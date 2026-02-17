Hindustan Hindi News
France of India: फ्रांस जैसा अहसास, लेकिन भारत में- जानें इस शहर के बारे में

Feb 17, 2026 03:25 pm IST
रंग-बिरंगी गलियां, यूरोपियन आर्किटेक्चर, कैफे कल्चर और समुद्र की ठंडी हवा- भारत में एक ऐसा शहर है जो आपको देश से बाहर होने का एहसास दिला देता है। यही वजह है कि इसे ‘France of India’ कहा जाता है।

France of India: फ्रांस जैसा अहसास, लेकिन भारत में- जानें इस शहर के बारे में

भारत का फ्रांस: क्यों है यह शहर इतना खास?

समंदर की ठंडी हवा, रंग-बिरंगी यूरोपियन इमारतें, खुले कैफे, साफ-सुथरी और शांत सड़कें- भारत में एक ऐसा शहर है जो पहली नजर में ही आपको किसी विदेशी लोकेशन का एहसास करा देता है। यहां की लाइफस्टाइल बाकी भारतीय शहरों से अलग और बेहद सुकूनभरी है, जहां लोग जल्दबाजी नहीं बल्कि आराम से जीना पसंद करते हैं। सुबह-सुबह समुद्र किनारे टहलना, दिन में कैफे में बैठकर कॉफी पीना और शाम को सनसेट के साथ वक्त बिताना यहां की दिनचर्या का हिस्सा है। फ्रेंच प्रभाव वाली गलियां, साफ-सुथरा माहौल और सांस्कृतिक गहराई इस जगह को उन यात्रियों के लिए खास बनाती है जो भीड़ से दूर शांति, सुंदरता और एक अलग अनुभव की तलाश में रहते हैं। इस शहर को 'France of India' कहा जाता है।

Puducherry: फ्रेंच विरासत और देसी आत्मा का अनोखा संगम

दक्षिण भारत में स्थित पुडुचेरी अपने फ्रेंच औपनिवेशिक इतिहास के लिए मशहूर है। यहां का व्हाइट टाउन इलाका आज भी फ्रांस की याद दिलाता है जहां पीले, गुलाबी और सफेद रंग की इमारतें, आर्क्ड बालकनियां और चौड़ी सड़कें नजर आती हैं। यह शहर कभी फ्रांस का उपनिवेश था और उसी का असर यहां की भाषा, खाने, आर्किटेक्चर और लाइफस्टाइल में आज भी दिखता है। फ्रेंच और तमिल संस्कृति का यह मेल पुडुचेरी को भारत के सबसे यूनिक ट्रैवल डेस्टिनेशंस में शामिल करता है।

समुद्र, सुकून और स्पिरिचुअल वाइब्स

  • पुडुचेरी का सी-फ्रंट इलाका खासतौर पर सुबह और शाम के समय बेहद खूबसूरत लगता है। प्रोमेनेड बीच पर टहलते हुए समंदर की लहरों की आवाज और ठंडी हवा मन को सुकून देती है।
  • यह शहर सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति के लिए भी जाना जाता है। पास में स्थित आध्यात्मिक केंद्र और योग-ध्यान से जुड़े स्थान इसे एक शांत रिट्रीट बनाते हैं।

कैफे कल्चर और फ्रेंच फ्लेवर्स

यहां का कैफे कल्चर किसी यूरोपियन शहर से कम नहीं है। छोटे-छोटे बेकरी कैफे, क्रोइसां, बगेट, पिज्जा और साउथ इंडियन फूड का कॉम्बिनेशन फूड लवर्स के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं। समुद्र किनारे बैठकर कॉफी या ब्रंच करना यहां का एक अलग ही अनुभव है।

घूमने का बेस्ट टाइम और ट्रैवल टिप्स

अक्टूबर से मार्च के बीच का समय यहां घूमने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और शहर की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। यहां साइकिल या स्कूटर से घूमना सबसे अच्छा तरीका है, जिससे आप शहर को करीब से महसूस कर सकते हैं।

