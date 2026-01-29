Hindustan Hindi News
भारत का ‘City of Weavers’: हथकरघा, इतिहास और संस्कृति का अनोखा संगम

भारत का ‘City of Weavers’: हथकरघा, इतिहास और संस्कृति का अनोखा संगम

संक्षेप:

भारत का एक ऐतिहासिक शहर सदियों से बुनकरों की पहचान बना हुआ है। यहां की हथकरघा परंपरा, पारंपरिक वस्त्र और सांस्कृतिक विरासत ने इसे देशभर में ‘City of Weavers’ के नाम से प्रसिद्ध किया है।

Jan 29, 2026 01:04 pm IST Shubhangi Gupta
भारत का एक ऐसा ऐतिहासिक शहर है जिसे सदियों से बुनकरों की नगरी के रूप में जाना जाता है। यहां की पहचान सिर्फ युद्धों या इतिहास तक सीमित नहीं रही, बल्कि हथकरघा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई है। इस शहर की गलियों में आज भी करघों की आवाज सुनाई देती है, जहां पीढ़ी-दर-पीढ़ी बुनकर कपड़ों में मेहनत और हुनर बुनते आ रहे हैं। यहां तैयार होने वाले बेडशीट, दरी, कंबल और होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स देश ही नहीं, बल्कि विदेशों तक एक्सपोर्ट किए जाते हैं। पारंपरिक तकनीक और आधुनिक मशीनों का अनोखा मेल इस शहर को भारत के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब्स में शामिल करता है। यही वजह है कि इसे गर्व से City of Weavers in India कहा जाता है।

1. City of Weavers के नाम से मशहूर शहर

हरियाणा में स्थित पानीपत (Panipat) को भारत का City of Weavers कहा जाता है। यह शहर देश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल और होम फर्निशिंग इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है।

2. हथकरघा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ताकत

  • हजारों हैंडलूम और पावरलूम यूनिट्स
  • बेडशीट, दरी, कंबल, तौलिए और पर्दों का बड़े पैमाने पर उत्पादन
  • होटल इंडस्ट्री और इंटरनेशनल मार्केट में भारी डिमांड
  • एशिया के प्रमुख होम फर्निशिंग हब्स में शामिल

3. बुनकरों की पीढ़ी-दर-पीढ़ी विरासत

  • कई परिवार सदियों से बुनाई के काम से जुड़े
  • पारंपरिक स्किल आज भी जिंदा
  • स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बुनकर समुदाय

4. इतिहास से भी है गहरा नाता

  • पानीपत तीन ऐतिहासिक युद्धों का गवाह रहा
  • मुगल और मराठा इतिहास से जुड़ा शहर
  • ऐतिहासिक स्मारक और संग्रहालय आज भी मौजूद

5. शॉपिंग के लिए जन्नत

  • सस्ते दामों में क्वालिटी टेक्सटाइल
  • थोक और रिटेल दोनों विकल्प
  • देशभर से व्यापारी खरीदारी के लिए आते हैं।

6. संस्कृति और खानपान

  • हरियाणवी और उत्तर भारतीय संस्कृति का मेल
  • देसी घी के पराठे, कढ़ी-चावल, लस्सी
  • मेहनती और सरल स्थानीय लोग

7. क्यों घूमने लायक है पानीपत?

  • टेक्सटाइल और हथकरघा देखने का अनोखा अनुभव
  • इतिहास और संस्कृति का संगम
  • बजट-फ्रेंडली ट्रैवल डेस्टिनेशन और दिल्ली से एकदम आसान पहुंच।

