बेंगलुरु से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर है ये खूबसूरत जगह, इसे देख भूल जाएंगे थाईलैंड और वियतनाम
संक्षेप: बेंगलुरु की चकाचौंध और भीड़भाड़ वाली जगह से कही दूर जाना चाहते हैं, तो एक सुंदर जगह है। जो शहर से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर है और इसे देखने के बाद आप थाईलैंड, वियतनाम, बाली को भी भूल जाएंगे। यहां की बोट राइड काफी फेमस है और बॉडी मसाज भी दी जाती है।
बेंगलुरु बड़ा और भीड़-भाड़ वाला शहर है। यहां की बिजी और चकाचौंध वाली लाइफ से ऊब चुके लोग अक्सर घूमने के लिए कोई सुकून भरी जगह तलाशते हैं। बेंगलुरु से निकलकर लोग घूमने के लिए मनाली-शिमला जाते हैं और कई लोग बेंगलुरु की लाइफ का मजा लेने जाते हैं। अगर आप भी बेंगलुरु घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, तो उससे कुछ ही दूरी पर बसी स्वर्ग सी सुंदर जगह को देखना न भूलें। इस जगह को देखकर आप थाईलैंड, बाली और वियतनाम जैसी जगहों को भी भूल जाएंगे।
कौन सी जगह
बेंगलुरु से 4 घंटे की ड्राइव की दूरी पर है होगेनक्कल वॉटरफॉल। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में स्थित इस वॉटरफॉल की खूबसूरती ऐसी है कि इसे भारत का नाइगरा भी कहते हैं। तमिलनाडु का धर्मपुरी जिला सबसे पहला शहर है, जो इस राज्य में आजादी के बाद बना। होगेनक्कल वॉटरफॉल के अलावा यहां पर हरियाली, शांति और सुकून मिलता है। जो लोग ट्रेकिंग और फोटोग्राफी के शौकीन हैं, वो यहां खूब आते हैं।
कोकोनट बोट राइड
यहां पर कावेरी नदी बहती है और जब पानी पहाड़ की चट्टान से टकराता है, तो लगता है जैसे धुआं उड़ रहा हो। पहाड़ों के बीच से बहता हुआ पानी और किनारे झरने का नजारा मनमोहक दिखता है। इस पानी में कोकोनट बोट राइड भी कराई जाती है, जो काफी मजेदार होती है। राइड के अलावा यहां पर रहने वाले लोग टूरिस्ट को बॉडी मसाज देते हैं और वाटर बाथ भी कराई जाती है।
कब जाएं
अगर आप भीड़-भाड़ वाली जगह से दूर दिल को सुकून देना चाहते हैं, तो एक बार होगेनक्कल वॉटरफॉल जरूर जाएं। यहां पर बोट राइड का मजा भी लें। यहां जाने का सबसे अच्छा मौसम दिसंबर से मार्च के बीच होता है। इस समय यहां सर्दी या गर्मी ज्यादा नहीं रहती। यहां जाने के लिए आप कार का सफर तय कर सकते हैं। बेंगलुरु से कार से जाएंगे तो 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा बस की सेवा भी उपलब्ध है। आप बस से भी आराम से यहां पहुंच सकते हैं। यहां पर बोट राइड करने के लिए 1500 रुपये देने होंगे, अन्य कोई एंट्री फी नहीं लगती है।
