भारत के इन 5 शहरों का खाना है बेहद जायकेदार, लोग घूमने से ज्यादा स्वाद के लिए लगाते हैं चक्कर

संक्षेप: 5 Cities Famous For Their Food : भारत के इन पुराने शहरों की तंग गलियों में स्वाद की रेसिपी पीढ़ियों से संभाल कर रखी गई है, जो आज भी यहां आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है।

ज्यादातर लोग एक शहर से दूसरे शहर या तो घूमने के लिए जाते हैं या फिर किसी रिश्तेदार से मिलने। लेकिन भारत में 5 ऐसे शहर हैं, जहां आने के लिए लोगों के पास इन दो वजहों के अलावा भी एक बड़ी वजह होती है, जो है वहां मिलने वाला ट्रेडिशनल फूड। जी हां, भारत के 5 ऐसे शहर हैं, जहां लोग घूमने से ज्यादा वहां का ट्रेडिशनल फूड टेस्ट करने के लिए आते हैं। अगर आप खाने के शौकीन हैं, तो भारत आपके लिए जायकों का एक अंतहीन समंदर जैसा है, जहां हर 100 किलोमीटर पर न केवल भाषा बदलती है, बल्कि कड़ाही में डलने वाले मसालों का अंदाज, खुशबू और जायका भी बदल जाता है। यहां सुबह की शुरुआत तीखे पोहे और जलेबी की मिठास से होती है, तो रात की रौनक गलियों में सुलगते कबाबों के धुएं और धीमी आंच पर पकती बिरयानी से बढ़ती है। भारत के इन पुराने शहरों की तंग गलियों में स्वाद की रेसिपी पीढ़ियों से संभाल कर रखी गई है, जो आज भी यहां आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दुनिया भर में मशहूर है भारत के इन 5 शहरों का खाना 1. इंदौर इंदौर को अगर चटोरो का अड्डा कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इंदौर भारत का ऐसा इकलौता शहर है, जहां रात के 12 बजे के बाद असली रौनक शुरू होती है। यहां रात को जब सुनार की दुकानें बंद होती हैं, तो पूरी गली चाट-पकौड़ों के बाजार में बदल जाती है। यहां का पोहा-जलेबी सबसे बेस्ट और फेमस है। इसके ऊपर डलने वाला 'जीरावन मसाला' और 'लौंग वाली सेव' इसे दुनियाभर में सबसे अलग बनाती है।

जरूर ट्राई करें- अगर आप कभी इंदौर आएं तो यहां की भुट्टे का कीस, गराडू (तले हुए रतालू) और यहां की स्पेशल शिकंजी (जो दूध और रबड़ी से बनती है) जरूर ट्राई करें।

2. लखनऊ नजाकत और जायके का शहर लखनऊ अपने भोजन के 'नवाबी' अंदाज के लिए भी काफी फेमस है। यहां खाना पकाते समय मसालों का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर किया जाता है। अगर आप नॉन-वेज के शौकीन हैं, तो टुंडे कबाबी के 'गलौटी कबाब' जरूर चखें। कहते हैं ये मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल जाते हैं। इसके अलावा की अवधी बिरयानी तीखी नहीं, बल्कि खुशबूदार और केसरिया रंग की होती है।

जरूर ट्राई करें- सर्दियों के मौसम में यहां की मक्खन मलाई खाना न भूलें, जो हवा जैसी हल्की और केसर के स्वाद वाली होती है।

3. अमृतसर पंजाबियों का प्यार उनके खाने में दिखता है, जहां हर चीज में ढेर सारा देसी घी और मक्खन डालकर प्यार जताया जाता है। यहां आने वाले लोगों को यहां का चने और इमली की प्याज वाली चटनी के साथ मिलने वाला यह कुरकुरा अमृतसरी कुल्चा जरूर ट्राई करा चाहिए। यहां मिलने वाली स्वर्ण मंदिर के लंगर की सादी लेकिन बेहद स्वादिष्ट दाल का कोई मुकाबला नहीं है।

जरूर ट्राई करें- यहां की लस्सी इतनी गाढ़ी होती है कि उसे पीने के लिए चम्मच की जरूरत पड़ती है, ये भी जरूर ट्राई करें।

4. हैदराबाद निजामों के इस शहर में आपको मुगलई और दक्षिण भारतीय मसालों का एक बेहतरीन मिक्स चखने के लिए मिलता है। अगर आप यहां पहली बार आ रहे हैं तो हैदराबाद की पहचान यहां की कच्चे गोश्त की बिरयानी जरूर ट्राई करें, जिसे धीमी आंच पर 'दम' देकर पकाया जाता है। रमजान के समय यहां का हलीम चखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं।

जरूर ट्राई करें- चारमीनार के पास बैठकर ईरानी चाय और नमकीन 'उस्मानिया बिस्किट' खाना एक अलग ही अनुभव है।

5. कोलकाता कोलकाता का स्ट्रीट फूड जितना सस्ता है, उतना ही लाजवाब भी है। यहां का पुचका, जिसे हम गोलगप्पा कहते हैं, इसका तीखा पानी और आलू का मसाला इसे बाकी इंडिया से अलग बनाता है। यहां पराठे के अंदर कबाब और सॉस भरकर बनाया गया काठी रोल यहां का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है।