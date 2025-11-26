Hindustan Hindi News
मेघालय की वादियों में खो जाएगा मन, इन 5 जगहों पर जाना न भूलें, जानें कैसे जाएं

मेघालय अपनी सुंदरता के लिए दुनियाभर में मशहूर है, इसे बादलों का घर भी कहा जाता है। अगर आप मेघायल जाने का प्लान बना रहे हैं, तो कुछ जगहों पर घूमने बिल्कुल भी न भूलें।

Wed, 26 Nov 2025 PM
मेघायल को बादलों का घर कहा जाता है और वहां की सुंदरता दुनियाभर में मशहूर है। मेघायल के लिए कहा जाता है कि यहां पर पानी शीशे सा चमकता है और घने जंगल अपनी कहानी बयां करते हैं। मेघायल की वादियों में एक बार जो भी घूमने गया वो वही का होकर रह गया है। मेघालय में आपको पहाड़, झरने, नदियां, झील, हरे जंगल सबकुछ देखने को मिलेगा और यहां पर कई एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। चलिए बताते हैं मेघालय में आप किन खास जगहों पर घूमने का प्लान बना सकते हैं।

शिलॉन्ग- मेघायल की राजधानी शिलॉन्ग घूमने जरूर जाएं। ये शहर बेहद खूबसूरत और हरियाली से घिरा हुआ है। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों में बसा हुआ है शिलॉन्ग, जिसे पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। शिलॉन्ग में शिलॉंग व्यू पॉइंट, लैत्कोर पीक, स्प्रेअद ईगल फॉल्स, लेडी ह्य्दारी पार्क और एलिफेंट फॉल्स जरूर देखें।

डॉकी झील- भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक छोटा सा शहर बसा है डॉकी। डॉकी झील को उमंगोट नदी भी कहा जाता है, जो भारत से बांग्लादेश तक बहती है और इस झील का पानी एकदम क्रिस्टर क्लियर है। यहां पर नाव पर सफर करना ऐसा होता है, जैसे नाव हवा में है। यहां पर नदी से नीचे की जमीन साफ दिखती है।

दावकी- मेघालय के पश्चिम जयंतिया हिल्स जिले में स्थित दावकी छोटा सा टाउन है लेकिन यहां घूमने के लिए कई जगहें हैं। दावकी में सुंदर झरने देखने को मिलेंगे। दावकी में जाफलोंग जीरो पॉइंट, बुरहिल झरने, मावल्यान्नॉंग, रिवाई जैसी जगहों पर घूमने न भूलें।

मौसिनराम- मौसिनराम मेघालय के खासी हिल्स में एक सुंदर बस्ती है, जो अपनी प्राकृतिक स्टैलेग्माइट शिवलिंग जैसी संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर मावजिम्बुइन गुफा देखने लायक है। इस गुफा में शिवलिंग रखी हुई है, जो स्टैलेग्माइट के लिए जानी जाती है। यहां की शांत व सुकून से भरी हवा और पानी की कलकल करती आवाज आपके मन को शांति देगी।

मावफलांग पवित्र वन- मावफलांग वन एक प्राचीन जंगल है, जो काफी शुद्ध व पवित्र माना जाता है। कहते हैं इस जंगल से एक भी पत्ती बाहर लेकर जाना मना है और इस जंगल में ही आपको रुद्राक्ष के पेड़ मिलेंगे, जिसमें हर मुख वाली रुद्राक्ष लगी होगी।

मेघालय कैसे जाएं- मेघालय के लिए आपको कोलकाता, दिल्ली से फ्लाइट मिल जाएगी। ट्रेन से जाना है, तो गुवाहाटी, असम रेलवे स्टेशन नजदीकी रेलवे स्टेशन है। यहां तक पहुंचकर फिर शिलॉन्ग जा सकते हैं। रोड ट्रिप के लिए भी गुवाहाटी तक जाना होगा, फिर आगे के लिए रास्ता यहां से कम पड़ेगा। मेघालय के हर शहर में होटल की अच्छी व्यवस्था है और कम रेट में अच्छे होटल मिल जाएंगे।

