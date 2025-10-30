Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़यात्राthis beautiful places 4 hours away from Bengaluru must visit on weekend
बेंगलुरु से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर है ये खूबसूरत जगह, इसे देख भूल जाएंगे थाईलैंड और वियतनाम

बेंगलुरु से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर है ये खूबसूरत जगह, इसे देख भूल जाएंगे थाईलैंड और वियतनाम

संक्षेप: बेंगलुरु की चकाचौंध और भीड़भाड़ वाली जगह से कही दूर जाना चाहते हैं, तो एक सुंदर जगह है। जो शहर से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर है और इसे देखने के बाद आप थाईलैंड, वियतनाम, बाली को भी भूल जाएंगे। यहां की बोट राइड काफी फेमस है और बॉडी मसाज भी दी जाती है।

Thu, 30 Oct 2025 01:37 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बेंगलुरु बड़ा और भीड़-भाड़ वाला शहर है। यहां की बिजी और चकाचौंध वाली लाइफ से ऊब चुके लोग अक्सर घूमने के लिए कोई सुकून भरी जगह तलाशते हैं। बेंगलुरु से निकलकर लोग घूमने के लिए मनाली-शिमला जाते हैं और कई लोग बेंगलुरु की लाइफ का मजा लेने जाते हैं। अगर आप भी बेंगलुरु घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, तो उससे कुछ ही दूरी पर बसी स्वर्ग सी सुंदर जगह को देखना न भूलें। इस जगह को देखकर आप थाईलैंड, बाली और वियतनाम जैसी जगहों को भी भूल जाएंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कौन सी जगह

बेंगलुरु से 4 घंटे की ड्राइव की दूरी पर है होगेनक्कल वॉटरफॉल। तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले में स्थित इस वॉटरफॉल की खूबसूरती ऐसी है कि इसे भारत का नाइगरा भी कहते हैं। तमिलनाडु का धर्मपुरी जिला सबसे पहला शहर है, जो इस राज्य में आजादी के बाद बना। होगेनक्कल वॉटरफॉल के अलावा यहां पर हरियाली, शांति और सुकून मिलता है। जो लोग ट्रेकिंग और फोटोग्राफी के शौकीन हैं, वो यहां खूब आते हैं।

कोकोनट बोट राइड

यहां पर कावेरी नदी बहती है और जब पानी पहाड़ की चट्टान से टकराता है, तो लगता है जैसे धुआं उड़ रहा हो। पहाड़ों के बीच से बहता हुआ पानी और किनारे झरने का नजारा मनमोहक दिखता है। इस पानी में कोकोनट बोट राइड भी कराई जाती है, जो काफी मजेदार होती है। राइड के अलावा यहां पर रहने वाले लोग टूरिस्ट को बॉडी मसाज देते हैं और वाटर बाथ भी कराई जाती है।

कब जाएं

अगर आप भीड़-भाड़ वाली जगह से दूर दिल को सुकून देना चाहते हैं, तो एक बार होगेनक्कल वॉटरफॉल जरूर जाएं। यहां पर बोट राइड का मजा भी लें। यहां जाने का सबसे अच्छा मौसम दिसंबर से मार्च के बीच होता है। इस समय यहां सर्दी या गर्मी ज्यादा नहीं रहती। यहां जाने के लिए आप कार का सफर तय कर सकते हैं। बेंगलुरु से कार से जाएंगे तो 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा बस की सेवा भी उपलब्ध है। आप बस से भी आराम से यहां पहुंच सकते हैं। यहां पर बोट राइड करने के लिए 1500 रुपये देने होंगे, अन्य कोई एंट्री फी नहीं लगती है।

Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Travel Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।