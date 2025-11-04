बीच, रोमांस और एडवेंचर: अंडमान-निकोबार में हनीमून के लिए 5 बेस्ट लोकेशन

नीले पानी का जादू, सुनहरी रेत और चारों ओर फैली हरियाली, अंडमान और निकोबार द्वीप नए शादीशुदा जोड़ों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं। भारत का यह ट्रॉपिकल पैराडाइज अपने शांत वातावरण, लग्जरी बीच रिजॉर्ट्स और खूबसूरत समुद्री नजारों के लिए मशहूर है। यहां आप एक साथ रोमांटिक सनसेट देख सकते हैं, बीच पर कैंडल लाइट डिनर का आनंद ले सकते हैं और समुद्र की लहरों के साथ यादगार पल बिता सकते हैं। यह जगह उन कपल्स के लिए परफेक्ट है जो भीड़भाड़ से दूर सुकून और रोमांस भरा समय बिताना चाहते हैं। साफ पानी, वॉटर स्पोर्ट्स और प्राकृतिक खूबसूरती यहां के हर दिन को खास बना देते हैं।