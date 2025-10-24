ये हैं दिल्ली NCR के 5 सबसे फेमस छठ पूजा घाट, बिहार वाली फीलिंग चाहिए तो हो आएं!

संक्षेप: Chhath Puja Ghats in Delhi-NCR: दिल्ली-NCR में भी ये पर्व बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनता है। आइए जानते हैं यहां के कुछ प्रसिद्ध घाटों के बारे में, जहां छठ पूजा का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है।

छठ पूजा सूर्य देव और छठी मइया की आराधना का पवित्र पर्व है। ये त्योहार खासतौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। हालांकि अब तो दिल्ली-NCR में भी ये पर्व बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनता है। इसे सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली में रहने वाले लोग यमुना नदी के किनारे बने घाटों पर एकत्र होकर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। इन घाटों पर पूजा के समय का माहौल बहुत सुंदर और भक्ति से भरा होता है। शाम के समय दीपक, गीत और रोशनी से पूरा घाट चमक उठता है। आइए जानते हैं दिल्ली-NCR के कुछ प्रसिद्ध घाटों के बारे में, जहां छठ पूजा का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है।

यमुना घाट, आईटीओ दिल्ली में छठ पूजा की बात हो और आईटीओ के यमुना घाट का नाम ना आए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ये घाट दिल्ली का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय छठ पूजा स्थल माना जाता है। हर साल यहां हजारों की संख्या में व्रती और श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य देने पहुंचते हैं। इस घाट तक पहुंचने के लिए कश्मीरी गेट या आईटीओ मेट्रो स्टेशन सबसे नजदीकी मार्ग है। शाम के समय जब डूबते सूर्य की किरणें यमुना के पानी पर पड़ती हैं, तो खूबसूरत नजारा देखने लायक होता है।

निगमबोध घाट दिल्ली का निगमबोध घाट अपनी स्वच्छता, सुंदरता और सुव्यवस्था के लिए जाना जाता है। यमुना के किनारे स्थित यह घाट न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि छठ पूजा के दौरान यहां की सजावट भी देखने लायक होती है। लोग यहां परिवार और दोस्तों के साथ पूजा करने आते हैं। प्रशासन की ओर से यहां विशेष व्यवस्था की जाती है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस कारण से यह घाट दिल्ली के सबसे व्यवस्थित और सुरक्षित घाटों में से एक माना जाता है।

वजीराबाद ब्रिज घाट वजीराबाद पुल के पास स्थित यमुना घाट भी छठ पूजा के दौरान लोगों की खास पसंद होता है। यहां की नेचुरल ब्यूटी और शांत वातावरण पूजा के लिहाज से बहुत सही रहता है। फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए भी यह घाट किसी स्वर्ग से कम नहीं, क्योंकि यहां की सुबह और शाम दोनों समय की रोशनी बहुत ही खूबसूरत होती है।

कालिंदी कुंज घाट कालिंदी कुंज घाट दिल्ली-NCR के सबसे प्रसिद्ध छठ पूजा स्थलों में से एक है। यह घाट अपनी खूबसूरती, सजावट और आकर्षक लाइटिंग के लिए जाना जाता है। छठ के दिनों में यहां का नजारा बिल्कुल त्योहार जैसा हो जाता है। पूरा घाट रंग-बिरंगी रोशनी से सजा होता है और व्रती महिलाएं भक्ति गीत गाते हुए पूजा करती हैं। शाम के समय जब चारों ओर दीपक जलते हैं, तो कालिंदी कुंज घाट की छटा देखने वालों के मन को मोह लेती है।