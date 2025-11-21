Hindustan Hindi News
भारत के टॉप 5 बीच डेस्टिनेशन, जिन्हें हर बीच लवर को जरूर देखना चाहिए

संक्षेप:

भारत में कई ऐसे बीच डेस्टिनेशन हैं जहां नीला समंदर, शांत वातावरण और रोमांचक वॉटर स्पोर्ट्स का अनोखा संगम मिलता है। अगर आप बीच प्रेमी हैं तो भारत के ये टॉप 5 समुद्री तट आपकी छुट्टियों को खास बना देंगे।

Fri, 21 Nov 2025 03:32 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
भारत प्राकृतिक सुंदरता से भरा एक विशाल देश है और इसके समुद्री तट दुनिया भर में अपनी खूबसूरती, संस्कृति और अनोखे अनुभवों के लिए जाने जाते हैं। यदि आप बीच-लवर हैं और ऐसी जगहों की तलाश में हैं जहां नीला समंदर, सुनहरी रेत, रोमांचक वॉटर स्पोर्ट्स और मन को सुकून देने वाला माहौल सब एक साथ मिले तो भारत में कई डेस्टिनेशन आपका इंतजार कर रही हैं। भारत के ये तटीय पर्यटन स्थल ना सिर्फ़ सौंदर्य में अनोखे हैं, बल्कि अपनी एडवेंचर ऐक्टिविटीज और स्थानीय संस्कृति के कारण हर तरह के यात्रियों को आकर्षित करते हैं। चाहे आप पार्टी पसंद करते हों, रोमांच के दीवाने हों, या सिर्फ़ शांति की तलाश में हों- यहां हर बीच लवर के लिए कुछ ना कुछ खास है।

  1. गोवा (Goa): गोवा भारत के बीच पर्यटन का दिल है। यहां बागा और कलंगुट जैसे पार्टी बीच, पालोलेम और अगोंडा जैसे शांत बीच, वॉटर स्पोर्ट्स, बीच शैक्स और नाइटलाइफ सब मौजूद है। गोवा हर तरह के ट्रैवलर के लिए परफेक्ट बीच डेस्टिनेशन है।
  2. अंडमान और निकोबार (Andaman & Nicobar Islands): यहां के राधानगर बीच को एशिया के सबसे खूबसूरत समुद्री तटों में गिना जाता है। क्रिस्टल क्लियर वॉटर, स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और सफेद रेत के बीच इसे एक शानदार गेटअवे बनाते हैं।
  3. पांडिचेरी (Pondicherry): फ्रेंच आर्किटेक्चर वाला छोटा-सा बीच टाउन। पैराडाइज बीच की शांति और ऑरोविल बीच की सर्फिंग बेहतरीन अनुभव देती है। यह फोटोग्राफी और कैफे कल्चर पसंद करने वालों के लिए परफेक्ट है।
  4. लक्षद्वीप (Lakshadweep): भारत का मालदीव कहा जाने वाला यह स्थान नीले पानी और लगून जैसी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। यहां भीड़ कम और सुकून ज्यादा मिलता है जिससे यह हनीमून और प्राइवेट ट्रिप के लिए आदर्श है।
  5. केरल–कोवलम और वर्कला (Kovalam & Varkala): केरल के ये दोनों समुद्री तट अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर हैं। वर्कला बीच की पहाड़ी चट्टानों से दिखता समुद्र का नजारा बेहद मनमोहक है। वहीं कोवलम अपने साफ तट, सर्फिंग एक्टिविटीज और आयुर्वेदिक थेरेपी के लिए जाना जाता है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
