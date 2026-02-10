Hindustan Hindi News
Strawberry Capital of India: खाने और घूमने का परफेक्ट कॉम्बो है ये जगह

Strawberry Capital of India: खाने और घूमने का परफेक्ट कॉम्बो है ये जगह

संक्षेप:

हरे-भरे पहाड़, ठंडी हवा और हर तरफ फैली स्ट्रॉबेरी की खुशबू- भारत में एक ऐसा हिल स्टेशन है जिसे Strawberry Capital कहा जाता है। यह जगह स्वाद, मौसम और सुकून का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है।

Feb 10, 2026 02:52 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
ठंडी हवा, हरियाली से ढकी पहाड़ियां और दूर-दूर तक फैले लाल-लाल फलों के खेत- भारत में एक ऐसी जगह है जहां स्ट्रॉबेरी सिर्फ एक फल नहीं, बल्कि लोगों की पहचान और रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। सर्दियों के मौसम में यहां की वादियां मीठी खुशबू से भर जाती हैं और हर मोड़ पर प्रकृति अपनी खूबसूरती दिखाती है। सर्दियों और बसंत के मौसम में यहां लाल-लाल स्ट्रॉबेरी से भरे खेत किसी सपने जैसे लगते हैं। यह डेस्टिनेशन उन लोगों के लिए परफेक्ट है, जो भीड़-भाड़ से दूर सुकून, स्वाद और प्राकृतिक नजारों का एक साथ आनंद लेना चाहते हैं।

महाबलेश्वर: भारत की स्ट्रॉबेरी राजधानी

यह जगह और कोई नहीं बल्कि महाबलेश्वर है, जिसे आधिकारिक तौर पर भारत की Strawberry Capital कहा जाता है। समुद्र तल से लगभग 1,353 मीटर की ऊंचाई पर स्थित महाबलेश्वर ना सिर्फ स्ट्रॉबेरी के लिए, बल्कि अपने शानदार व्यू पॉइंट्स, झीलों और ठंडी आबोहवा के लिए भी मशहूर है। यहां की स्ट्रॉबेरी इतनी फेमस है कि फरवरी–मार्च के दौरान Strawberry Festival भी आयोजित किया जाता है, जहां पर्यटक ताजी स्ट्रॉबेरी, क्रीम, मिल्कशेक और डेजर्ट्स का आनंद लेते हैं।

स्ट्रॉबेरी फार्म और लोकल एक्सपीरियंस

महाबलेश्वर में कई स्ट्रॉबेरी फार्म हैं जहां पर्यटक खुद खेतों में जाकर स्ट्रॉबेरी तोड़ सकते हैं। यह अनुभव खासतौर पर बच्चों और कपल्स के बीच बेहद लोकप्रिय है। ताजी तोड़ी गई स्ट्रॉबेरी का स्वाद बाजार में मिलने वाली स्ट्रॉबेरी से बिल्कुल अलग होता है।

देखने लायक जगहें: महाबलेश्वर सिर्फ अपनी मशहूर स्ट्रॉबेरी के लिए ही नहीं, बल्कि अपने शानदार व्यू पॉइंट्स, शांत झीलों और मनमोहक झरनों के लिए भी जाना जाता है। यहां की हर जगह प्रकृति की खूबसूरती को एक अलग अंदाज में पेश करती है।

  • आर्थर सीट पॉइंट को महाबलेश्वर का सबसे प्रसिद्ध व्यू पॉइंट माना जाता है। इसे Queen of all Points भी कहा जाता है। यहां से गहरी घाटियां, हरे-भरे पहाड़ और बादलों से ढका आसमान दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यह जगह किसी पोस्टकार्ड जैसी लगती है।
  • एलिफेंट्स हेड पॉइंट का नाम इसकी खास बनावट के कारण पड़ा है, जो हाथी के सिर जैसी दिखाई देती है। यहां से दिखने वाला पहाड़ी रास्ता और घाटियों का नजारा बेहद रोमांचक होता है। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह पॉइंट किसी जन्नत से कम नहीं है।

  • वेन्ना लेक महाबलेश्वर की सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। चारों ओर पेड़ों से घिरी यह झील बोटिंग और घुड़सवारी के लिए मशहूर है। परिवार और कपल्स यहां सुकून भरे पल बिताना पसंद करते हैं। शाम के समय झील के आसपास का माहौल बेहद शांत और रूमानी हो जाता है।
  • लिंगमाला वॉटरफॉल मानसून के दौरान अपनी पूरी खूबसूरती में नजर आता है। ऊंचाई से गिरता पानी और चारों ओर फैली हरियाली इस जगह को बेहद खास बनाती है। बारिश के मौसम में यहां का नजारा किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है।

खाने-पीने की खासियत: यहां की स्ट्रॉबेरी विद क्रीम सबसे ज्यादा फेमस है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी जैम, जेली और चॉकलेट भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। लोकल मार्केट से इन प्रोडक्ट्स को खरीदना यहां की ट्रिप का अहम हिस्सा माना जाता है।

घूमने का सही समय: महाबलेश्वर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच का होता है। खासतौर पर स्ट्रॉबेरी सीजन (जनवरी–मार्च) में यहां का अनुभव सबसे यादगार रहता है।

ट्रैवल: अगर आप प्रकृति, ठंडा मौसम और स्वादिष्ट फल पसंद करते हैं, तो भारत की यह स्ट्रॉबेरी राजधानी आपकी ट्रैवल लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। यह जगह सुकून, स्वाद और खूबसूरती- तीनों का अनोखा मेल है।

