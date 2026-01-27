Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राThis Indian City Known as the Gold Capital of India
जानिए उस शहर के बारे में जिसे कहा जाता है भारत की स्वर्ण नगरी!
भारत का एक दक्षिणी शहर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, भव्य मंदिरों और खास तौर पर सोने के व्यापार के लिए जाना जाता है। यही वजह है कि इसे देश की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है।
Jan 27, 2026 02:40 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
भारत में जब भी सोने के कारोबार, पारंपरिक आभूषणों और भव्य त्योहारों की बात होती है, तो केरल का यह ऐतिहासिक शहर सबसे पहले याद आता है। यहां सोना सिर्फ आभूषण नहीं, बल्कि परंपरा, आस्था और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। पीढ़ियों से यहां के लोग सोने से गहरा भावनात्मक और सांस्कृतिक रिश्ता रखते आए हैं।
- यह शहर है त्रिशूर (Thrissur) जिसे पूरे भारत में Gold Capital of India के नाम से पहचाना जाता है। देश के कुल संगठित गोल्ड ज्वेलरी कारोबार का बड़ा हिस्सा यहीं केंद्रित है। कहा जाता है कि भारत में बिकने वाले सोने का करीब 70% किसी ना किसी रूप में केरल से जुड़ा होता है और इसमें त्रिशूर की भूमिका सबसे अहम है। यहां सैकड़ों ज्वेलरी शोरूम, बड़े-बड़े गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग हाउस और प्रसिद्ध आभूषण ब्रांड मौजूद हैं।
- त्रिशूर सिर्फ सोने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी संस्कृति और त्योहारों के लिए भी प्रसिद्ध है। दुनिया भर में मशहूर त्रिशूर पूरम उत्सव इस शहर की पहचान है जिसमें सजे हुए हाथी, पारंपरिक ढोल-नगाड़े और आतिशबाजी देखने लाखों पर्यटक आते हैं। यह उत्सव केरल की सांस्कृतिक आत्मा को जीवंत रूप में दर्शाता है।
- इतिहास की बात करें तो त्रिशूर को केरल की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यहां स्थित वडक्कुनाथन मंदिर जो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है, आध्यात्मिक और वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। इसके अलावा शहर के आसपास केरल की हरियाली, बैकवॉटर और शांत वातावरण यात्रियों को खासा आकर्षित करता है।
- पर्यटन की दृष्टि से यह शहर तेजी से उभर रहा है। हर साल लाखों घरेलू और विदेशी पर्यटक यहां आते हैं- कोई सोने की खरीदारी के लिए, कोई त्योहारों का आनंद लेने, तो कोई केरल की पारंपरिक संस्कृति को करीब से देखने। यही वजह है कि त्रिशूर को सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और पर्यटन नक्शे पर भी बेहद अहम माना जाता है।
अगर आप ऐसे शहर की तलाश में हैं जहां परंपरा, समृद्धि और संस्कृति एक साथ देखने को मिले, तो भारत की यह स्वर्ण नगरी जरूर आपकी ट्रैवल लिस्ट में होनी चाहिए।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट में चार साल से काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल अमर उजाला में काम किया है। वह एक अनुभवी लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ, फिटनेस से लेकर फैशन और रिश्तों की बारीकियों से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया है। शुभांगी केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह और व्यक्तिगत अनुभव के साथ ऐसे 'हैंडी टिप्स' साझा करती हैं जो पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। और पढ़ें
