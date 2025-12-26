Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राTop Destinations for Flamingo spotting in India
नेचर लवर्स के लिए खास: भारत में फ्लेमिंगो देखने की सबसे खूबसूरत जगहें

नेचर लवर्स के लिए खास: भारत में फ्लेमिंगो देखने की सबसे खूबसूरत जगहें

संक्षेप:

हर सर्दी में हजारों गुलाबी फ्लेमिंगो भारत के अलग-अलग वेटलैंड्स में प्रवास करते हैं। अगर आप नेचर, बर्ड वॉचिंग और फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो ये जगहें आपके लिए परफेक्ट हैं।

Dec 26, 2025 02:55 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हर साल सर्दियों के मौसम में भारत की कई झीलें और वेटलैंड्स गुलाबी रंग से भर जाती हैं। ये नजारा होता है फ्लेमिंगो पक्षियों का, जो हजारों किलोमीटर का सफर तय कर भारत आते हैं। लंबी टांगें, मुड़ी हुई चोंच और गुलाबी पंखों वाले ये पक्षी ना सिर्फ देखने में खूबसूरत होते हैं, बल्कि बर्ड वॉचिंग और नेचर फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी बड़ा आकर्षण हैं। भारत में मुख्य रूप से ग्रेटर फ्लेमिंगो और लेसर फ्लेमिंगो की प्रजातियां देखी जाती हैं। आइए जानते हैं भारत की उन बेहतरीन जगहों के बारे में जहां फ्लेमिंगो स्पॉटिंग का अनुभव यादगार बन जाता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
  1. ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सैंक्चुरी, नवी मुंबई: महाराष्ट्र की यह जगह भारत की सबसे लोकप्रिय फ्लेमिंगो साइट मानी जाती है। नवंबर से मार्च के बीच यहां हजारों फ्लेमिंगो दिखाई देते हैं। बोट सफारी के जरिए पक्षियों को करीब से देखने का मौका मिलता है, जिससे यह जगह बेहद खास बन जाती है।
  2. रण ऑफ कच्छ, गुजरात: सफेद रेगिस्तान के बीच गुलाबी फ्लेमिंगो का दृश्य किसी सपने से कम नहीं लगता। सर्दियों में यहां बड़ी संख्या में ग्रेटर फ्लेमिंगो आते हैं। दिसंबर से फरवरी का समय यहां आने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है।
  3. सांभर झील, राजस्थान: राजस्थान की सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह लेसर फ्लेमिंगो के लिए जानी जाती है। शांत वातावरण और खुले आकाश के नीचे पक्षियों को देखना एक अलग ही अनुभव देता है।
  4. चिल्का झील, ओडिशा: एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वॉटर लैगून चिल्का झील माइग्रेटरी बर्ड्स का बड़ा केंद्र है। यहां फ्लेमिंगो के साथ-साथ कई अन्य प्रवासी पक्षी भी देखने को मिलते हैं।
  5. पुलिकट झील, आंध्र प्रदेश: तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित पुलिकट झील फ्लेमिंगो स्पॉटिंग के लिए मशहूर है। सर्दियों में यह झील गुलाबी रंग से सजी नजर आती है।

फ्लेमिंगो देखने का सही समय

ये भी पढ़ें:विंटर वेकेशन में चाहिए थ्रिल? स्कीइंग के लिए बेस्ट इंडियन लोकेशन

भारत में फ्लेमिंगो आमतौर पर नवंबर से मार्च के बीच दिखाई देते हैं। सुबह जल्दी या सूर्यास्त के समय बर्ड वॉचिंग सबसे अच्छी रहती है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Travel Places

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।