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भारत का ‘तरबूज कैपिटल’ कहलाता है ये शहर, गर्मियों में दूर-दूर से पहुंचते हैं लोग

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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भारत में एक ऐसा शहर भी है जो अपने मीठे और रसदार तरबूजों के लिए बेहद मशहूर है। गर्मियों में यहां के खेतों में तरबूजों की भरमार देखने को मिलती है और लोग दूर-दूर से इन्हें खरीदने पहुंचते हैं। जानें इस जगह के बारे में-

भारत का ‘तरबूज कैपिटल’ कहलाता है ये शहर, गर्मियों में दूर-दूर से पहुंचते हैं लोग

गर्मी का मौसम आते ही तरबूज की डिमांड तेजी से बढ़ जाती है। इस मौसम में लोग शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने के लिए खूब तरबूज खाते हैं। भारत में एक ऐसा शहर है जिसे ‘Watermelon Capital of India’ यानी ‘भारत का तरबूज कैपिटल’ कहा जाता है। यहां बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती होती है और देश के कई हिस्सों में यहां से तरबूज भेजे जाते हैं। खास बात यह है कि यहां उगने वाले तरबूज अपने मीठे स्वाद, बड़े आकार और अच्छी क्वालिटी के लिए काफी मशहूर हैं।

  • महाराष्ट्र का Solapur भारत में तरबूज की खेती के लिए बेहद प्रसिद्ध है। यहां की जलवायु और मिट्टी तरबूज की खेती के लिए काफी अनुकूल मानी जाती है। गर्मियों के दौरान सोलापुर के खेतों में दूर-दूर तक फैले तरबूज देखने को मिलते हैं। यहां उगाए गए तरबूज सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि देश के कई राज्यों में सप्लाई किए जाते हैं।
  • सोलापुर में किसान आधुनिक तकनीकों के साथ तरबूज की खेती करते हैं, जिससे यहां की फसल की क्वालिटी काफी अच्छी होती है। यही वजह है कि इस शहर को ‘Watermelon Capital of India’ कहा जाने लगा।

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सोलापुर के तरबूज क्यों होते हैं खास?

  1. इनका स्वाद काफी मीठा होता है
  2. इनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है
  3. बड़े आकार के तरबूज यहां आसानी से मिल जाते हैं
  4. गर्म मौसम के कारण फसल अच्छी तैयार होती है

घूमने के लिए भी शानदार है सोलापुर

सोलापुर सिर्फ खेती के लिए ही नहीं, बल्कि घूमने के लिए भी एक अच्छा शहर माना जाता है। यहां कई धार्मिक और ऐतिहासिक जगहें मौजूद हैं।

  • सिद्धेश्वर मंदिर: Siddheshwar Temple शहर का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं।
  • भुईकोट किला: Bhuikot Fort इतिहास प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह किला अपनी पुरानी वास्तुकला के लिए जाना जाता है।
  • ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सैंक्चुरी: Great Indian Bustard Sanctuary प्रकृति और वन्यजीव प्रेमियों के लिए खास जगह मानी जाती है।

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सोलापुर घूमने का सही समय

अगर आप सोलापुर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि, अगर आप तरबूज के खेत और गर्मियों का खास माहौल देखना चाहते हैं, तो अप्रैल और मई में यहां का नजारा अलग ही होता है।

कैसे पहुंचे सोलापुर?

रेल मार्ग: सोलापुर रेलवे नेटवर्क (मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलुरु) से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है।

सड़क मार्ग: महाराष्ट्र और आसपास के राज्यों से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है।

हवाई मार्ग: सोलापुर एयरपोर्ट या फिर पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है।

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ट्रैवल प्लान: महाराष्ट्र का सोलापुर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि भारत की तरबूज खेती का बड़ा केंद्र माना जाता है। यहां के मीठे और रसदार तरबूज पूरे देश में पसंद किए जाते हैं। अगर आप गर्मियों में किसी अलग और दिलचस्प जगह घूमना चाहते हैं, तो सोलापुर आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है।

Shubhangi Gupta

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