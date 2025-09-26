डिजाइनर साड़ी से ले कर ज्वैलरी तक, करवाचौथ शॉपिंग के लिए पहुंचे दिल्ली-NCR के ये 5 मार्केट

दिल्ली-एनसीआर में कई ऐसे बाजार हैं जो अपनी साड़ियों की शानदार कलेक्शन और किफायती दामों के लिए मशहूर हैं। अगर आप भी करवाचौथ पर परफेक्ट साड़ी की तलाश में हैं, तो दिल्ली के इन बाजारों का रुख जरूर करें।

कुछ ही दिनों में महिलाओं का सबसे प्रिय त्यौहार करवाचौथ आने वाला है। इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार कर सजती-संवरती हैं और अपने जीवनसाथी की लंबी उम्र की कामना करती हैं। ऐसे मौके पर खूबसूरत साड़ी पहनना हर महिला की पहली पसंद होती है। दिल्ली-एनसीआर में कई ऐसे बाजार हैं जो अपनी साड़ियों की शानदार कलेक्शन और किफायती दामों के लिए मशहूर हैं। यहां ना केवल लेटेस्ट डिजाइन और फैब्रिक मिलते हैं, बल्कि आपके बजट के हिसाब से भी ढेरों विकल्प उपलब्ध रहते हैं। अगर आप भी करवाचौथ पर परफेक्ट साड़ी की तलाश में हैं, तो दिल्ली के इन बाजारों का रुख जरूर करें।

चांदनी चौक में मिलेगा हर तरह का कलेक्शन दिल्ली का चांदनी चौक हमेशा से शादियों और त्योहारों की खरीदारी के लिए फेमस रहा है। यहां आपको बनारसी, सिल्क, जॉर्जेट और शिफॉन जैसी साड़ियां बहुत ही किफायती दामों में मिल जाएंगी। खास बात यह है कि अगर आप किसी सेलिब्रिटी की डिजाइनर साड़ी पसंद करती हैं, तो उसकी तस्वीर दिखाकर वैसी ही साड़ी यहां बनवा सकती हैं। 1500 रुपये से शुरू होकर 8 हजार रुपये तक में आपको शानदार डिजाइनर लुक वाली साड़ियां यहां आसानी से मिल जाती हैं।

बजट फ्रेंडली शॉपिंग के लिए जाएं सरोजनी नगर अगर आप कम दाम में खूबसूरत साड़ी ढूंढ रही हैं, तो सरोजिनी नगर आपके लिए बेस्ट जगह है। यह बाजार दिल्ली-एनसीआर का सबसे लोकप्रिय और किफायती शॉपिंग हब माना जाता है। यहां पर आपको ना सिर्फ ट्रेडिशनल और मॉडर्न साड़ियां मिलेंगी बल्कि गहने, बैग और एक्सेसरीज भी बहुत सस्ते दामों में मिल जाएंगे। करवाचौथ की शॉपिंग के लिए यह जगह महिलाओं की पहली पसंद रहती है।

थोक खरीदारी का ठिकाना है करोल बाग करोल बाग मार्केट हमेशा से ही दिल्लीवासियों की पसंदीदा शॉपिंग डेस्टिनेशन रहा है। यहां पर आप थोक में भी साड़ियां खरीद सकती हैं। लेटेस्ट कलेक्शन की साड़ियां यहां पर हर रेंज में उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि 500 रुपये में भी आपको यहां पर सुंदर और आकर्षक साड़ी मिल जाएगी। करवाचौथ की खरीदारी के लिए करोल बाग सही विकल्प है।

फैशन और ज्वैलरी का मेल मिलेगा लाजपत नगर में लाजपत नगर मार्केट अपनी लेटेस्ट डिजाइन और ट्रेंडी कलेक्शन के लिए मशहूर है। यहां पर आपको साड़ियां हर रेंज में मिल जाएंगी। चाहे आप सस्ती साड़ी लेना चाहें या ब्रांडेड डिजाइनर पीस, लाजपत नगर में दोनों विकल्प मिलेंगे। इसके साथ ही यहां की ज्वैलरी और चूड़ियां भी बेहद लोकप्रिय हैं। करवाचौथ के लिए आप यहां से सुंदर ईयररिंग्स, गले के सेट और मेकअप का सामान भी खरीद सकती हैं।

वेस्ट दिल्ली का तिलक नगर अगर आप वेस्ट दिल्ली में रहती हैं तो तिलक नगर मार्केट आपके लिए परफेक्ट है। यहां की दुकानों में करवाचौथ के लिए खूबसूरत और स्टाइलिश साड़ियों का अच्छा कलेक्शन मिलता है। इस बाजार में हर दिन काफी भीड़ रहती है, लेकिन यहां की क्वालिटी और रेंज कुछ ऐसी है, जिसे देखकर भीड़ को भी साइड में रखा जा सकता है।