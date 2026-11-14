विदेश जाने की जरूरत नहीं! भारत की इन 5 जगहों पर देखें चेरी ब्लॉसम का जादुई नजारा

चेरी ब्लॉसम देखने के लिए लोग विदेश जाते हैं खासतौर से जापान लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में भी कुछ जगह है जहां आप खूबसूरत चेरी ब्लॉसम देखने के लिए जा सकते हैं। यहां जानिए 5 जगह जहां पर चेरी ब्लॉसम का जादुई नजारा देख सकते हैं।

चेरी ब्लॉसम का नाम सुनते ही आंखों के सामने गुलाबी और सफेद फूलों से सजे खूबसूरत नजारे सामने आने लगते हैं। आमतौर पर लोग इन फूलों को देखने के लिए विदेश जाने का सपना देखते हैं, लेकिन भारत में भी चेरी ब्लॉसम की खूबसूरती का दीदार किया जा सकता है। देश के कई हिस्सों में मौसम बदलने के साथ ही पेड़ों पर ये नाजुक फूल खिल उठते हैं और आसपास का पूरा माहौल किसी जादुई दुनिया जैसा नजर आने लगता है। अगर आप भी रोजाना की भागदौड़ से दूर प्रकृति के बीच कुछ यादगार पल बिताना चाहते हैं, तो भारत की इन 5 जगहों पर जाएं जहां चेरी ब्लॉसम का मजा ले सकते हैं।

भारत में चेरी ब्लॉसम देखने के लिए 5 जगह 1) सिक्किम चेरी ब्लॉसम का मौसम भले ही कुछ समय के लिए आता हो, लेकिन इसकी खूबसूरती लंबे समय तक यादों में बनी रहती है। गुलाबी फूलों को देखने के लिए आप सिक्किम जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। यहां कई चेरी के पेड़ हैं। गंगटोक, नामची और रावांगला में चेरी के फूलों को देखने के लिए बहुत शांत माहौल मिलता है। त्सोमगो झील और नाथुला दर्रे का इलाका अपने ऊबड़-खाबड़ रास्तों और ज्यादा ऊंचाई वाली प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है।

2) जीरो वैली, अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली, चेरी ब्लॉसम देखने के लिए एक और बेहद खूबसूरत जगह है। यह इलाका अपने सुंदर नजारों और सर्दियों के महीनों में खासकर नवंबर के आसपास खिलने वाले शानदार चेरी ब्लॉसम के लिए जाना जाता है। अक्टूबर के अंत से नवंबर के दौरान यहां चेरी ब्लॉसम के गुलाबी और हल्के सफेद फूल देखने की संभावना रहती है। गुलाबी फूलों से सजी जीरो वैली देखने के लिए आप अक्टूबर से अप्रैल के महीनों में जा सकते हैं।

3) शिलांग, मेघालय भारत में चेरी ब्लॉसम देखने के लिए शिलांग सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। इस हिल स्टेशन पर हर साल नवंबर के महीने में एक शानदार चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। शिलांग का चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल हर साल दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठंडी हवा, बादलों से ढकी पहाड़ियां और गुलाबी फूलों का संगम इस मौसम को खास बना देता है।

4) दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में भी चेरी ब्लॉसम को खिलते हुए देख सकते हैं। अक्टूबर के अंत से नवंबर के बीच तक कुछ इलाकों में गुलाबी और हल्के सफेद फूल दिखाई दे सकते हैं, जबकि दार्जिलिंग और आसपास के इलाकों में फूल खिलने का समय मौसम के अनुसार बदलता है। हालांकि, दार्जिलिंग में नवंबर का चेरी ब्लॉसम उतना फेमस नहीं है जितना मेघालय के शिलांग या सिक्किम के तेमी में देखने को मिलता है।