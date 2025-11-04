Hindustan Hindi News
बीच, रोमांस और एडवेंचर: अंडमान-निकोबार में हनीमून के लिए 5 बेस्ट लोकेशन

संक्षेप: Honeymoon Destination: अंडमान और निकोबार द्वीप रोमांटिक हनीमून के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। यहां का शांत वातावरण, साफ-सुथरे बीच, एडवेंचर एक्टिविटीज और प्राकृतिक सुंदरता हर कपल की यात्रा को यादगार बना देती है।

Tue, 4 Nov 2025 04:00 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
नीले पानी का जादू, सुनहरी रेत और चारों ओर फैली हरियाली, अंडमान और निकोबार द्वीप नए शादीशुदा जोड़ों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं। भारत का यह ट्रॉपिकल पैराडाइज अपने शांत वातावरण, लग्जरी बीच रिजॉर्ट्स और खूबसूरत समुद्री नजारों के लिए मशहूर है। यहां आप एक साथ रोमांटिक सनसेट देख सकते हैं, बीच पर कैंडल लाइट डिनर का आनंद ले सकते हैं और समुद्र की लहरों के साथ यादगार पल बिता सकते हैं। यह जगह उन कपल्स के लिए परफेक्ट है जो भीड़भाड़ से दूर सुकून और रोमांस भरा समय बिताना चाहते हैं। साफ पानी, वॉटर स्पोर्ट्स और प्राकृतिक खूबसूरती यहां के हर दिन को खास बना देते हैं।

हनीमून के लिए अंडमान की टॉप 5 जगहें

  1. हैवलॉक आइलैंड (Havelock Island): अंडमान की सबसे खूबसूरत जगह, अपने नीले पानी और सफेद रेत वाले बीच के लिए प्रसिद्ध। यहां का राधानगर बीच दुनिया के सबसे सुंदर बीचों में से एक है। स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्कलिंग का मजा कपल्स जरूर लें।
  2. नील आइलैंड (Neil Island): शांत वातावरण और कम भीड़ के कारण यह कपल्स के बीच बेहद लोकप्रिय है। रोमांटिक सनसेट देखने और साइकिलिंग के लिए यह जगह परफेक्ट है।
  3. पोर्ट ब्लेयर (Port Blair): यहां ऐतिहासिक सेलुलर जेल, कोर्बिन कोव बीच और रॉस आइलैंड जैसी जगहें देखने लायक हैं। लग्जरी होटल्स और वॉटरफ्रंट कैफे में रोमांटिक डिनर का आनंद लें।
  4. बाराटांग आइलैंड (Baratang Island): यह आइलैंड रोमांच और रोमांस का अनोखा मेल है। यह प्राकृतिक गुफाओं, मड वोल्कैनो और जंगल सफारी के लिए मशहूर है।
  5. नॉर्थ बे आइलैंड (North Bay Island): यहां के कोरल रीफ और अंडरवाटर वॉक कपल्स के लिए यादगार अनुभव हैं। वॉटर एडवेंचर और फोटोग्राफी के लिए बेस्ट लोकेशन।

हनीमून कपल्स के लिए खास टिप्स: यादगार डेट के लिए बीच पर सनसेट डिनर जरूर प्लान करें। एडवेंचर लवर हैं तो स्कूबा डाइविंग या पैरासेलिंग का अनुभव लें। हल्के कपड़े, सनस्क्रीन और कैमरा साथ रखें। अगर आप प्राइवेट मोमेंट्स चाहते हैं तो नील आइलैंड या हैवलॉक में रहें।

