सबसे फेमस हैं दिल्ली की ये 5 रामलीला, फैमिली संग घूमने का प्लान बना लें

दिल्ली की कई ऐसी जगह है, जहां की रामलीला पूरे देश में प्रसिद्ध है और इन्हें देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं। अगर आप भी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ रामलीला देखने का प्लान बना रहे हैं, तो इनमें से कोई जगह चुन सकते हैं।

इस समय हिंदू धर्म का बेहद पवित्र पर्व शारदीय नवरात्रि चल रहा है। नौ दिनों की नवरात्रि के बाद दसवें दिन यानी 2 अक्टूबर को पूरे देश में दशहरे का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि के दौरान ना सिर्फ देवी मां की पूजा आराधना की जाती है, बल्कि पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ रामलीला का भी मंचन किया जाता है। खासकर देश की राजधानी दिल्ली में रामलीला का आयोजन बेहद धूमधाम से होता है। दिल्ली की कई ऐसी जगह है, जहां की रामलीला पूरे देश में प्रसिद्ध है और इन्हें देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं। अगर आप भी अपने दोस्तों और फैमिली के साथ रामलीला देखने का प्लान बना रहे हैं, तो इनमें से कोई जगह चुन सकते हैं।

श्री रामलीला कमेटी, लाल किला दिल्ली की सबसे पुरानी और लोकप्रिय रामलीलाओं में से एक है लाल किले के सामने होने वाली रामलीला। करीब 100 साल से भी ज्यादा पुराने इतिहास वाली यह रामलीला अपने भव्य मंच और सेट के लिए मशहूर है। इसमें कई बार बॉलीवुड कलाकार भी भाग लेते हैं। दशहरे की रात जब रावण दहन होता है तो लाल किले का नजारा और आतिशबाजी मिलकर एक यादगार दृश्य बना देती है।

श्रीराम भारतीय कला केंद्र श्रीराम भारतीय कला केंद्र की रामलीला भी दर्शकों की पसंदीदा है। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर दशहरे तक यहां रोजाना लगभग 2 घंटे का मंचन होता है। इसकी खासियत यह है कि इसमें म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी शामिल की जाती हैं। आधुनिक प्रस्तुति और पारंपरिक कथाओं का मेल, यहां की रामलीला को और भी आकर्षक बना देता है।

रामलीला मैदान, चांदनी चौक दिल्ली का मशहूर रामलीला मैदान अपने आप में खास पहचान रखता है। यहां पर होने वाली रामलीला का पैमाना काफी बड़ा होता है। हजारों लोग यहां एक साथ जुटते हैं और कलाकारों की शानदार प्रस्तुति का आनंद उठाते हैं। इसके साथ ही मैदान में लगने वाला मेला भी लोगों को आकर्षित करता है। झूले, खिलौने और स्वादिष्ट खाने-पीने की चीजें यहां का माहौल और भी मजेदार बना देती हैं।

माधव पार्क रामलीला श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा आयोजित माधव पार्क की रामलीला का इतिहास 1923 से शुरू होता है। यह रामलीला विदेशी पर्यटकों से लेकर भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को अपनी ओर खींच चुकी है। इसमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के पारंपरिक कलाकार हिस्सा लेते हैं, जिससे इसका मंचन और भी असली और जीवंत लगता है। कलाकारों की बदलती टोली हर साल इसमें नया रंग भर देती है।