April Travel Destinations: अप्रैल में घूमने के लिए परफेक्ट हैं भारत की ये 7 जगहें, 5वीं जगह बन जाएगी आपकी फेवरेट
April Travel Destinations: अप्रैल के महीने में अगर आप घूमने का प्लान कर रहे हैं, तो भारत की कुछ खास जगहों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इन जगहों की सुंदरता आपका मन मोह लेगी और अप्रैल के महीने में ठंड का एहसास दिलाएगी।
भारत में घूमने-फिरने के लिए काफी जगहें हैं, जो कई लोगों ने अब तक एक्सप्लोर नहीं की होंगी। गर्मी के मौसम में हम अक्सर ऐसी जगहों की तलाश करते हैं, जो थोड़ी ठंडी हों और सुकून भरा माहौल दें। अगर आप भी अप्रैल महीने में ठंडी जगहों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो यहां हम आपको भारत की 7 खास डेस्टिनेशन्स के बारे में बता रहे हैं। इन जगहों पर आपको ठंडी हवाओं के साथ नेचुरल ब्यूटी का बेहतरीन अनुभव मिलेगा।
अप्रैल में घूमने लायक भारत की 7 खूबसूरत जगहें-
1- दार्जिलिंग
दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से जाना जाता है और अप्रैल के महीने में इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। यहां की ठंडी हवा, बादलों से ढकी पहाड़ियां और कंचनजंगा की बर्फीली चोटियां मन को सुकून देती हैं। आप यहां हैप्पी वैली टी गार्डन में चाय के बागानों के बीच सैर कर सकते हैं, टाइगर हिल से सूर्योदय का नजारा देख सकते हैं और टॉय ट्रेन की सवारी का मजा ले सकते हैं। अप्रैल में यहां का मौसम हल्का ठंडा और बेहद सुहावना रहता है, जो ट्रैवल के लिए परफेक्ट होता है।
2- मुन्नार
केरल का मुन्नार अपनी हरियाली और चाय के बागानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अप्रैल में यहां की वादियां और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती हैं। सुबह के समय पहाड़ों पर छाई हल्की धुंध और ठंडी हवा आपको पूरी तरह फ्रेश महसूस कराती है। एराविकुलम नेशनल पार्क में आप नीलगिरि ताहर को देख सकते हैं और अट्टुकल वॉटरफॉल की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। यह जगह उन लोगों के लिए खास है, जो प्रकृति के करीब समय बिताना चाहते हैं।
3- कूर्ग
कूर्ग को इंडिया का स्कॉटलैंड कहा जाता है और अप्रैल में यहां का मौसम बेहद खुशनुमा होता है। कॉफी के बागानों की खुशबू, पहाड़ियों की हरियाली और झरनों की आवाज इस जगह को खास बनाती है। यहां एबी फॉल्स की खूबसूरती देखने के साथ-साथ दुबारे एलीफेंट कैंप में हाथियों के साथ समय बिताना एक अनोखा अनुभव होता है। अगर आप भीड़-भाड़ से दूर सुकून चाहते हैं, तो कूर्ग एक बेहतरीन विकल्प है।
4- धर्मशाला
धर्मशाला अपनी शांति, प्राकृतिक सुंदरता और बौद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहां का मैक्लोडगंज क्षेत्र खास तौर पर पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है। अप्रैल में यहां का मौसम साफ और ठंडा रहता है, जिससे ट्रेकिंग और घूमने का मजा दोगुना हो जाता है। आप दलाई लामा मंदिर में शांति का अनुभव कर सकते हैं, भगसू झरने की ठंडी फुहारों का आनंद ले सकते हैं और ट्रायूंड ट्रेक पर जाकर हिमालय के शानदार नजारे देख सकते हैं।
5- तवांग
तवांग एक ऐसा डेस्टिनेशन है, जहां आपको प्रकृति का अनछुआ और शांत रूप देखने को मिलता है। अप्रैल में भी यहां कई जगहों पर बर्फ देखने को मिल सकती है, जो इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देती है। तवांग मठ, जो भारत के सबसे बड़े मठों में से एक है, यहां का मुख्य आकर्षण है। इसके अलावा सेला पास और माधुरी लेक की सुंदरता आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। यह जगह एडवेंचर और शांति दोनों का बेहतरीन मेल है।
6- डलहौजी
डलहौजी अपनी शांत और सुकूनभरी वादियों के लिए जाना जाता है। अप्रैल में यहां का मौसम बेहद सुहावना होता है और चारों ओर हरियाली छाई रहती है। खज्जियार, जिसे “मिनी स्विट्जरलैंड” कहा जाता है, यहां का सबसे लोकप्रिय स्थान है। पाइन के पेड़ों के बीच सैर करना और पहाड़ों के बीच समय बिताना आपको शहर की भागदौड़ से दूर ले जाता है। यह जगह खास तौर पर उन लोगों के लिए है, जो शांत वातावरण में छुट्टियां बिताना चाहते हैं।
7- कसौली
कसौली एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत हिल स्टेशन है, जो खासकर वीकेंड ट्रिप के लिए जाना जाता है। यहां की शांति, साफ हवा और खूबसूरत सनसेट आपको सुकून का अहसास कराते हैं। मंकी प्वाइंट से पूरे शहर का नजारा देखने का अपना अलग ही मजा है। अप्रैल में यहां का मौसम हल्का ठंडा और बहुत ही आरामदायक रहता है, जिससे यह जगह फैमिली और कपल्स दोनों के लिए परफेक्ट बन जाती है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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