटर लैगून चिल्का झील माइग्रेटरी बर्ड्स का बड़ा केंद्र है। यहां फ्लेमिंगो के साथ-साथ कई अन्य प्रवासी पक्षी भी देखने को मिलते हैं।
- पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश: तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित पुलिकट झील फ्लेमिंगो स्पॉटिंग के लिए मशहूर है। सर्दियों में यह झील गुलाबी रंग से सजी नजर आती है।
फ्लेमिंगो देखने का सही समय
भारत में फ्लेमिंगो आमतौर पर नवंबर से मार्च के बीच दिखाई देते हैं। सुबह जल्दी या सूर्यास्त के समय बर्ड वॉचिंग सबसे अच्छी रहती है।

