दिल्ली की भीड़ से दूर 10000 में प्लान करें नए साल का जश्न, बॉनफायर, म्यूजिक और मस्ती का कॉम्बो

दिल्ली की भीड़ से दूर 10000 में प्लान करें नए साल का जश्न, बॉनफायर, म्यूजिक और मस्ती का कॉम्बो

Best Budget Places For New Year Celebration : अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको अपना बैंक बैलेंस खाली करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के पास ही कुछ ऐसी जगहें छिपी हैं जहां आप 10 हजार से भी कम में एक 'क्लासी' न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर सकते हैं।

Dec 31, 2025 09:53 am IST
नया साल 2026 नई उम्मीद, जोश और सपनों के साथ दस्तक देने वाला है। ऐसे में अगर आप नए साल का स्वागत वही पुराने महंगे क्लब्स और दिल्ली के ट्रैफिक के शोर के बीच नहीं करना चाहते हैं तो इस बार दिल्ली के नजदीक इन 5 बेस्ट बजट डेस्टिनेशन्स को जरूर ट्राई करें। जी हां, नए साल का जश्न मनाने के लिए दिल्ली के आसपास कई ऐसी जगह हैं, जहां बिना ज्यादा पैसे खर्च किए आप 10 हजार से भी कम के बजट में बॉनफायर, कैंपिंग या हल्की पार्टी का मजा ले सकते हैं।

1. ऋषिकेश (उत्तराखंड)

उत्तराखंड का ऋषिकेश गंगा तट पर स्थित एक प्रमुख तीर्थ और एडवेंचर हब है। यह जगह शांति और एडवेंचर का सही मिश्रण है। यहां आने वाले लोग आश्रमों में शांति से लेकर रिवर राफ्टिंग, बोनफायर और लाइट म्यूजिक वाली कैंपिंग का मजा ले सकते हैं। बात अगर बजट की करें तो यहां आपको कैंपिंग पैकेज ₹2,500 से ₹4,000 (प्रति व्यक्ति) में मिल जाते हैं जिसमें खाना और डीजे शामिल होता है। ऋषिकेश की दूरी दिल्ली से लगभग 250 किमी है।

2. लैंसडाउन (उत्तराखंड)

अगर आप भीड़भाड़ से दूर किसी शांत पहाड़ी जगह पर जाना चाहते हैं, तो यह सबसे सस्ता और सुंदर विकल्प हो सकता है। यहां का शांत वातावरण और पुराने ब्रिटिश जमाने की वास्तुकला की खूबसूरती, नए साल की शुरूआत करने के लिए बेस्ट हो सकती है। यहां आपको होटल अन्य हिल स्टेशन्स के मुकाबले सस्ते मिल जाते हैं। यहां दो दिन ठहरने का बजट लगभग ₹4,000 से ₹6,000 प्रति व्यक्ति आ सकता है। अगर आप शांत वातावरण पसंद करते हैं तो आपको लैंसडाउन की खूबसूरती बेहद पसंद आने वाली है। लैंसडाउन की दिल्ली से दूरी लगभग 260 किमी है।

3. नीमराना और अलवर (राजस्थान)

इतिहास और किलों के शौकीन लोगों के लिए यह जगह बेहतरीन है। नीमराना के आसपास कई बजट रिसॉर्ट्स और होमस्टे हैं। अलवर में सिलीसेढ़ झील के पास पिकनिक और नए साल का जश्न मनाया जा सकता है। यहां एक व्यक्ति का खर्च लगभग ₹3,000 - ₹5,000 आता है। यह जगह दिल्ली से लगभग 120-150 किमी की दूरी पर है।

4. कसौली (हिमाचल प्रदेश)

शिमला की भीड़ भाड़ से दूर कसौली एक छोटा और किफायती हिल स्टेशन है,जो सोलन जिले में स्थित है। यह जगह अपनी औपनिवेशिक वास्तुकला, घने देवदार, चीड़ के जंगलों, शांत वादियों और सुखद मौसम के लिए जाना जाता है। यहां न्यू ईयर पर आप मॉल रोड, क्राइस्ट चर्च, मंकी पॉइंट और सनसेट पॉइंट जैसी जगहों पर घूमते हुए प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। यहां के मॉल रोड पर टहलना और गिल्बर्ट ट्रेल पर हाइकिंग करना आपके नए साल को यादगार बना सकता है। यहां के होमस्टे काफी सस्ते होते हैं। यहां आने वाले प्रति व्यक्ति को ₹5,000 से ₹7,000 तक खर्च करने पड़ सकते हैं। यह जगह दिल्ली से लगभग 290 किमी की दूरी पर है।

5. मथुरा-वृंदावन (उत्तर प्रदेश)

अगर आप नए साल की शुरुआत आध्यात्मिक तरीके से भगवान का आशीष लेकर करना चाहते हैं तो मथुरा-वृंदावन घूमकर आएं। यहां रहना और खाना बहुत सस्ता है। बांके बिहारी मंदिर के दर्शन और यमुना आरती के साथ साल की शुरुआत करना बहुत सुकून भरा होता है। बता दें, यहां प्रति व्यक्ति का खर्च ₹2,000 से ₹4,000 तक आता है। दिल्ली से इस जगह की दूरी लगभग 160 किमी है।

बजट बचाने के कुछ खास टिप्स-

बस का उपयोग करें- गाड़ी की जगह रोडवेज या प्राइवेट स्लीपर बसों का चुनाव करें।

होमस्टे चुनें- बड़े होटलों की जगह 'होमस्टे' या 'हॉस्टल' बुक करें, जो सस्ते और ज्यादा मजेदार होते हैं।

ग्रुप में जाएं- दोस्तों के साथ जाने पर टैक्सी और कमरे का खर्च आपस में बट जाता है, जिससे ट्रिप सस्ती पड़ती है।

