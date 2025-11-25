Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राTop 5 places to visit in Ayodhya with family in 1 day
परिवार संग घूमने जा रहे हैं अयोध्या, 1 दिन की ट्रिप में घूम सकते हैं ये जगहें

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के खूबसूरत शहर अयोध्या को राम जन्मभूमि भी कहा जाता है। अयोध्या अगर आप परिवार संग घूमने जा रहे हैं, तो 1 दिन के ट्रिप में कुछ खास जगहों पर घूमने जा सकते हैं। चलिए बताते हैं आप कहां घूम सकते हैं।

Tue, 25 Nov 2025 09:54 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
अयोध्या को राम जन्मभूमि भी कहा जाता है और यहां लोग खूब घूमने जाते हैं। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या घूमने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। अगर आप अपने परिवार के साथ अयोध्या घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं, तो सिर्फ 1 दिन की ट्रिप में कई खूबसूरत और खास जगहों पर घूम सकते हैं। चलिए अयोध्या की इन जगहों के बारे में बताते हैं और घूमने का खर्चा भी बताएंगे।

श्री राम जन्मभूमि मंदिर- अयोध्या की शान है श्री राम जन्मभूमि मंदिर। अयोध्या जा रहे हैं, तो सबसे पहले राम मंदिर देखने जाएं। ये बेहद खूबसूरत और भव्य बनाया गया है। इसकी नक्काशी और कला आपका मन मोह लेगी। अयोध्या की दीवारों पर रामायण के चित्र बने हुए हैं, जो सुंदरता का प्रतीक है।

घाटों की सैर- अयोध्या सिर्फ मंदिर के लिए बल्कि घाटों के लिए भी फेमस है। अयोध्या में सरयू नदी बहती हैं, जिसके किनारे कई घाट बने हुए हैं। नदी के किनारे 14 खास घाट बने हुए हैं, जिसमें से खास हैं गुप्त द्वार घाट, कैकेयी घाट, कौशल्या घाट, पापमोचन घाट, लक्ष्मण घाट। इन घाटों से नाव की सैर कराई जाती है।

हनुमान गढ़ी- अयोध्या के बीचोंबीच में हनुमान गढ़ी बनाई गई है, जिसमें हनुमान जी की भव्य मूर्ति रखी गई है। ऐसा कहा जाता है, 18वीं शताब्दी में नवाब सिराजुद्दीन दौला ने अपने बीमार बेटे को ठीक करने के लिए मंदिर का निर्माण करवाया था।

दशरथ महल- आप अयोध्या में बने दशरथ महल को भी देख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा दशरथ यही पर सिंहासन पर बैठते थे और राम, लक्ष्मण, भरत का बचपन भी यही बीता। ये महल भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध था और अब एक प्रमुख मंदिर के रूप में मौजूद है जहाँ भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां रखी हुई हैं।

मोती महल- अयोध्या से थोड़ी दूर फैजाबाद में मोती महल बना हुआ है। अगर आप इतिहास में रुचि रखते हैं, तो मोती महल भी देखने जा सकते हैं। यह 1743 ई. में अवध के तीसरे नवाब शुजा-उद-दौला की पत्नी, बहू का निवास स्थान था। इसमें आपको नवाबी कला देखने को मिलेगी।

खर्चा कितना होगा- अयोध्या घूमने में आपका खर्चा ज्यादा नहीं होगा। ट्रेन-बस से प्रति व्यक्ति का खर्चा 1000 या उससे कम रुपये हो सकता है। वहां घूमने के लिए 3-4 हजार, खाना 200 से 500 के बीच अच्छा मिलेगा और होटल आपको 1000 रुपये से 2000 तक में मिल जाएंगे।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Travel Tips

