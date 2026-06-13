मानसून में घूमने के लिए बेस्ट हैं महाराष्ट्र की ये जगहें, मुंबई से पहुंचना है आसान
Tourist Places in Maharashtra: मानसून की दस्तक के साथ ट्रैवल के शौकीन लोग उदास हो जाते हैं। लेकिन आप पहाड़ों को छोड़ महाराष्ट्र की इन जगहों का रुख करें। जहां पर चारों तरफ हरियाली, वाटरफॉल्स, फोर्ट के साथ ही पहाड़ों का सुकून भी मिलेगा।
बारिश का मौसम शुरू होते ही घूमने के शौकीन लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कौन सी जगह जाएं। पहाड़ों पर बारिश में जाना रिस्की हो सकता है। ऐसे में आप महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास की जगहों पर ट्रैवल कर सकते हैं। जहां पर आपको चारों तरफ हरियाली, पहाड़ों के नजारों के साथ ही सुकून भी मिलेगा। यहीं नहीं एडवेंचर के शौकीन यहां के फोर्ट्स में ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, जो कि काफी ऊंचे होते हैं।
लोनावला
मुंबई के पास लोनावला काफी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। मानसून में ये डेस्टिनेशन और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगता है। यहां पर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टीविटी भी करने को मिलेगी। ट्रैकिंग, बोटिंग, सनसेट वॉचिंग के साथ यहां पर बने वाटरफॉल्स और गुफाओं में घूमने का एडवेंचर बिल्कुल ना मिस करें। लोनावला में तुंगराली लेक, भाजा गुफा, कुने वाटरफॉल, भूशी डैम, राजमाची फोर्ट, तिकोना, नारायणी धाम टेंपल काफी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट हैं।
कोलाड
बारिश के मौसम में घूमने के लिए मुंबई के पास बसा कोलाड भी काफी फेमस डेस्टिनेशन है। कोलाड में तामिनी घाट वाटरफॉल, भीरा डैम, घोसाला फोर्ट, सुतरवाडी लेक, देवकुंड वाटरफॉल्स देखने के लिए टूरिस्ट पहुंचते हैं। मुंबई से मात्र दो से ढाई घंटे की दूरी पर ये जगह है। जहां पर आप बस, टैक्सी या फिर ट्रेन से आसानी से पहुंच सकते हैं।
इगतपुरी
मुंबई से मात्र दो से ढाई घंटे की दूरी पर है इगतपुरी। पूना से टूरिट्स इस प्लेस पर आना पसंद करते हैं। जहां भीड़भाड़ से दूर शांत नेचर के नजारों के करीब रहने का मौका मिलता है। यहां पर भात्सा रिवर वैली, कमेल वैली, त्रिंगलावड़ी फोर्ट, कलसुबाई पीक, घाटनदेवी मंदिर जैसे कई प्लेसेज हैं। जहां पर आप मानसून में ट्रैवल कर सकते हैं।
महाबलेश्वर
लोनावला की तरह ही महाबलेश्वर भी काफी पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। जहां पर मुंबई और पूना जैसी जगहों से लोग सैर के लिए आते हैं। बारिश के मौसम में ये जगह काफी सुंदर दिखती है और नेचर को करीब से देखना काफी सुकून देने वाला होता है। तीन से चार दिन महाबलेश्वर घूमने के लिए पर्याप्त होंगे। महाबलेश्वर में मंदिर, गार्डेन, झील और कुछ हिल प्वाइंट्स हैं जहां पर टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं।
करनाला
रायगढ़ की छोटी सी जगह करनाला भी टूरिस्ट प्लेस के रूप में जानी जाती है। जहां पर बारिश के मौसम में टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। चारों तरफ हरियाली के साथ यहां पर करनाला बर्ड सेंक्चुरी और फोर्ट में ट्रैकिंग करना लोगों को पसंद आता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।